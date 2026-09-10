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El iPhone Duo será un “terremoto” para los teléfonos plegables

Aunque en el mercado ya existen alternativas de Samsung u otras marcas, expertos anticipan que este teléfono será disruptivo en su categoría e incluso elevará las ventas del sector a nivel global.
jue 10 septiembre 2026 05:55 AM
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dos manos sosteniendo el nuevo iPhone Duo, de un lado doblado y del otro desplegado.
El iPhone Duo será la apuesta de Apple por los teléfonos plegables y podría aumentar la competencia en un mercado dominado hasta ahora por fabricantes como Samsung. (Foto: Apple)

Apple finalmente presentó el iPhone Duo , un dispositivo con el que busca irrumpir en el mercado de los teléfonos inteligentes plegables y que, de acuerdo con los analistas, será un “terremoto” en este sector en específico, por su potencial de movilizar a los usuarios hacia un mercado que todavía es considerado de nicho.

Analí Galván, analista senior de IDC, define a la llegada del iPhone Duo como un “terremoto en el segmento de los plegables. Será disruptivo”, menciona en entrevista con Expansión, debido a que aprovechará todo el ecosistema que otras marcas como Samsung o Motorola ya labraron antes y no importará que llegue tarde a la competencia.

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La propia firma de investigación en la que trabaja Galván publicó un informe donde señaló que proyectan envíos superiores a 10 millones de unidades tan solo en su primer año de venta, además de que capturará el 40% de todos los envíos de la categoría en 2027.

Galván resalta que este dispositivo moverá la competencia, ganará una importante porción en participación de mercado y replanteará estrategias completas en el sector, pues contrario a lo que se puede pensar, el hecho de llegar tarde a este sector, no le jugará en contra, sino que representará una oportunidad para que muchos usuarios den el salto al segmento de plegables.

“Sí, llega tarde, en un momento en el que el mercado de plegables está muy trabajado”, refiere Galván en torno a la presencia de marcas como Samsung o Motorola. “Pero eso también puede ser una ventaja porque otros ya dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo en educar al consumidor sobre sus ventajas, sus desventajas y en qué fijarse”.

Por otra parte, si bien el precio es alto (1,999 dólares o 47,999 pesos mexicanos), es más bajo a la expectativa que tenían los analistas como Nabila Popal, directora senior de investigación de IDC, cuyo pronóstico era que el dispositivo costaría 2,500 dólares en su versión de entrada.

“El lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple marcará un punto de inflexión para el segmento de los teléfonos plegables”, afirma Francisco Jerónimo , vicepresidente de dispositivos para clientes de IDC en el informe. “Es probable que esta iniciativa impulse el conocimiento de la categoría y genere interés entre los consumidores.

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iPhone Duo tendrá el reto de la disponibilidad

A pesar del entusiasmo que genera este nuevo dispositivo, no estará exento de complicaciones en su trayecto al mercado y Galván rescata un dato concreto en este sentido: el iPhone Duo comenzará su preventa hasta el 16 de octubre y se venderá a partir del 23 del mismo mes.

Este detalle, explica, refleja los retos que podrá tener en cuanto a la cadena de suministro del dispositivo, misma que le hará tener una disponibilidad limitada del dispositivo a nivel mundial. De hecho, la propia empresa señaló que su lanzamiento será escalonado y, en la primera ronda, llegará a alrededor de unos 70 países, incluido México.

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A pesar de ello, anticipa que el iPhone Duo no será un fracaso en ventas, como le sucedió a los lentes de realidad mixta, los Apple Vision Pro, ya que en ese caso había que trabajar mucho para que los usuarios entendieran su funcionalidad y utilidad. En el caso de los teléfonos plegables, concluye, “ya otras marcas trabajaron en la comunicación y en el entendimiento de su precio-beneficio”.

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