12.9 millones de datos están a la venta: quién responde cuando una empresa los expone

Para el especialista, las revisiones internas o externas ayudarían a detectar fallas antes de que la información salga del entorno autorizado. La prevención requiere que las compañías comprueben sus medidas de seguridad y no se limiten a tener documentos que acrediten formalmente que cuentan con políticas.

“A mí me preocupa que lo normalicemos (las filtraciones de datos)”, advierte Delgado Ramos, pues desde su perspectiva esto puede llevar a pensar que no vale la pena tomar precauciones porque, tarde o temprano, cualquier persona será víctima de una filtración.

Los datos se entregan sin saber quién más tendrá acceso

Para Delgado Ramos, una parte del problema comienza cuando las personas aceptan avisos de privacidad y términos y condiciones sin detenerse a revisar qué información están entregando, con qué propósito se utilizará y quién más podría tener acceso a ella.

La práctica no se limita a las aplicaciones o los servicios digitales. También ocurre cuando alguien proporciona sus datos para participar en una rifa, contratar un servicio o ingresar a un inmueble. En esos escenarios, el usuario puede saber a quién le entregó la información, pero no necesariamente qué empresa la almacenará después o qué proveedores la recibirán.

El especialista plantea que las personas deberían preguntarse para qué necesitan sus datos antes de compartirlos y revisar los permisos que conceden a las aplicaciones. Una herramienta para grabar audio, por ejemplo, no necesita acceder a la galería de fotos o a los contactos del teléfono, aunque hay algunas que lo solicitan.

Sin embargo, la posibilidad de decidir tiene límites, en muchos servicios, aceptar las condiciones es un requisito para utilizarlos. Y aunque una persona lea el aviso de privacidad, difícilmente puede comprobar por sí misma cómo se almacena su información o qué medidas de seguridad aplica cada empresa que interviene en el proceso.

Por eso, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el usuario. La empresa que recopila los datos también debe hacerse cargo de lo que ocurre cuando los comparte con terceros.