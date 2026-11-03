Una falsa entrevista de trabajo comprometió los sistemas de Binance antes de extraer 6,300 millones de dólares

La plataforma anunció que el ataque comenzó cuatro meses antes del robo y que los delincuentes lograron comprometer las computadoras de empleados encargados de desarrollar sus billeteras digitales. De acuerdo con la investigación inicial de Binance y difundida por Reuters, la primera infiltración ocurrió en junio, cuando un empleado descargó una herramienta de IA que había sido manipulada.

En septiembre otro ingeniero participó en un proceso de contratación e incluso sostuvo una videollamada con el supuesto director ejecutivo de una empresa ficticia y al hacer esto descargó diversos códigos maliciosos que permitieron a los atacantes comprometer su computadora y el 20 de octubre utilizar una herramienta de IA para acceder a los sistemas de dos de los desarrolladores. Nueve días después emplearon uno de los equipos comprometidos y credenciales robadas para ejecutar el ataque.

¿Cómo lograron los hackers acceder a las billeteras de Binance?

El incidente no comenzó con una vulneración directa de las criptomonedas, sino con el acceso a las herramientas de trabajo de los desarrolladores donde los atacantes aprovecharon programas aparentemente legítimos para introducir software malicioso, obtener información de los empleados y avanzar hacia los sistemas internos de la plataforma.

Una vez dentro utilizaron una computadora comprometida y las credenciales de otro trabajador para ejecutar una secuencia de instrucciones que permitieron realizar operaciones no autorizadas. Asimismo, para el proceso de infiltración, una herramienta de IA fue parte del proceso, aunque hasta el momento de redactar esta nota no se ha reportado que una inteligencia artificial autónoma haya decidido sustraer los fondos.