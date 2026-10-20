Miami, Estados Unidos - Hasta ahora, cuando le preguntabas a Siri, sus respuestas eran generales o vagas, como: “¿Debería preguntarle a ChatGPT?” Ante este problema, Apple tomó una decisión de negocio poco habitual: asociarse con Google para que le aportara su experiencia en el desarrollo de modelos inteligentes y ahora Siri trabaja de la mano con Gemini, sin embargo, la empresa de Cupertino ideó todo sus sistema para mantener la privacidad del usuario como su principal valor aun cuando la tecnología base pertenece a otra compañía.
“No es Gemini”: Apple explica cómo funciona la nueva versión de Siri AI que desarrolló junto a Google
Siri AI en español estará disponible la próxima semana, de acuerdo con Apple en una sesión informativa con medios a donde asistió Expansión, donde la empresa explicó cómo funciona la nueva versión del asistente inteligente. Conforme a lo detallado por la firma, la nueva Siri AI se basa en tecnología de entrenamiento de Google, pero “no es Gemini” , aclaran.
¿Cuándo estará disponible Siri AI en español?
Siri AI en español estará disponible a partir de la próxima semana en México, según anunció Apple. En este sentido, la colaboración con Google consiste en utilizar la tecnología subyacente de sus modelos Gemini para entrenar y desarrollar la nueva generación de modelos fundacionales de Apple.
Es decir, Apple no utiliza los modelos finales ni las aplicaciones dirigidas al consumidor que Google ofrece directamente a sus usuarios, sino que desarrolla y ejecuta sus propios modelos dentro de su infraestructura y bajo sus propios principios de privacidad.
Como parte de este acuerdo, Apple pagará 1,000 millones de dólares anuales a Google y Siri AI se basará en un modelo personalizado con aproximadamente 1.2 billones de parámetros para el entrenamiento de sus modelos.
¿Cómo funciona la colaboración entre Apple y Google para Siri AI?
Aunque el funcionamiento de Apple Intelligence se basa en los Modelos Fundacionales de Apple (AFM, por sus siglas en inglés), los cuales fueron entrenados a partir de los parámetros de Google, es importante resaltar que cuando se trata del procesamiento de la información, los dispositivos Apple recurren a sus propios sistemas para cumplir con las solicitudes del usuario.
Cuando se trata de solicitudes que implican información del usuario, Siri AI actúa como un "director de orquesta" que analiza la solicitud y determina qué componente debe intervenir. Uno es el Índice Semántico de Spotlight que almacena el contexto personal del usuario (mensajes, correos, notas, fotos e historial) para recuperar información relevante.
Otro es la caja de herramientas de aplicaciones, la cual se utiliza cuando Siri requiere ejecutar acciones o interactuar directamente con aplicaciones del sistema (como Mail, Mensajes, Podcasts o Correo), mientras que el tercero es el contexto en pantalla, que otorga a Siri la capacidad de interpretar lo que el usuario está viendo en su pantalla para responder preguntas o realizar acciones sobre dicho contenido.
La empresa compartió a Expansión que Apple Intelligence está diseñado para procesar la mayor parte de las solicitudes de forma local en el dispositivo (aproximadamente el 60%) con el fin de proteger la privacidad y acelerar la respuesta.
Sin embargo, recurre a la nube cuando la consulta requiere mayor potencia de procesamiento, razonamiento complejo o capacidades agénticas de múltiples pasos, no obstante, el procesamiento en la nube se realiza a través de su infraestructura de cómputo privado (Private Cloud Compute), donde los datos se borran inmediatamente de los servidores tras completar la solicitud y no quedan accesibles ni siquiera para Apple.
En este caso cuando las solicitudes sobrepasan la capacidad local del dispositivo, Apple Intelligence utiliza tres modelos propietarios alojados en su nube: uno es AFM Cloud, que procesa la gran mayoría de las consultas; otro es AFM Cloud Image, especializado en procesamiento fotográfico y visual, que incluso gestiona funciones como la herramienta de edición Clean Up, el encuadre espacial y la extensión de imágenes.
Finalmente, en caso de ser necesario, acude a AFM Cloud Pro, un modelo más avanzado y agéntico, diseñado para resolver tareas complejas que requieren razonamiento comparativo con los modelos de frontera de la industria.
En esta situación, explicó la empresa, Apple tampoco emplea la infraestructura de servidores de Google, pues Apple Intelligence dispone de su propio sistema independiente de conocimiento, que opera autónomamente para responder preguntas sobre eventos recientes, brindar recomendaciones o ayudar a planificar proyectos sin necesidad de realizar búsquedas a través de Google Search.