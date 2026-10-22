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Tu viaje en DiDi estará bajo vigilancia de IA y la policía podrá intervenir ante emergencias

La plataforma utiliza IA para detectar desvíos de ruta y otros riesgos. Su integración con Axon 911 permite a las autoridades consultar información del trayecto y responder ante posibles emergencias.
jue 22 octubre 2026 04:30 PM
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Imagen ilustrativa del interior de un automóvil durante un viaje nocturno. En primer plano, una persona sostiene un celular con la aplicación de DiDi abierta y un mapa del recorrido. Al fondo aparece un operador policial frente a varias pantallas de monitoreo.
DiDi incorporó una integración con Axon 911 para facilitar que las autoridades consulten la ubicación y los datos de un viaje cuando se detecta una posible emergencia. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Cada vez que una persona solicita un viaje en DiDi , un conjunto de modelos de inteligencia artificial (IA) analiza información del trayecto para identificar posibles riesgos, incluso antes de que el pasajero suba al vehículo. La tecnología también permite detectar cambios de velocidad, desvíos de ruta y paradas prolongadas, además de activar protocolos de seguridad cuando identifica comportamientos inusuales.

Este sistema forma parte de la estrategia de seguridad que la plataforma presentó este jueves en la Ciudad de México, donde anunció una actualización de su herramienta Soporte en vivo, en colaboración con Axon 911, para compartir información de los viajes con las autoridades y facilitar su intervención ante posibles emergencias.

La novedad consiste en que, cuando el equipo de seguridad de DiDi identifica una situación que requiere intervención policial, las autoridades pueden acceder mediante un enlace a información del recorrido, como la ubicación del vehículo en tiempo real, su velocidad, las placas y los datos necesarios para identificar la unidad.

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La novedad consiste en que, cuando el equipo de seguridad de DiDi identifica una situación que requiere intervención policial, las autoridades pueden acceder mediante un enlace a información del recorrido, como la ubicación del vehículo en tiempo real, su velocidad, las placas y los datos necesarios para identificar la unidad.

De acuerdo con la compañía, esta integración busca reducir los pasos entre la detección de una anomalía y la respuesta de las corporaciones de seguridad.

Pablo Lamuraglia, director de Seguridad Global de DiDi, explicó durante la presentación que el objetivo consiste en conectar a conductores, pasajeros, personal de la plataforma y autoridades dentro de un mismo sistema de prevención y respuesta. La compañía reportó que el 99.99% de sus viajes transcurre sin incidentes, según sus registros internos.

¿Cómo detecta DiDi un viaje de riesgo?

El sistema de seguridad de DiDi utiliza cuatro modelos de inteligencia artificial con funciones distintas. Cada uno analiza información específica para identificar comportamientos que podrían representar un riesgo para conductores o pasajeros.

Uno es Hércules funciona como una primera línea de prevención. Analiza los patrones de uso de las cuentas y la información de los viajes. Cuando identifica una actividad inusual, puede solicitar verificaciones adicionales de identidad.

Otro modelo es Clío examina información relacionada con las zonas y los horarios de los recorridos. Su función consiste en identificar situaciones que se apartan de los patrones habituales de movilidad.

Un tercero, identificado durante la presentación como Themis, se enfoca en las verificaciones biométricas para impedir que personas con restricciones en la plataforma creen cuentas adicionales o utilicen identidades distintas.

Por último, Pitia incorpora una perspectiva de género en la asignación de viajes. El modelo considera variables como los horarios, las zonas y la experiencia de los conductores para asignar unidades a pasajeras en determinadas circunstancias.

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Ángela Vega, gerente de relacionamiento con autoridades de DiDi en Latinoamérica, explicó que, por ejemplo, cuando una mujer solicita un vehículo durante la madrugada, el sistema puede priorizar a conductores con más viajes completados, buenas calificaciones y una trayectoria consolidada dentro de la aplicación.

Los cuatro modelos forman parte de una infraestructura que, según DiDi, monitorea el 100% de los viajes, es decir que los sistemas automatizados analizan los trayectos y generan alertas cuando detectan alguna anomalía. En esos casos, un equipo humano especializado revisa la información y determina si necesita contactar al pasajero, al conductor o a las autoridades.

También destacaron que además del monitoreo automatizado, DiDi cuenta con más de 40 funciones de apoyo en seguridad disponibles en distintas etapas del recorrido.

De 3,000 millones de viajes, 17,000 activaron el monitoreo especializado

DiDi informó que, de los 3,000 millones de viajes que contabiliza en México, aproximadamente 17,000 requirieron la activación de su función de Soporte en vivo, equivalente al 0.00057% del total.

De esos 17,000 casos, el 7% se clasificó como un posible incidente, mientras que el 3% necesitó la activación de asistencia policial.

Esto equivale aproximadamente a 1,190 situaciones identificadas como potencialmente riesgosas y 510 casos que requirieron apoyo de las autoridades.

La empresa aclaró que su equipo de seguridad atendió los demás casos sin necesidad de intervención policial.

La policía podrá consultar la ubicación del vehículo en tiempo real

La actualización de Soporte en vivo incorpora una conexión con Axon 911 mediante su módulo Responder Connect, que permite concentrar en una sola interfaz los datos necesarios para atender una emergencia.

Durante la presentación, Igor Zupo, integrante del equipo de Seguridad Global de DiDi, explicó que el sistema ofrece información sobre la ubicación del vehículo, con actualizaciones cada segundo, además de datos del conductor, el pasajero y la unidad.

La herramienta también contempla funciones de contacto discreto y coordinación para el despacho policial. Como parte de sus desarrollos futuros, DiDi prevé incorporar video en vivo del interior de los vehículos, aunque no anunció una fecha para su implementación.

La compañía mantiene conexiones con centros de atención de emergencias C4, C5 y C7 en 19 estados del país, además de convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Durante el evento, José Ángel Sánchez Santos, director general de Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Capitalina, explicó que estas herramientas pueden ayudar a las autoridades en tres actividades: prevención, reacción e investigación.

También destacó la importancia de integrar información tecnológica con los sistemas de seguridad existentes, como las herramientas del C5 y la aplicación Mi Policía, que permite solicitar apoyo de las autoridades según la ubicación del ciudadano.

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