Las empresas suelen señalar que los cambios en las políticas tienen el potencial de afectar su actividad comercial, especialmente en el caso de los contratistas del gobierno. Este es el caso de Anthropic, la cual advirtió que las actitudes del gobierno hacia la empresa y su tecnología podrían tener implicaciones más amplias para su negocio, de acuerdo con un folleto de salida a bolsa que tuvo acceso la agencia Reuters.
Anthropic advierte que la enemistad y medidas de Trump sobre la empresa afectarán su salida a Bolsa
Desde el 28 de septiembre, Anthropic planeaba advertir a sus posibles inversores de los riesgos asociados a sus modelos de inteligencia artificial (IA), los cuales podrían advertir “comportamiento de autopreservación” y de “ocultar o manipular información” y comportamiento similares al chantaje.
La información de Anthropic sugiere que las percepciones de los gobiernos sobre la empresa y su conducta podrían ir más allá de sus relaciones directas y afectar a clientes, socios, relaciones comerciales e inclusive a la civilización, pues el mismo documento advierte que la IA avanzada puede implicar “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”, una alerta extraordinaria por parte de una empresa que podría valorarse en dos billones de dólares.
La organización indica que los ingresos procedentes de contratos con organismos gubernamentales representan menos del 1% de su facturación anual, a lo que se suman las preocupaciones sobre los riesgos derivados de su rápido avance, la intensa competencia global y la limitada supervisión de las tecnologías de IA.
El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se encuentra bajo los focos por defender una pausa en el avance de la IA frente al aumento de ciberataques ejecutados por agentes autónomos sin supervisión. A este debate se suma su reciente reunión del domingo con el presidente Donald Trump, en un momento en que se intensifican las presiones para regular el sector.
Trump ha rechazado esos llamamientos aunque la Comisión Federal de Comercio lleva a cabo una investigación que abarca todo el sector de las empresas de IA, una de ellas, Anthropic
¿Qué indica el folleto de salida a bolsa detalladamente?
La empresa californiana citó varias interacciones con el gobierno de Estados Unidos durante el último año como ejemplos de acciones que podrían perjudicar a su negocio. En febrero, el presidente ordenó a las agencias federales que dejaran de utilizar los modelos de la empresa, mientras que el departamento de Defensa de Estados Unidos calificó a Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional.
“La empresa podría sufrir pérdidas sustanciales de ingreso o interrupciones en su actividad atribuibles a estos acontecimientos”, declaró Anhropic, pues cabe mencionar que en junio el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso restricciones de importación a nivel mundial sobre sus modelos Fable 5 y Mythos 5, lo que llevó a la empresa a desactivar dichos modelos para todos sus clientes.
Aunque las restricciones fueron levantadas después, la organización dijo que esas medidas podrían dañar la reputación, “incluida una cobertura mediática adversa, el escrutinio público y las percepciones negativas entre los clientes actuales y potenciales”, por lo que la empresa también mencionó que la venta a organismos públicos conlleva a riesgos adicionales, entre ellos los cambios de opinión del gobierno sobre Anthropic y su tecnología.
Este caso no es único. Anteriormente, la empresa de Elon Musk, SpaceX, indicó en su solicitud de salida a bolsa que mantener unas relaciones sólidas con las agencias gubernamentales de Estados Unidos es fundamental para el negocio y advirtió de que cualquier deterioro de dichas relaciones podría perjudicar sus operaciones vigentes existentes.