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Amazon y Google, los verdaderos ganadores del debut en bolsa de Anthropic

Aunque la creadora de Claude debuta en la bolsa, el dinero recopilado terminará en las arcas de los gigantes gracias a contratos millonarios de infraestructura firmados para los próximos 10 años.
jue 29 octubre 2026 04:00 PM
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Logo de Anthropic exhibido en la pantalla de un teléfono inteligente con una gráfica de mercados financieros en el fondo.
Anthropic firmó contratos por 800,000 millones de dólares a 10 años en toda la infraestructura que sostiene a la Inteligencia Artificial, como centros de datos, chips y capacidad de cómputo, los cuales incluyen a Amazon y Google como sus principales clientes. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

La salida a bolsa de Anthropic marcará un hito histórico en el sector de la Inteligencia Artificial, aunque los principales beneficiarios no pertenecen al ecosistema tradicional de inversión en Silicon Valley. Si bien durante décadas los fondos de capital de riesgo han dominado las grandes aperturas bursátiles tecnológicas, en este caso los principales ganadores serán los gigantes tecnológicos.

Luego de la Oferta Pública Inicial de Anthropic firmas emblemáticas como Sequoia, Menlo Ventures, Sound Ventures o Spark Capital recibirán retornos de miles de millones de dólares, pero ninguna posee el 5% de la compañía, razón por la cual no serán las principales beneficiadas de este movimiento. En su lugar, los verdaderos ganadores del debut bursátil serán Amazon y Google.

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La razón detrás de la baja participación de las firmas de capital de riesgo radica en la valoración privada de Anthropic, fijada en 965,000 millones de dólares en mayo pasado.

En cambio, Amazon encabeza la lista de accionistas clave tras colocar cerca de 18,000 millones de dólares en total dentro de la empresa de IA. De esa cifra, 6,200 millones de dólares corresponden a notas convertibles en deuda.

Esas notas convertibles figuran en los balances de Amazon con un valor actualizado de 97,900 millones de dólares debido al aumento continuo en la valoración de Anthropic y dichos instrumentos financieros otorgan a la compañía de Andy Jassy la capacidad de convertirse en dueño de hasta un 12% de las acciones de la empresa.

Estructura de Propiedad Accionaria de Anthropic

Participación estimada previa a la Oferta Pública Inicial (OPI), basada en una valoración privada de $965,000 millones de dólares. Amazon y Google concentran hasta el 20% conjunto, mientras que el 80% restante pertenece a otros inversionistas y fondos de capital de riesgo.

TOTAL

100%

Amazon

Hasta 12%

Inversión total cercana a $18,000 MMD ($6,200 MMD en notas convertibles).

Google

Cerca del 8%

Inyecciones masivas de capital ($10,000 MMD en ronda de abril).

El resto

80%

Otros inversionistas y fondos VC tradicionales (Sequoia, Menlo, Sound, Spark; ninguno supera el 5% de forma individual).


Fuente: Declaración Formulario S-1 presentada ante autoridades bursátiles y reporte "Amazon y Google, los verdaderos ganadores de la IPO de Anthropic" (Fernando Guarneros).

Por su parte, Google controla cerca del 8% de la propiedad accionaria de Anthropic, luego de realizar inyecciones masivas de dinero, incluida una ronda de 10,000 millones de dólares en abril, según información que el analista de PitchBook, Harrison Rolfes, compartió a TechCrunch. Sin embargo, la historia de ganancias no acaba en la simple revalorización de las acciones en el mercado público.

El mayor atractivo de Anthropic para estos gigantes tecnológicos se basa en el bucle de inversiones entre sí. Y es que el laboratorio de IA firmó contratos por 800,000 millones de dólares a 10 años en toda la infraestructura que sostiene a la Inteligencia Artificial, como centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

Dentro de estos compromisos, la startup asumió la obligación legal de pagar al menos 110,000 millones de dólares a la nube de Amazon (AWS) y 114,000 millones de dólares a la infraestructura de Google hasta 2033.

De este modo, gran parte del dinero en efectivo que la empresa recaude en los mercados públicos regresará directamente a las arcas de Amazon y Google por el alquiler de infraestructura tecnológica.

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La verdadera salud financiera del negocio de Anthropic

Otro punto de discusión alrededor de la Anthropic resaltó esta semana, cuando presentó su Formulario S-1 (declaración que las empresas deben presentar cuando planean realizar su OPI) ante las autoridades bursátiles y en el cual mostró una pérdida neta de 80,700 millones de dólares frente a ingresos por 16,300 millones de dólares en el primer semestre de 2026.

Al respecto, Rolando Rogers, portafolio manager en Fintual, señala que a primera instancia podría parecer que Anthropic tiene problemas para controlar sus gastos, pero rescata que esa pérdida viene en gran medida de un ajuste contable, es decir, un costo que no necesariamente representa salida de dinero.

"Lo que pasó fue que la empresa usó deuda convertible como medio de pago para capacidad de cómputo. En términos simples, corresponde a que usaron acciones de Anthropic para pagar", detalla Rogers. Por esta razón, la firma registró un costo no monetario de 72,400 millones de dólares, debido al alza en el precio de sus títulos.

Sin ese ajuste contable, agrega el especialista, el negocio operativo central muestra solidez. La compañía pasó de perder 3,089 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025 a lograr una utilidad operativa de 974 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. “La operación de Anthropic ya está generando dinero", analiza Rogers.

Asimismo, pone el foco sobre las controversias respecto a las complejidades para monetizar las plataformas de IA y concluye que este buen rendimiento obedece al modelo comercial de Anthropic, donde el 80% de las ventas proviene del cobro directo por consumo de tokens y agentes de IA, lo cual representa una diferencia respecto a otros jugadores del sector, pues en su caso las "personas que usan Claude están pagando por cada token gastado y no contratando una suscripción".

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