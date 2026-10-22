Le diste los correos de tu empresa a la IA, pero, ¿quién vigila que no filtre tus secretos?

“El problema no es la IA, el problema es que yo antes de desplegar la IA no tenía una buena cultura de protección de la información”, señala.

En México, 89% de los líderes empresariales planeaba incorporar agentes digitales durante 2025, de acuerdo con el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft , aunque no todos concretaron esos planes; la misma encuesta halló que 41% ya los usaba para automatizar procesos. A escala internacional, la encuesta Agentic AI Survey 2026 , de SAP LeanIX, indica que 98% de las organizaciones ya implementó agentes o planea hacerlo, pero solo 17% tiene visibilidad sobre su desempeño y cumplimiento de las reglas, y 48% carece de responsabilidades claramente definidas para administrarlos.

Los agentes de IA necesitan permisos como cualquier empleado

Durante años, las empresas desarrollaron mecanismos para administrar las identidades de sus trabajadores: usuarios, contraseñas, permisos y bajas de cuentas. Con la IA agéntica , esos controles deben extenderse a identidades que no son personas. Baudrit explica que cada agente debe tener una identidad digital que permita reconocerlo, autenticarlo y delimitar sus funciones: a qué bases de datos accede, qué aplicaciones usa, qué información puede compartir y cuándo se revocan sus permisos.

“Todo esto que nosotros hacíamos para los usuarios internos humanos, tenemos que desplegarlo ahora para los agentes”, refiere.

El desafío crece porque una empresa puede operar varios agentes que intercambian información: uno consulta datos de clientes, otro elabora reportes y un tercero ejecuta acciones en una plataforma corporativa. Sin permisos delimitados, esa interacción puede ampliar el alcance de un incidente. Por ello, las organizaciones deben administrar todo el ciclo de vida de estas identidades, desde su registro hasta su desactivación. Una herramienta que resume correos, por ejemplo, no necesariamente debe poder enviar mensajes, descargar todos los adjuntos o compartir documentos con servicios externos.