¿Tienes una iMac con chip Intel? Apple lanza nuevas computadoras para que finalmente renueves tu equipo

Los lanzamientos de Apple no terminan. La empresa dio a conocer una nueva familia de computadoras que incluyen una laptop MacBook Pro de 14 pulgadas con el nuevo chip M6, además de una nueva iMac con el mismo procesador de última generación.
Las coloridas iMac están de regreso
El anuncio de este martes resaltó el regreso de las iMac, las populares y coloridas computadoras de escritorio de Apple, las cuales ahora integran un chip M6 que, según la empresa, “!ofrecen aún más rendimiento y potentes capacidades de Inteligencia Artificial”.
Publicidad
La empresa afirma que para quienes actualicen con procesadores Intel, el salto es aún mayor, con un rendimiento hasta 18 veces superior al del iMac con ese tipo de chips, además de que disfrutarán de las capacidades de Apple Intelligence y Siri.
La experiencia de iMac se complementa con un monitor Retina de 24 pulgadas y resolución 4.5K, cámara, altavoces y micrófonos integrados, además de hasta cuatro puertos Thunderbolt 4 y la potencia de macOS 27.
Apple la considera un dispositivo de entrada a la línea de Mac y señala que es un dispositivo ideal para estudiantes y creadores de contenido, pues ofrece un rendimiento hasta 2,5 veces más rápido en aplicaciones como Microsoft Excel, en comparación con el iMac con M1, además de potencia gráfica hasta 3.3 veces más rápido para tareas como la edición de fotos en Affinity, en comparación con el iMac con M1.
Estará disponible en siete colores (azul, verde, rosa, amarillo, morado, naranja y plateado). Su precio inicial, en el caso del dispositivo con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos, es de 1,499 dólares, mientras que la versión de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos tiene un precio inicial de 1,699 dólares.
Apple renueva su MacBook más potente
En términos de potencia, Apple anunció la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, dirigida a estudiantes universitarios, usuarios empresariales y creadores de contenido mucho más exigentes, pues además del chip M6, cuenta con una CPU avanzada de 12 núcleos.
“Con el potente chip M6, llevamos el rendimiento al siguiente nivel, con una mayor velocidad de CPU y gráficos, e incluso capacidades más potentes para la IA integrada”, comentó Shelly Goldberg, vicepresidenta de Ingeniería de Hardware de Apple.
La empresa afirma que todas las actividades, “desde el modelado 3D hasta la edición de fotos y los juegos, se siente increíblemente rápido, mejorado por un motor de trazado de rayos de tercera generación y almacenamiento en caché dinámico para optimizar la memoria en el chip”.
Publicidad
Uno de los factores más importantes al momento de elegir una laptop es la batería. En este sentido, la MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 ofrece hasta 24 horas de autonomía, la mayor jamás vista en un dispositivo Mac.
Respecto a funciones de IA, el tiempo de respuesta para el primer token en el procesamiento de solicitudes LLM es hasta 13 veces más rápido que en el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, y hasta 1.3 veces más rápido que en el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5.
Para este equipo, Apple declaró que “no ha habido un mejor momento para que los clientes actualicen su MacBook Pro de la generación anterior con procesador Apple Silicon o su Mac con procesador Intel”.
Su precio iniciará a partir de los 1,999 dólares y se podrá reservar a partir de mañana, 28 de octubre, mientras que la entrega del equipo comenzará el próximo viernes 6 de noviembre, según anunció la compañía.