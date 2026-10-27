Instagram quiere que dejes de ir a YouTube y prepara videos de hasta 90 minutos

Adam Mosseri, director de Instagram, y Tessa Lyons, vicepresidenta de producto, presentaron la iniciativa el 26 de octubre mediante un video en la propia red social. Ambos explicaron que el objetivo consiste en conectar los contenidos cortos con producciones más largas, en lugar de sustituir los Reels.

¿Cómo funcionarán los videos de 90 minutos en Instagram?

Features permitirá publicar videos horizontales de hasta una hora y media, una duración pensada para contenidos que requieren mayor desarrollo, como entrevistas, podcast, videoblogs y espectáculos de comedia.

Estos videos podrán aparecer en el feed principal y en la sección Explorar, lo que permitirá descubrir producciones completas sin salir de Instagram.

La compañía también prueba una herramienta llamada Clips as Reels, que permitirá vincular hasta ocho fragmentos cortos con un mismo video de larga duración.

Por ejemplo, un creador podrá publicar un Reel con una parte de una entrevista y ofrecer a los usuarios la posibilidad de continuar con el episodio completo desde la misma aplicación.

La función busca aprovechar el alcance de los videos cortos para atraer espectadores hacia contenidos más extensos, una estrategia que ya utilizan numerosos creadores para promocionar sus producciones de YouTube.

Instagram también desarrolla Series, una función para agrupar Reels relacionados dentro de los perfiles de los creadores, además de nuevas opciones para descubrir transmisiones en vivo.

Instagram cambia de opinión sobre los videos largos

La apuesta resulta especialmente relevante porque Mosseri había manifestado su oposición a incorporar videos extensos en Instagram. Durante la presentación, el directivo reconoció que durante mucho tiempo rechazó esta posibilidad porque los contenidos cortos favorecen las interacciones entre usuarios, como compartir publicaciones y enviar mensajes directos.

Sin embargo, Lyons defendió la posibilidad de que ambos formatos funcionen de manera complementaria.