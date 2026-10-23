Viajó desde Guadalajara y pagó 57,000 pesos de contado para ser de los primeros en comprar el iPhone Duo en México

Apple, además de destacar por su diseño, tiene la capacidad de influir en sus compradores para volverse parte de su vida. En la plaza Antara de Polanco una afluencia de 200 personas esperaron su turno de entrada, algunos desde un par de días antes, para comprar el último modelo de la marca que, para muchos era un objeto de deseo desde hace tiempo.

Isaac Palacios, de 28 años, es contador y comenta que quería vivir la experiencia de venir a la Ciudad de México para adquirir su teléfono desde Guadalajara, Jalisco. Otros usuarios, como Tamara, quien es originaria de la CDMX, llegó desde hace dos días para comprar su primer teléfono plegable, por lo que se dijo dispuesta a pagar el costo por el iPhone Duo de 256 gigas y espera que a diferencia de otros plegables, con este modelo la batería dure más.

“Llevo aquí desde las ocho de la mañana de ayer, otros llegaron desde el miércoles, lo que quiero es volver a vivir la experiencia Apple. Estuve aquí desde que salió el iPhone X, y lo que he vivido de Apple es 100% garantía”, menciona a Expansión.

Aunque marcas como Samsung, Oppo, o incluso Google ya tenían tiempo en haber introducido los teléfonos plegables, los usuarios de Apple mencionan que “ya era el momento adecuado aunque se tardaron bastante”, pero esperan que el aparato destaque en optimización con una mayor funcionalidad multitarea.

Y es que esta es la primera vez en casi dos décadas que la marca entra a una nueva categoría con equipos que inician desde los 47,999 pesos con capacidad de 256 GB hasta los dispositivos con capacidad de 2 TB sobre los 77,999 pesos para atraer a quienes puedan comprarlo.



Los primeros compradores del iPhone Duo exploran los dispositivos y accesorios disponibles en la Apple Store de Antara, en la Ciudad de México, durante el lanzamiento del primer teléfono plegable de la compañía. (Fernando Guarneros/Expansión)





“La calle nos separó, pero el iPhone Duo nos unió”

Arturo Delgado llegó a las 4 de la tarde del miércoles y es el primer usuario formado para entrar a la tienda. Lleva un poncho en el brazo para cubrirse del frío y menciona que ha compartido la comida con los demás aficionados a la marca a quienes ya considera amigos.

“La calle nos separó, pero el iPhone Duo nos unió”, menciona uno de ellos mientras Arturo afirma que lleva más de 15 años siendo cliente de Apple. “Ahorita me voy gastar como 131,000 pesos, me llevaré dos duos, el de 2 teras y el de 256 GB de color nocturno (...) Cada año pido el préstamo y entre mi trabajo se complementa”, menciona.