La propia firma de investigación en la que trabaja Galván publicó un informe donde señaló que proyectan envíos superiores a 10 millones de unidades tan solo en su primer año de venta, además de que capturará el 40% de todos los envíos de la categoría en 2027.

Galván resalta que este dispositivo moverá la competencia, ganará una importante porción en participación de mercado y replanteará estrategias completas en el sector, pues contrario a lo que se puede pensar, el hecho de llegar tarde a este sector, no le jugará en contra, sino que representará una oportunidad para que muchos usuarios den el salto al segmento de plegables.

“Sí, llega tarde, en un momento en el que el mercado de plegables está muy trabajado”, refiere Galván en torno a la presencia de marcas como Samsung o Motorola. “Pero eso también puede ser una ventaja porque otros ya dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo en educar al consumidor sobre sus ventajas, sus desventajas y en qué fijarse”.

Por otra parte, si bien el precio es alto (1,999 dólares o 47,999 pesos mexicanos), es más bajo a la expectativa que tenían los analistas como Nabila Popal, directora senior de investigación de IDC, cuyo pronóstico era que el dispositivo costaría 2,500 dólares en su versión de entrada.

“El lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple marcará un punto de inflexión para el segmento de los teléfonos plegables”, afirma Francisco Jerónimo , vicepresidente de dispositivos para clientes de IDC en el informe. “Es probable que esta iniciativa impulse el conocimiento de la categoría y genere interés entre los consumidores.





iPhone Duo tendrá el reto de la disponibilidad

A pesar del entusiasmo que genera este nuevo dispositivo, no estará exento de complicaciones en su trayecto al mercado y Galván rescata un dato concreto en este sentido: el iPhone Duo comenzará su preventa hasta el 16 de octubre y se venderá a partir del 23 del mismo mes.

Este detalle, explica, refleja los retos que podrá tener en cuanto a la cadena de suministro del dispositivo, misma que le hará tener una disponibilidad limitada del dispositivo a nivel mundial. De hecho, la propia empresa señaló que su lanzamiento será escalonado y, en la primera ronda, llegará a alrededor de unos 70 países, incluido México.