Tu viaje en DiDi estará bajo vigilancia de IA y la policía podrá intervenir ante emergencias

Ángela Vega, gerente de relacionamiento con autoridades de DiDi en Latinoamérica, explicó que, por ejemplo, cuando una mujer solicita un vehículo durante la madrugada, el sistema puede priorizar a conductores con más viajes completados, buenas calificaciones y una trayectoria consolidada dentro de la aplicación.
Los cuatro modelos forman parte de una infraestructura que, según DiDi, monitorea el 100% de los viajes, es decir que los sistemas automatizados analizan los trayectos y generan alertas cuando detectan alguna anomalía. En esos casos, un equipo humano especializado revisa la información y determina si necesita contactar al pasajero, al conductor o a las autoridades.
También destacaron que además del monitoreo automatizado, DiDi cuenta con más de 40 funciones de apoyo en seguridad disponibles en distintas etapas del recorrido.
De 3,000 millones de viajes, 17,000 activaron el monitoreo especializado
DiDi informó que, de los 3,000 millones de viajes que contabiliza en México, aproximadamente 17,000 requirieron la activación de su función de Soporte en vivo, equivalente al 0.00057% del total.
De esos 17,000 casos, el 7% se clasificó como un posible incidente, mientras que el 3% necesitó la activación de asistencia policial.
Esto equivale aproximadamente a 1,190 situaciones identificadas como potencialmente riesgosas y 510 casos que requirieron apoyo de las autoridades.
La empresa aclaró que su equipo de seguridad atendió los demás casos sin necesidad de intervención policial.
La policía podrá consultar la ubicación del vehículo en tiempo real
La actualización de Soporte en vivo incorpora una conexión con Axon 911 mediante su módulo Responder Connect, que permite concentrar en una sola interfaz los datos necesarios para atender una emergencia.
Durante la presentación, Igor Zupo, integrante del equipo de Seguridad Global de DiDi, explicó que el sistema ofrece información sobre la ubicación del vehículo, con actualizaciones cada segundo, además de datos del conductor, el pasajero y la unidad.
La herramienta también contempla funciones de contacto discreto y coordinación para el despacho policial. Como parte de sus desarrollos futuros, DiDi prevé incorporar video en vivo del interior de los vehículos, aunque no anunció una fecha para su implementación.
La compañía mantiene conexiones con centros de atención de emergencias C4, C5 y C7 en 19 estados del país, además de convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Durante el evento, José Ángel Sánchez Santos, director general de Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Capitalina, explicó que estas herramientas pueden ayudar a las autoridades en tres actividades: prevención, reacción e investigación.
También destacó la importancia de integrar información tecnológica con los sistemas de seguridad existentes, como las herramientas del C5 y la aplicación Mi Policía, que permite solicitar apoyo de las autoridades según la ubicación del ciudadano.