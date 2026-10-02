Desde el 28 de septiembre, Anthropic planeaba advertir a sus posibles inversores de los riesgos asociados a sus modelos de inteligencia artificial (IA), los cuales podrían advertir “comportamiento de autopreservación” y de “ocultar o manipular información” y comportamiento similares al chantaje.

La información de Anthropic sugiere que las percepciones de los gobiernos sobre la empresa y su conducta podrían ir más allá de sus relaciones directas y afectar a clientes, socios, relaciones comerciales e inclusive a la civilización, pues el mismo documento advierte que la IA avanzada puede implicar “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”, una alerta extraordinaria por parte de una empresa que podría valorarse en dos billones de dólares.

La organización indica que los ingresos procedentes de contratos con organismos gubernamentales representan menos del 1% de su facturación anual, a lo que se suman las preocupaciones sobre los riesgos derivados de su rápido avance, la intensa competencia global y la limitada supervisión de las tecnologías de IA.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se encuentra bajo los focos por defender una pausa en el avance de la IA frente al aumento de ciberataques ejecutados por agentes autónomos sin supervisión. A este debate se suma su reciente reunión del domingo con el presidente Donald Trump, en un momento en que se intensifican las presiones para regular el sector.

Trump ha rechazado esos llamamientos aunque la Comisión Federal de Comercio lleva a cabo una investigación que abarca todo el sector de las empresas de IA, una de ellas, Anthropic

¿Qué indica el folleto de salida a bolsa detalladamente?

La empresa californiana citó varias interacciones con el gobierno de Estados Unidos durante el último año como ejemplos de acciones que podrían perjudicar a su negocio. En febrero, el presidente ordenó a las agencias federales que dejaran de utilizar los modelos de la empresa, mientras que el departamento de Defensa de Estados Unidos calificó a Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional.