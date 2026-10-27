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Instagram quiere que dejes de ir a YouTube y prepara videos de hasta 90 minutos

La red social de Meta desarrolla Features, un formato para publicar entrevistas, podcast y programas completos.
mar 27 octubre 2026 02:00 PM
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Teléfono inteligente sobre un escritorio con la interfaz de Instagram en pantalla y un video horizontal de larga duración con controles de reproducción.
Instagram prueba un formato de videos largos que permitirá a los creadores publicar entrevistas, pódcast y otros contenidos de hasta 90 minutos. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Instagram comenzó a probar un nuevo formato que permitirá publicar contenidos horizontales de hasta 90 minutos, una apuesta con la que busca competir con YouTube y mantener a los usuarios dentro de su aplicación durante más tiempo.

La función, denominada Features, permitirá que los creadores compartan entrevistas, videopodcast, programas de entretenimiento y otros contenidos extensos sin necesidad de dirigir a sus seguidores a plataformas externas.

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Adam Mosseri, director de Instagram, y Tessa Lyons, vicepresidenta de producto, presentaron la iniciativa el 26 de octubre mediante un video en la propia red social. Ambos explicaron que el objetivo consiste en conectar los contenidos cortos con producciones más largas, en lugar de sustituir los Reels.

¿Cómo funcionarán los videos de 90 minutos en Instagram?

Features permitirá publicar videos horizontales de hasta una hora y media, una duración pensada para contenidos que requieren mayor desarrollo, como entrevistas, podcast, videoblogs y espectáculos de comedia.

Estos videos podrán aparecer en el feed principal y en la sección Explorar, lo que permitirá descubrir producciones completas sin salir de Instagram.

La compañía también prueba una herramienta llamada Clips as Reels, que permitirá vincular hasta ocho fragmentos cortos con un mismo video de larga duración.

Por ejemplo, un creador podrá publicar un Reel con una parte de una entrevista y ofrecer a los usuarios la posibilidad de continuar con el episodio completo desde la misma aplicación.

La función busca aprovechar el alcance de los videos cortos para atraer espectadores hacia contenidos más extensos, una estrategia que ya utilizan numerosos creadores para promocionar sus producciones de YouTube.

Instagram también desarrolla Series, una función para agrupar Reels relacionados dentro de los perfiles de los creadores, además de nuevas opciones para descubrir transmisiones en vivo.

Instagram cambia de opinión sobre los videos largos

La apuesta resulta especialmente relevante porque Mosseri había manifestado su oposición a incorporar videos extensos en Instagram. Durante la presentación, el directivo reconoció que durante mucho tiempo rechazó esta posibilidad porque los contenidos cortos favorecen las interacciones entre usuarios, como compartir publicaciones y enviar mensajes directos.

Sin embargo, Lyons defendió la posibilidad de que ambos formatos funcionen de manera complementaria.

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La intención es que los usuarios descubran contenidos mediante Reels y después puedan profundizar en las historias de sus creadores favoritos sin abandonar Instagram.

No es la primera vez que la plataforma intenta abrirse espacio en este mercado. En 2018 lanzó IGTV, una propuesta para publicar videos largos que no consiguió consolidarse. Instagram terminó por retirar su aplicación independiente y concentró sus esfuerzos en Reels.

¿Cuándo llegarán los videos en Instagram de 90 minutos a México?

Por ahora, Features no está disponible para todos los usuarios. Instagram comenzó las pruebas con un grupo limitado de creadores en Brasil y, a partir del 26 de octubre, amplió el programa a determinados perfiles de Estados Unidos.

La compañía prevé incorporar más participantes durante los próximos meses, pero no confirmó una fecha de lanzamiento general ni cuándo permitirá que los usuarios de México publiquen videos de hasta 90 minutos.

Mientras tanto, Instagram mantiene a Reels como uno de sus formatos principales y busca que los videos largos funcionen como una extensión de la experiencia que ya ofrece a sus usuarios.

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