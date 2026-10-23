Bet365 y Betano podrían regresar a México tras fallo judicial, pero el dinero de usuarios sigue bloqueado

El fallo representa un avance para las empresas que operan estas plataformas en México, pero deja pendiente la liberación de los recursos de los usuarios, los cuales permanecen congelados como consecuencia de las medidas de las autoridades financieras.

El caso comenzó en noviembre de 2025 , cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el bloqueo de 13 casinos relacionados con investigaciones por presunto lavado de dinero, transferencias internacionales y operaciones mediante plataformas digitales.

Entre las empresas involucradas figuraban Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, vinculadas con las operaciones de Bet365 y Betano en México. La suspensión afectó el acceso a los servicios de apuestas en línea y dejó a usuarios sin la posibilidad de realizar operaciones habituales en las plataformas.

¿Bet365 y Betano ya pueden operar en México?

Aunque la resolución judicial favorece a Ganador Azteca, esto no significa que Bet365 y Betano ya funcionen con normalidad en México. El fallo abre la posibilidad de reactivar las operaciones, pero todavía deben resolverse las restricciones financieras y las acciones necesarias para restablecer los servicios.

Hasta el 23 de octubre no existe una fecha pública confirmada para el regreso de ambas plataformas ni un anuncio oficial que garantice que los usuarios podrán volver a realizar depósitos, apuestas o retiros.

