“Estuve ahorrando, entonces pagué 57,000 mil pesos ya con Apple Care a dos años y compré dos fundas”, dice Pedro Isaac Palacios, uno de los primeros mexicanos en comprar el nuevo iPhone Duo de 256 GB color blanco. “Se tardaron bastante (en lanzar su dispositivo plegable), pero fue el momento adecuado”.
Viajó desde Guadalajara y pagó 57,000 pesos de contado para ser de los primeros en comprar el iPhone Duo en México
Apple, además de destacar por su diseño, tiene la capacidad de influir en sus compradores para volverse parte de su vida. En la plaza Antara de Polanco una afluencia de 200 personas esperaron su turno de entrada, algunos desde un par de días antes, para comprar el último modelo de la marca que, para muchos era un objeto de deseo desde hace tiempo.
Isaac Palacios, de 28 años, es contador y comenta que quería vivir la experiencia de venir a la Ciudad de México para adquirir su teléfono desde Guadalajara, Jalisco. Otros usuarios, como Tamara, quien es originaria de la CDMX, llegó desde hace dos días para comprar su primer teléfono plegable, por lo que se dijo dispuesta a pagar el costo por el iPhone Duo de 256 gigas y espera que a diferencia de otros plegables, con este modelo la batería dure más.
“Llevo aquí desde las ocho de la mañana de ayer, otros llegaron desde el miércoles, lo que quiero es volver a vivir la experiencia Apple. Estuve aquí desde que salió el iPhone X, y lo que he vivido de Apple es 100% garantía”, menciona a Expansión.
Aunque marcas como Samsung, Oppo, o incluso Google ya tenían tiempo en haber introducido los teléfonos plegables, los usuarios de Apple mencionan que “ya era el momento adecuado aunque se tardaron bastante”, pero esperan que el aparato destaque en optimización con una mayor funcionalidad multitarea.
Y es que esta es la primera vez en casi dos décadas que la marca entra a una nueva categoría con equipos que inician desde los 47,999 pesos con capacidad de 256 GB hasta los dispositivos con capacidad de 2 TB sobre los 77,999 pesos para atraer a quienes puedan comprarlo.
“La calle nos separó, pero el iPhone Duo nos unió”
Arturo Delgado llegó a las 4 de la tarde del miércoles y es el primer usuario formado para entrar a la tienda. Lleva un poncho en el brazo para cubrirse del frío y menciona que ha compartido la comida con los demás aficionados a la marca a quienes ya considera amigos.
“La calle nos separó, pero el iPhone Duo nos unió”, menciona uno de ellos mientras Arturo afirma que lleva más de 15 años siendo cliente de Apple. “Ahorita me voy gastar como 131,000 pesos, me llevaré dos duos, el de 2 teras y el de 256 GB de color nocturno (...) Cada año pido el préstamo y entre mi trabajo se complementa”, menciona.
Aunque marcas como Huawei, Samsung y Motorola llevan años desarrollando distintas generaciones de teléfonos plegables, Apple, aunque llega al final, “llega justo a tiempo” para los aficionados a su marca. Su propuesta es reunir las funciones de un iPhone y un iPad mini en un solo dispositivo, con un formato similar al de un pasaporte y una pantalla de 5.4 pulgadas que, al abrirse, alcanza las 7.6 pulgadas.
La diferencia para Apple está en llevar este formato a su propio ecosistema, de manera que los usuarios puedan pasar de un teléfono convencional a una pantalla más amplia sin cambiar de dispositivo.
El nuevo iPhone incorpora la función Split View, nativa de iPadOS, que permite ejecutar dos aplicaciones completas e independientes al mismo tiempo. En la práctica, un profesionista podría revisar conversaciones de WhatsApp mientras consulta un informe financiero o una hoja de cálculo, cuya posibilidad ya existe en otros plegables, pero representa un cambio para quienes hasta ahora necesitaban un iPad para trabajar con mayor comodidad dentro del ecosistema de Apple.
Giovanni, otro usuario que comprará su iPhone Duo, lleva desde las dos de la mañana esperando comprar el teléfono porque considera que es la innovación más importante de la compañía desde el iPhone X, mientras que para otro cliente que se identificó como “Nuri” el modelo blanco de 256 GB deberá cumplir con la expectativa de sustituir tanto su iPhone como su iPad mini. “Me pareció una amalgama interesante, dado que Apple nunca me ha decepcionado y espero que esta vez no sea la excepción”, afirma.
En cuanto al diseño, el dispositivo pesa 254 gramos, una característica que lo coloca por encima del peso de varios teléfonos tradicionales y algunos plegables de Samsung. Sin embargo, al desplegarse alcanza apenas 5.2 milímetros de grosor, una delgadez que busca compensar el volumen adicional que implica llevar dos pantallas en el bolsillo.
Las mejores características del iPhone Duo
Apple también incorporó una bisagra de titanio y protección contra el agua y el polvo con certificación IP68, lo que quiere decir que el dispositivo está diseñado para soportar determinadas condiciones de inmersión y exposición al polvo, aunque no lo vuelve indestructible. La resistencia es especialmente relevante en un plegable porque la bisagra y la pantalla flexible son componentes que están sometidos a movimientos constantes.
Las dos pantallas ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que permite desplazarse por redes sociales, leer documentos o cambiar entre aplicaciones con movimientos más fluidos. Y, para los ávidos lectores, su brillo de hasta 3,000 nits también busca facilitar la lectura bajo la luz del sol, característica que ya forma parte de la competencia entre los teléfonos de gama alta.
Por dentro, el iPhone Duo integra el procesador A20 Pro, diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes y funciones de inteligencia artificial (IA). Por otro lado, en cuanto a la fotografía, cuenta con dos cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara interior oculta bajo la pantalla, una decisión que prioriza mantener libre de interrupciones el espacio de visualización.
La batería es otro de los puntos importantes, pues alimentar dos pantallas implica un consumo energético mayor, por lo que Apple promete hasta 24 horas de uso normal, aunque la autonomía dependerá de cuánto tiempo permanezca abierta la pantalla principal y de las aplicaciones utilizadas.
Más que inaugurar una categoría, el iPhone Duo representa la entrada de Apple a una competencia en la que Samsung, Huawei y Motorola ya han avanzado durante varias generaciones, pero ahora su principal desafío será demostrar que la integración entre sus dispositivos y aplicaciones es suficiente para convencer a los consumidores de adoptar un formato que, hasta ahora, ha permanecido principalmente en el segmento de mayor precio.
Apple deberá demostrar que la espera de usuarios como Sinoe, quien hizo fila desde las cinco de la mañana y compró la versión de 512 GB, valió la pena. “Apple llega ocho años tarde al mercado de los plegables”, concluye. “Aunque habrá muchas cosas por mejorar, probaré el dispositivo, que está enfocado en los entusiastas, y ya daremos nuestra retroalimentación”.
Con información de Selene Ramírez y Fernando Guarneros