Microsoft busca llevar la IA de los escritorios a las decisiones de negocios en México

El mercado mexicano ofrece una base que crece en esa estrategia, pues en el segundo trimestre de 2026, 21.4% de la población de entre 15 y 64 años utilizó herramientas de IA generativa, frente al 18.8% a escala mundial, según el AI Diffusion Report de Microsoft, por lo que la medición refleja el uso de la tecnología entre las personas, aunque por sí sola no permite determinar cuánto ganan las empresas al incorporarla.

La distancia entre ambas cosas aparece en el Work Trend Index 2026 de la compañía, donde el 67% de los usuarios mexicanos de IA afirma que realiza trabajo que hace un año no podía hacer, pero solo 28% percibe una alineación clara de sus líderes para transformar la manera de operar. Para Microsoft, convertir esas capacidades individuales en resultados empresariales requiere conectar la información interna, modificar procesos y establecer quién supervisa las acciones de los sistemas.

“Las personas están listas, el desafío es un desafío organizacional”, planteó Ivonne Maritza Mejía, Directora General de Microsoft en México durante la apertura del encuentro. La directiva también llamó identificar procesos donde la IA pueda generar valor medible , revisar qué cambios necesita el liderazgo para sostenerlo y comprobar si cuentan con los datos y las reglas necesarias para confiar en los resultados.

Además, Jessica Hawk, vicepresidenta corporativa de marketing de producto de Azure, explica que ese trabajo comienza al definir el resultado que una organización busca conseguir, “después toca revisar qué equipos participan, qué decisiones toman y dónde encuentran obstáculos. Entonces bajo ese enfoque, la implementación involucra a quienes dirigen la operación y conocen sus problemas, además del área tecnológica”, dice.

De revisar proveedores a actualizar sistemas, las tareas que Microsoft quiere automatizar

Para aterrizar la propuesta, Microsoft presentó una demostración con Caldova, una compañía ficticia en la cual una responsable de proveedores utilizó Copilot en Excel para consultar información de Fabric, la plataforma de datos de la tecnológica, y revisar una lista de 11 candidatos con indicadores como su riesgo financiero.