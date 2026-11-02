La IA llena de calaveras la publicidad del Día de Muertos, pero las marcas arriesgan su autenticidad

De acuerdo con una investigación realizada por Getty Images sobre los efectos del uso de imágenes generadas con IA en la publiciad, el 66% de los consumidores prefiere que las marcas utilicen fotografías reales y sin editar en su publicidad, mientras que el 68% considera necesario ver imágenes auténticas y sin modificaciones antes de realizar una compra por internet.

El estudio también encontró que las empresas podrían perder cerca del 47% de sus clientes potenciales cuando los consumidores identifican que sus imágenes publicitarias fueron generadas o modificadas con inteligencia artificial.

Samuel Malave, Creative Insights Manager de Getty Images, explicó anteriormente a Expansión que las empresas enfrentan una presión constante para producir más contenido con menos recursos, pero advirtió que la automatización no necesariamente mejora sus resultados cuando las propuestas visuales se parecen a las de sus competidores.

El riesgo aparece cuando las empresas utilizan los mismos elementos reconocibles sin considerar el significado que tienen dentro de la celebración. Aunque las imágenes pueden resultar atractivas, su repetición también puede provocar que las campañas se parezcan entre sí y pierdan relevancia para las audiencias.

“Creo profundamente en el poder del marketing para impulsar y enriquecer la cultura. Pero me pregunto si, en nuestra obsesión por capitalizar cada momento del calendario, no estamos terminando por desgastar aquello que precisamente hace tan valiosa esta celebración”, afirmó De Barba.

Su planteamiento cuestiona una práctica que no comenzó con la inteligencia artificial, pero que la tecnología puede facilitar. Si distintas compañías recurren a imágenes similares, los consumidores pueden encontrar menos razones para distinguir una campaña de otra.

Para De Barba, el problema trasciende la apariencia de los anuncios y alcanza el valor cultural de los símbolos que las empresas utilizan para atraer compradores.

“Es paradójico: se recurre a estos símbolos por su enorme valor cultural, pero su utilización descuidada puede debilitarlo. Y, desde una perspectiva de negocio, también estamos desaprovechando oportunidades genuinas de diferenciación”, sostuvo.