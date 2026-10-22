Las noticias de la capacidad de la Inteligencia Artificial no son algo nuevo, pero siguen dando de qué hablar. Este jueves 22 de octubre, distintos bancos detectaron agentes de IA “que intentaron realizar acciones” dentro de las cuentas de sus clientes sin autorización, por lo que ya están tomando medidas para reducir los riesgos, de acuerdo con el medio Axios.
¿Tus cuentas peligran? Agentes de IA no certificados están accediendo a cuentas bancarias estadounidenses
Algunos agentes de IA intentaron ejecutar movimientos “que parecen ser independientes de las instrucciones de los usuarios, quienes sí les han dado sus credenciales de acceso”, e incluso en los casos reportados a ese medio, el agente accede a la cuenta de la persona con su permiso y sus credenciales de acceso, lo que ya “contraviene las normas de la mayoría de los bancos que exigen que sean las propias personas quienes inicien sesión en sus cuentas”.
Asimismo, algunos bancos han rastreado actividad en la que los agentes que están programados para atender solicitudes o completar tareas, contactan con centros de atención telefónica o parecen realizar acciones independientes de las instrucciones del usuario, reportaron las fuentes consultadas por Axios.
Que un usuario permita a un agente ayudarlo no significa necesariamente que el banco pueda identificar su identidad o los límites de los permisos, por lo mismo, es importante entender la distinción entre un chatbot bancario tradicional y un agente de IA con capacidad para realizar acciones: el primero solo responde preguntas y guía al usuario, mientras el segundo toma decisiones y se conecta directamente a los sistemas del banco para ejecutar las transacciones.
En México, la banca también avanza hacia la integración de la IA en sus servicios, pues BBVA cuenta con Blue, un asistente que registró más de 27 millones de interacciones entre octubre de 2025 y febrero de 2026, pero la preocupación de estos sistemas se mantiene, pues como explica Mercedes Bouzas, directora de nuevos negocios de Opinno, “cuando la IA deja solo de responder y empieza a actuar, actuar o atender clientes cambia la pregunta central, pues ya no es quien usa la herramienta, sino que puede hacer el sistema por su cuenta”, explica.
De acuerdo con Google Cloud, los bancos pueden utilizar la IA de forma eficaz para cinco cuestiones principales, como personalizar los servicios y productos según las necesidades de cada usuario, identificar nuevas oportunidades de negocio, predecir e identificar riesgos, fraudes y optimizar sus operaciones. Sin embargo, muchos bancos no son capaces de determinar si la actividad de los agentes de IA en las cuentas responde a instrucciones de los usuarios.
Además, algunos directivos de bancos como Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America y Citi han señalado de aterradora la posibilidad de que los agentes accedan a las cuentas de los clientes y tomen medidas que puedan afectar sus finanzas, por lo que se han propuesto medidas de acceso en “solo lectura” para los agentes, lo que les permite consultar la información financiera “sin realizar” ninguna acción.
Incluso bancos como Morgan Stanley les han empezado a impedir el acceso a sus plataformas y JPMorgan, Bank of America y Citi están poniendo límites similares. También los bancos están invirtiendo en la planificación de peores escenarios y escenarios del día después para proteger o restablecer rápidamente el acceso de los clientes, pero reconocen que una evolución tan rápida de la tecnología revela vulnerabilidades en tiempo real.
¿Qué dicen los directivos de los bancos donde actuaron los agentes de IA?
Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de JPMorgan Chase, el consejero delegado Jaime Dimon comunicó que la institución estaba adoptando agentes de IA para empleados y clientes, pero que seguía preocupado por las posibles consecuencias de permitir que los sistemas autónomos tuvieran acceso sin restricciones a la infraestructura bancaria.
Dimon afirmó que JPMorgan no estaba ni a favor ni en contra de los agentes de IA y que el banco está buscando el balance entre la tecnología y las consideraciones de seguridad. “No vamos a permitir que ningún agente externo entre en la empresa porque eso es demasiado arriesgado”, dijo Dimon.
Por otro lado, en Goldman Sachs, el director ejecutivo David Salomon, reconoció la continua incertidumbre que rodea el desarrollo y la implementación de la IA, pues aseguró que “la elección no es entre detener el progreso y avanzar sin límites”.