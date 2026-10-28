Luego del iPhone Duo llega una MacBook touch: así es la nueva computadora de Apple

El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR supone un avance monumental para el Mac”, declaró Johny Srouji, director de hardware de Apple. “Combina la tecnología OLED tándem de última generación con algoritmos avanzados en nuestro motor de visualización para ofrecer la fidelidad visual con la que los profesionales soñaban. Y con la llegada de Touch al MacBook Pro, junto con el rendimiento revolucionario de M5 Pro y M5 Max, hemos creado una forma totalmente nueva para que los profesionales interactúen con su contenido”.

Así es la pantalla del MacBook Pro con pantalla táctil

De acuerdo con la empresa, esta nueva computadora tiene una pantalla con tecnología PROLED XDR táctil, algo nunca antes visto en las laptops de la firma de Cupertino, la cual también agrega la Dynamic Island, como se incluye en las familias de iPhone Pro y Air.

Este equipo ofrece un brillo máximo HDR y SDR de hasta 2000 nits, lo que permite que los reflejos especulares brillen con intensidad y gracias a las técnicas de compensación, combinadas con su control de la luz en toda la pantalla, logra una relación de contraste 10 000 000:1, por lo que incluso las sombras más profundas revelan muchos detalles.

Respecto a las interacciones táctiles, Apple explicó que la pantalla se diseñó exclusivamente para Mac y está integrada directamente en el panel de la pantalla, no superpuesto, lo que reduce la latencia y proporciona a los usuarios la sensación de estar tocando el contenido directamente.

Asimismo, incluye nuevas formas de trabajar. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, pueden usar toda la pantalla como lienzo, sin las limitaciones del área del trackpad al dibujar; los músicos pueden tocar instrumentos virtuales directamente en la pantalla; y los desarrolladores de apps pueden probar el rendimiento de Touch en sus apps para iOS y iPadOS directamente en la pantalla.