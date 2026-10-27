¿Tienes una iMac con chip Intel? Apple lanza nuevas computadoras para que finalmente renueves tu equipo

La empresa afirma que para quienes actualicen con procesadores Intel, el salto es aún mayor, con un rendimiento hasta 18 veces superior al del iMac con ese tipo de chips, además de que disfrutarán de las capacidades de Apple Intelligence y Siri.

La experiencia de iMac se complementa con un monitor Retina de 24 pulgadas y resolución 4.5K, cámara, altavoces y micrófonos integrados, además de hasta cuatro puertos Thunderbolt 4 y la potencia de macOS 27.

Apple la considera un dispositivo de entrada a la línea de Mac y señala que es un dispositivo ideal para estudiantes y creadores de contenido, pues ofrece un rendimiento hasta 2,5 veces más rápido en aplicaciones como Microsoft Excel, en comparación con el iMac con M1, además de potencia gráfica hasta 3.3 veces más rápido para tareas como la edición de fotos en Affinity, en comparación con el iMac con M1.

Estará disponible en siete colores (azul, verde, rosa, amarillo, morado, naranja y plateado). Su precio inicial, en el caso del dispositivo con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos, es de 1,499 dólares, mientras que la versión de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos tiene un precio inicial de 1,699 dólares.

Apple renueva su MacBook más potente

En términos de potencia, Apple anunció la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, dirigida a estudiantes universitarios, usuarios empresariales y creadores de contenido mucho más exigentes, pues además del chip M6, cuenta con una CPU avanzada de 12 núcleos.

“Con el potente chip M6, llevamos el rendimiento al siguiente nivel, con una mayor velocidad de CPU y gráficos, e incluso capacidades más potentes para la IA integrada”, comentó Shelly Goldberg, vicepresidenta de Ingeniería de Hardware de Apple.

La batería de la MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 ofrece hasta 24 horas de autonomía. (Foto: Apple.)





La empresa afirma que todas las actividades, “desde el modelado 3D hasta la edición de fotos y los juegos, se siente increíblemente rápido, mejorado por un motor de trazado de rayos de tercera generación y almacenamiento en caché dinámico para optimizar la memoria en el chip”.