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Tecnología

Especialistas advierten que la velocidad del cómputo cuántico dejará obsoleta la protección digital en México

Expertos de la UNAM y el Tec de Monterrey y más instituciones trabajan en el desarrollo de marcos para implementar de forma segura esta tecnología que transformará el futuro.
mar 20 octubre 2026 05:55 AM
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Imagen de una computadora cuántica y una representación de científicos mexicanos que analizan y trabajan con esta tecnología para estar a la vanguardia en este tema.
Los esquemas convencionales de protección pierden eficacia ante este paradigma tecnológico, debido a que la ampliación del tamaño en las llaves criptográficas resulta insuficiente frente a la velocidad del nuevo procesamiento. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Piensa en tecnologías que podrían ser parte de los peligros del futuro. Probablemente, la Inteligencia Artificial o el reconocimiento facial fueron algunas de tus respuestas. Entre ellas también debería estar el cómputo cuántico, una industria que podría decirse ya es parte del presente y en la que México quiere avanzar más rápido y para ello instaló un Consejo Consultivo que vigilará la seguridad de esta industria antes de que se convierta en un vector de peligro para las empresas.

El desarrollo del cómputo cuántico transforma las reglas del procesamiento de datos en el mundo y desafía la infraestructura existente. Sus algoritmos avanzados amenazan la confidencialidad en sectores clave de la sociedad, pues a diferencia de los ordenadores clásicos, que utilizan bits para procesar la información (0 o 1), estos trabajan en operaciones simultáneas en múltiples estados, lo que les permite realizar cálculos complejos sin esfuerzo y a gran velocidad.

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En términos de ciberseguridad, esto significa que serán capaces de romper la encriptación tradicional, causando posibles filtraciones de datos y disrupciones comerciales en tiempos récord, lo que pone en riesgo portales gubernamentales, transacciones bancarias y archivos confidenciales de los ciudadanos.

Aunque según datos de la consultora McKinsey, esta tecnología podría representar alrededor de 1.3 billones de dólares en ingresos para las sectores donde se aplique hacia 2035, generando valor en industrias donde los problemas complejos son actualmente imposibles de resolver para los sistemas clásicos, su efecto podría ser devastador al aplicarse para usos maliciosos.

Y es que los esquemas convencionales de protección pierden eficacia ante este paradigma tecnológico, debido a que la ampliación del tamaño en las llaves criptográficas resulta insuficiente frente a la velocidad del nuevo procesamiento.

Erick Stephens, experto en ciberseguridad y presidente del Consejo Consultivo, explica la magnitud de este desafío: "Las máquinas cuánticas rompen las cerraduras digitales, los algoritmos matemáticos que utilizamos para proteger la información hoy. Estas máquinas son lo suficientemente rápidas como para abrirlas sin importar su tamaño; tenemos que cambiar la cerradura para mantener la confianza de todos los usuarios".

Por lo tanto, la creación de este Consejo Consultivo, que no tiene precedentes en Latinoamérica y posiciona a México como la punta de lanza en la industria para la región, resulta significativa como una forma de prevenir los posibles efectos nocivos de esta tecnología que se convertirá en un aspecto común en el futuro.

De hecho, Francisco Ramírez, director de ingeniería y soluciones de Cisco, señala que posponer la preparación de las redes y los sistemas criptográficos hasta la llegada del cómputo cuántico podría dejar a las organizaciones expuestas cuando esta tecnología alcance la capacidad de vulnerar los mecanismos de cifrado actuales.

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Los peligros del cómputo cuántico

¿Si muy pocos hablan de cómputo cuántico hoy, cuál es el riesgo? Ramírez menciona que precisamente el tiempo entre su avance y su implementación constituye un peligro conocido como harvest now, decrypt later (recolectar ahora y descifrar después), es decir, una práctica en la que los atacantes interceptan y almacenan información cifrada que actualmente no pueden descifrar, con la intención de acceder a ella en el futuro mediante computadoras cuánticas.

Por lo tanto, esto representa una amenaza para las industrias que manejan datos sensibles cuya confidencialidad debe preservarse durante varios años, como los sectores financiero, gubernamental, de defensa, además de la energía, servicios públicos, salud o manufactura.

Por otra parte, el uso de algoritmos y computadoras cuánticas se pueden realizar búsquedas y reconocimientos de patrones más rápido que las computadoras clásicas. Esto reduce significativamente el tiempo necesario para los ataques de fuerza bruta en el cifrado simétrico.

¿Cómo amenazará el cómputo cuántico a los datos tradicionales?

De acuerdo con información de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la banca será una de los principales blancos de este tipo de ataques, pues si bien la industria financiera ha invertido mucho en soluciones de cifrado y seguridad, las computadoras cuánticas aún podrían descifrarlas. Esto pone en riesgo miles de millones de dólares, junto con la pérdida a gran escala de datos altamente sensibles.

“Si se aplica el mismo principio a las criptomonedas, la cadena de bloques y los contratos inteligentes que sustentan los tipos de Bitcoin podrían desmantelarse, lo que permitiría incautar las tenencias de criptomonedas de cualquier persona”, señala la firma en un informe.

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La amenaza de la computación cuántica para la criptografía también podría extenderse hasta la seguridad nacional si permitiera a los ciberdelincuentes obtener acceso a documentos clasificados y otra información militar y de defensa altamente sensible., además de la incautación de datos como la información fiscal o los números de la seguridad social con fines malintencionados o la interrupción de la prestación de servicios públicos esenciales.

A nivel de salud, señalan en Kaspersky, hay dos formas en que el ciberdelito con respaldo cuántico podría afectar. El primero es la vulneración de los sistemas de datos de los organismos sanitarios, lo que permitiría la incautación de información y registros médicos personales.

El otro es la interrupción de los datos involucrados en la investigación científica crítica, que es vital para mejorar los resultados de salud, así como los tratamientos y, en última instancia, salvar vidas en los próximos años.

México busca estar a la vanguardia del cómputo cuántico

México, explica Stephens, no compite en la creación de una tecnología cuántica, pero eso no significa propiamente una desventaja. Más bien, conocer su posición le puede permitir una transición preventiva y como parte de su búsqueda por estar a la vanguardia, el consejo impulsa la adopción gradual de nuevos estándares matemáticos y algoritmos resistentes a ataques cuánticos alineados con marcos internacionales.

La Comunidad Europea, destaca el especialista, suma cinco años de desarrollo en normas de ciberseguridad post-cuántica. Entre sus directrices establecen calendarios estrictamente definidos para la migración de sistemas críticos dentro del sector público, de los cuales también están aprendiendo para dar recomendaciones sobre cómo hacer dichas transiciones en México.

En los Estados Unidos, por mencionar otro referente para el caso nacional, las autoridades catalogan la ciberseguridad cuántica como un asunto de soberanía y resalta que la planificación anticipada evita gastos imprevistos y desajustes en la infraestructura tecnológica existente.

El plan mexicano en seguridad cuántica, comenta, arranca con un inventario detallado de los activos digitales en las instituciones. Es decir, identificar cada sistema permite priorizar las bases de datos sensibles antes de renovar las herramientas de protección.

Eso sí, proteger la información requiere clasificar el nivel de sensibilidad de cada dato y por ello el Consejo Consultivo trabaja en integrar una estructura multidisciplinaria con profesionales de diversos ámbitos para equilibrar el rigor técnico y la visión normativa necesaria para avanzar en este sentido.

Por ahora, el 50% del Consejo agrupa a juristas expertos en derecho y regulación digital. Estos profesionales colaboran en la estructuración del entorno electrónico, mientras que los expertos en normativa adecúan las leyes locales a los tratados internacionales vigentes.

El otro 50% reúne a científicos e investigadores de instituciones de alto prestigio, como académicos de la UNAM y del Tec de Monterrey, quienes analizan los estándares criptográficos emergentes en los laboratorios.

La visión de México, explica Stephens, no está en edificar la costosa fabricación de hardware cuántico, sino concentrarse en el desarrollo del conocimiento por medio de la formación de especialistas en ciberseguridad y matemáticas aplicadas.

El siguiente paso, concluye, será llevar los nuevos modelos criptográficos a herramientas gubernamentales, como Llave MX, la propuesta del gobierno federal para centralizar los documentos de los ciudadanos; sin embargo, afirma, solo la compatibilidad técnica asegurará la validez legal de los trámites ante la administración pública.

"En México tenemos la capacidad para revisar los algoritmos y las cerraduras digitales con el fin de verificar su funcionamiento real”, comparte el experto. “Esa inteligencia vive aquí, la poseemos en nuestras instituciones. Lo crucial radica en entregarles las herramientas necesarias a los investigadores para que apliquen su conocimiento".

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ciberseguridad

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