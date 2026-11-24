La interrupción afectó principalmente a Exchange Online, el servicio de correo electrónico empresarial en la nube de Microsoft, así como a distintas funciones de Outlook, Teams, Copilot y otras aplicaciones de Microsoft 365.

El incidente generó más de 7.4 millones de reportes a escala mundial en Downdetector. Entre las organizaciones afectadas figuran dependencias gubernamentales, instituciones financieras y aerolíneas.

En su informe preliminar del incidente, fechado el 15 de noviembre, Microsoft explicó que la falla estuvo relacionada con los sistemas responsables de establecer conexiones con Exchange Online.

Un cambio en la distribución del tráfico de su infraestructura expuso un defecto de escalabilidad en Windows que se remontaba a julio. El problema provocó una acumulación de solicitudes que superó la capacidad de procesamiento de los servidores.

La compañía descartó que la interrupción tuviera relación con actividades maliciosas o agentes de inteligencia artificial (IA), mientras que Satya Nadella, director general de Microsoft, ofreció disculpas públicas.

Más de 11,000 mensajes y problemas de coordinación

Los documentos internos revelaron que las dificultades de Microsoft no se limitaron a su infraestructura tecnológica, sino que también involucraron la capacidad de sus equipos para coordinarse durante una emergencia.

Amanda Silver, vicepresidenta corporativa de Microsoft y responsable de M365 Core y Work IQ, describió en un memorando las dificultades que enfrentaron los ingenieros para compartir información y dar seguimiento a las decisiones de sus compañeros.

Durante la emergencia, los equipos intercambiaron más de 11,000 mensajes en 11 conversaciones de Teams. La dispersión de los datos de diagnóstico entre diferentes sistemas internos complicó la identificación del problema y su resolución.

Por su parte, Jason Henderson, presidente de M365 Core, calificó el incidente como el de mayor impacto entre los clientes en la historia de Exchange Online.

Ante las consultas de Reuters sobre los documentos internos, un portavoz de Microsoft aseguró que la compañía continúa el trabajo de prevención incluso después de restablecer sus servicios y que sus directivos consideran estas acciones una prioridad.