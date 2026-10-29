Amazon y Google, los verdaderos ganadores del debut en bolsa de Anthropic

La razón detrás de la baja participación de las firmas de capital de riesgo radica en la valoración privada de Anthropic, fijada en 965,000 millones de dólares en mayo pasado.

En cambio, Amazon encabeza la lista de accionistas clave tras colocar cerca de 18,000 millones de dólares en total dentro de la empresa de IA. De esa cifra, 6,200 millones de dólares corresponden a notas convertibles en deuda.

Esas notas convertibles figuran en los balances de Amazon con un valor actualizado de 97,900 millones de dólares debido al aumento continuo en la valoración de Anthropic y dichos instrumentos financieros otorgan a la compañía de Andy Jassy la capacidad de convertirse en dueño de hasta un 12% de las acciones de la empresa.

Estructura de Propiedad Accionaria de Anthropic Participación estimada previa a la Oferta Pública Inicial (OPI), basada en una valoración privada de $965,000 millones de dólares. Amazon y Google concentran hasta el 20% conjunto, mientras que el 80% restante pertenece a otros inversionistas y fondos de capital de riesgo. TOTAL 100% Amazon Hasta 12% Inversión total cercana a $18,000 MMD ($6,200 MMD en notas convertibles). Google Cerca del 8% Inyecciones masivas de capital ($10,000 MMD en ronda de abril). El resto 80% Otros inversionistas y fondos VC tradicionales (Sequoia, Menlo, Sound, Spark; ninguno supera el 5% de forma individual).

Fuente: Declaración Formulario S-1 presentada ante autoridades bursátiles y reporte "Amazon y Google, los verdaderos ganadores de la IPO de Anthropic" (Fernando Guarneros).

Por su parte, Google controla cerca del 8% de la propiedad accionaria de Anthropic, luego de realizar inyecciones masivas de dinero, incluida una ronda de 10,000 millones de dólares en abril, según información que el analista de PitchBook, Harrison Rolfes, compartió a TechCrunch. Sin embargo, la historia de ganancias no acaba en la simple revalorización de las acciones en el mercado público.

El mayor atractivo de Anthropic para estos gigantes tecnológicos se basa en el bucle de inversiones entre sí. Y es que el laboratorio de IA firmó contratos por 800,000 millones de dólares a 10 años en toda la infraestructura que sostiene a la Inteligencia Artificial, como centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

Dentro de estos compromisos, la startup asumió la obligación legal de pagar al menos 110,000 millones de dólares a la nube de Amazon (AWS) y 114,000 millones de dólares a la infraestructura de Google hasta 2033.

De este modo, gran parte del dinero en efectivo que la empresa recaude en los mercados públicos regresará directamente a las arcas de Amazon y Google por el alquiler de infraestructura tecnológica.