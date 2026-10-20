“No es Gemini”: Apple explica cómo funciona la nueva versión de Siri AI que desarrolló junto a Google

Siri AI en español estará disponible la próxima semana, de acuerdo con Apple en una sesión informativa con medios a donde asistió Expansión, donde la empresa explicó cómo funciona la nueva versión del asistente inteligente. Conforme a lo detallado por la firma, la nueva Siri AI se basa en tecnología de entrenamiento de Google, pero “no es Gemini” , aclaran.

¿Cuándo estará disponible Siri AI en español?

Siri AI en español estará disponible a partir de la próxima semana en México, según anunció Apple. En este sentido, la colaboración con Google consiste en utilizar la tecnología subyacente de sus modelos Gemini para entrenar y desarrollar la nueva generación de modelos fundacionales de Apple.

Es decir, Apple no utiliza los modelos finales ni las aplicaciones dirigidas al consumidor que Google ofrece directamente a sus usuarios, sino que desarrolla y ejecuta sus propios modelos dentro de su infraestructura y bajo sus propios principios de privacidad.

Como parte de este acuerdo, Apple pagará 1,000 millones de dólares anuales a Google y Siri AI se basará en un modelo personalizado con aproximadamente 1.2 billones de parámetros para el entrenamiento de sus modelos.

¿Cómo funciona la colaboración entre Apple y Google para Siri AI?

Aunque el funcionamiento de Apple Intelligence se basa en los Modelos Fundacionales de Apple (AFM, por sus siglas en inglés), los cuales fueron entrenados a partir de los parámetros de Google, es importante resaltar que cuando se trata del procesamiento de la información, los dispositivos Apple recurren a sus propios sistemas para cumplir con las solicitudes del usuario.

Cuando se trata de solicitudes que implican información del usuario, Siri AI actúa como un "director de orquesta" que analiza la solicitud y determina qué componente debe intervenir. Uno es el Índice Semántico de Spotlight que almacena el contexto personal del usuario (mensajes, correos, notas, fotos e historial) para recuperar información relevante.