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Luego del iPhone Duo llega una MacBook touch: así es la nueva computadora de Apple

La empresa anunció la nueva MacBook Pro PROLED XDR, que integra un nuevo panel touch y un rediseño completo de la experiencia de uso.
mié 28 octubre 2026 11:48 AM
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Usuario tocando la pantalla de la MacBook Pro PROLED XDR, la cual ahora tiene funciones táctiles.
Apple explicó que la pantalla se diseñó exclusivamente para Mac y está integrada directamente en el panel de la pantalla, no superpuesto, lo que reduce la latencia al usarla. (Foto: Apple)

Apple primero revolucionó su categoría de smartphones con el iPhone Duo y ahora está haciendo lo propio en el segmento de computadoras con la nueva MacBook Pro con pantalla táctil PROLED XDR.

De acuerdo con la empresa, esta nueva laptop abre “una nueva dimensión para que los profesionales interactúen con su contenido, desde manipular modelos 3D hasta tocar instrumentos musicales en pantalla”.

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El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR supone un avance monumental para el Mac”, declaró Johny Srouji, director de hardware de Apple. “Combina la tecnología OLED tándem de última generación con algoritmos avanzados en nuestro motor de visualización para ofrecer la fidelidad visual con la que los profesionales soñaban. Y con la llegada de Touch al MacBook Pro, junto con el rendimiento revolucionario de M5 Pro y M5 Max, hemos creado una forma totalmente nueva para que los profesionales interactúen con su contenido”.

Así es la pantalla del MacBook Pro con pantalla táctil

De acuerdo con la empresa, esta nueva computadora tiene una pantalla con tecnología PROLED XDR táctil, algo nunca antes visto en las laptops de la firma de Cupertino, la cual también agrega la Dynamic Island, como se incluye en las familias de iPhone Pro y Air.

Este equipo ofrece un brillo máximo HDR y SDR de hasta 2000 nits, lo que permite que los reflejos especulares brillen con intensidad y gracias a las técnicas de compensación, combinadas con su control de la luz en toda la pantalla, logra una relación de contraste 10 000 000:1, por lo que incluso las sombras más profundas revelan muchos detalles.

Respecto a las interacciones táctiles, Apple explicó que la pantalla se diseñó exclusivamente para Mac y está integrada directamente en el panel de la pantalla, no superpuesto, lo que reduce la latencia y proporciona a los usuarios la sensación de estar tocando el contenido directamente.

Asimismo, incluye nuevas formas de trabajar. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, pueden usar toda la pantalla como lienzo, sin las limitaciones del área del trackpad al dibujar; los músicos pueden tocar instrumentos virtuales directamente en la pantalla; y los desarrolladores de apps pueden probar el rendimiento de Touch en sus apps para iOS y iPadOS directamente en la pantalla.

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Como parte del rediseño total de la computadora, integrará una nueva bisagra, la cual no se mueve al tocarla, además de bordes más finos que permiten una mayor extensión de la pantalla, al igual que un nuevo sistema de refrigeración que, sin embargo, permitirá un cuerpo más delgado y ligero que recuerda al MacBook Air.

El MacBook Pro de 14 pulgadas ahora pesa medio kilo menos, con un peso de 1.4 kilogramos, mientras que el MacBook Pro de 16 pulgadas pesa solo 1.8 kg, es decir, 0.3 kg menos que antes.

La diferencia respecto a la MacBook Pro que se anunció hace un par de días es el procesador, pues en este caso incluirá el chip M5 Pro y el M5 Max, mientras que en la MacBook Pro sin pantalla táctil se integra el M6.

Este movimiento representa la mayor innovación en el terreno de las computadoras para Apple, mismo que se gestó desde que Tim Cook estaba al frente de la empresa y que, de hecho, John Ternus mantuvo hasta materializarlo.

Esta nueva computadora en su versión de 14 pulgadas y procesador M5 Pro tiene un precio inicial de 2,899 dólares estadounidenses. En su versión de 16 pulgadas tiene un costo inicial de 3,399 dólares. Las versiones con el chip M5 Max tendrán un costo de 4,499 dólares y 4,799 dólares cada una.

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