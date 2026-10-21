La IA no reemplaza al programador junior, pero sí al que no aprende a supervisarla

Los desarrolladores junior comenzaron sus carreras escribiendo funciones básicas, corrigiendo fallas y haciendo pequeñas modificaciones, pero ahora los asistentes de IA realizan ese trabajo en segundos. Este cambio no elimina la necesidad de programadores, pero modifica las habilidades que deben demostrar para conseguir su primer empleo.

En México, donde los jóvenes buscan incorporarse a una industria que adopta cada vez más herramientas de IA, esta transformación también plantea un desafío de formación . Sin embargo, Emilis Strimaitis, líder de innovación de producto de Hostinger, explica a Expansión que la compañía mantiene sus contrataciones de perfiles junior porque necesita preparar a futuras generaciones de especialistas.

“Algunas personas creen que ya no se necesitan desarrolladores junior, pero nosotros seguimos contactándolos porque dentro de cinco años serán desarrolladores senior”, agrega.

Para el especialista, la diferencia radica en cómo aprenderán los futuros profesionales, pues los nuevos programadores utilizarán la IA desde el inicio de su carrera, por lo que deberán comprender las instrucciones que proporcionan así como los resultados que reciben.

“Serán nativos de la IA, aprenderán a resolver problemas con la ayuda de la misma”, menciona Strimaitis.

La IA escribe código, pero los desarrolladores deben comprobarlo

En Hostinger, ,la automatización ya cambia la distribución del trabajo. Strimaitis cuenta que uno de los desarrolladores líderes de la empresa ahora dedica más tiempo a resolver problemas complejos porque utiliza la inteligencia artificial para atender tareas complejas y fallas cotidianas.

Esta posibilidad beneficia a quienes dominan la arquitectura de los sistemas, pero también cambia la formación de los recién llegados: ahora un desarrollador junior necesita aprender a identificar cuándo una solución funciona y cuándo puede provocar nuevos problemas.