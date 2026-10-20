Especialistas advierten que la velocidad del cómputo cuántico dejará obsoleta la protección digital en México

En términos de ciberseguridad, esto significa que serán capaces de romper la encriptación tradicional, causando posibles filtraciones de datos y disrupciones comerciales en tiempos récord, lo que pone en riesgo portales gubernamentales, transacciones bancarias y archivos confidenciales de los ciudadanos.

Aunque según datos de la consultora McKinsey, esta tecnología podría representar alrededor de 1.3 billones de dólares en ingresos para las sectores donde se aplique hacia 2035, generando valor en industrias donde los problemas complejos son actualmente imposibles de resolver para los sistemas clásicos, su efecto podría ser devastador al aplicarse para usos maliciosos.

Y es que los esquemas convencionales de protección pierden eficacia ante este paradigma tecnológico, debido a que la ampliación del tamaño en las llaves criptográficas resulta insuficiente frente a la velocidad del nuevo procesamiento.

Erick Stephens, experto en ciberseguridad y presidente del Consejo Consultivo, explica la magnitud de este desafío: "Las máquinas cuánticas rompen las cerraduras digitales, los algoritmos matemáticos que utilizamos para proteger la información hoy. Estas máquinas son lo suficientemente rápidas como para abrirlas sin importar su tamaño; tenemos que cambiar la cerradura para mantener la confianza de todos los usuarios".

Por lo tanto, la creación de este Consejo Consultivo, que no tiene precedentes en Latinoamérica y posiciona a México como la punta de lanza en la industria para la región, resulta significativa como una forma de prevenir los posibles efectos nocivos de esta tecnología que se convertirá en un aspecto común en el futuro.

De hecho, Francisco Ramírez, director de ingeniería y soluciones de Cisco, señala que posponer la preparación de las redes y los sistemas criptográficos hasta la llegada del cómputo cuántico podría dejar a las organizaciones expuestas cuando esta tecnología alcance la capacidad de vulnerar los mecanismos de cifrado actuales.