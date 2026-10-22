Tu viaje en DiDi estará bajo vigilancia de IA y la policía podrá intervenir ante emergencias

La novedad consiste en que, cuando el equipo de seguridad de DiDi identifica una situación que requiere intervención policial, las autoridades pueden acceder mediante un enlace a información del recorrido, como la ubicación del vehículo en tiempo real, su velocidad, las placas y los datos necesarios para identificar la unidad.

De acuerdo con la compañía, esta integración busca reducir los pasos entre la detección de una anomalía y la respuesta de las corporaciones de seguridad.

Pablo Lamuraglia, director de Seguridad Global de DiDi, explicó durante la presentación que el objetivo consiste en conectar a conductores, pasajeros, personal de la plataforma y autoridades dentro de un mismo sistema de prevención y respuesta. La compañía reportó que el 99.99% de sus viajes transcurre sin incidentes, según sus registros internos.

¿Cómo detecta DiDi un viaje de riesgo?

El sistema de seguridad de DiDi utiliza cuatro modelos de inteligencia artificial con funciones distintas. Cada uno analiza información específica para identificar comportamientos que podrían representar un riesgo para conductores o pasajeros.

Uno es Hércules funciona como una primera línea de prevención. Analiza los patrones de uso de las cuentas y la información de los viajes. Cuando identifica una actividad inusual, puede solicitar verificaciones adicionales de identidad.

Otro modelo es Clío examina información relacionada con las zonas y los horarios de los recorridos. Su función consiste en identificar situaciones que se apartan de los patrones habituales de movilidad.

Un tercero, identificado durante la presentación como Themis, se enfoca en las verificaciones biométricas para impedir que personas con restricciones en la plataforma creen cuentas adicionales o utilicen identidades distintas.

Por último, Pitia incorpora una perspectiva de género en la asignación de viajes. El modelo considera variables como los horarios, las zonas y la experiencia de los conductores para asignar unidades a pasajeras en determinadas circunstancias.

