¿Tus cuentas peligran? Agentes de IA no certificados están accediendo a cuentas bancarias estadounidenses

Algunos agentes de IA intentaron ejecutar movimientos “que parecen ser independientes de las instrucciones de los usuarios, quienes sí les han dado sus credenciales de acceso”, e incluso en los casos reportados a ese medio, el agente accede a la cuenta de la persona con su permiso y sus credenciales de acceso, lo que ya “contraviene las normas de la mayoría de los bancos que exigen que sean las propias personas quienes inicien sesión en sus cuentas”.

Asimismo, algunos bancos han rastreado actividad en la que los agentes que están programados para atender solicitudes o completar tareas, contactan con centros de atención telefónica o parecen realizar acciones independientes de las instrucciones del usuario, reportaron las fuentes consultadas por Axios.

Que un usuario permita a un agente ayudarlo no significa necesariamente que el banco pueda identificar su identidad o los límites de los permisos, por lo mismo, es importante entender la distinción entre un chatbot bancario tradicional y un agente de IA con capacidad para realizar acciones: el primero solo responde preguntas y guía al usuario, mientras el segundo toma decisiones y se conecta directamente a los sistemas del banco para ejecutar las transacciones.

En México, la banca también avanza hacia la integración de la IA en sus servicios, pues BBVA cuenta con Blue, un asistente que registró más de 27 millones de interacciones entre octubre de 2025 y febrero de 2026, pero la preocupación de estos sistemas se mantiene, pues como explica Mercedes Bouzas, directora de nuevos negocios de Opinno, “cuando la IA deja solo de responder y empieza a actuar, actuar o atender clientes cambia la pregunta central, pues ya no es quien usa la herramienta, sino que puede hacer el sistema por su cuenta”, explica.

De acuerdo con Google Cloud, los bancos pueden utilizar la IA de forma eficaz para cinco cuestiones principales, como personalizar los servicios y productos según las necesidades de cada usuario, identificar nuevas oportunidades de negocio, predecir e identificar riesgos, fraudes y optimizar sus operaciones. Sin embargo, muchos bancos no son capaces de determinar si la actividad de los agentes de IA en las cuentas responde a instrucciones de los usuarios.