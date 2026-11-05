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¿Sabías que una IA puede pedir Uber por ti? La función que nadie usa en la plataforma

Uber reveló que los agentes de IA apenas consiguieron cuatro viajes y 500 pedidos de comida durante una de sus semanas de mayor actividad. En México, estas integraciones todavía tienen limitaciones.
jue 05 noviembre 2026 11:20 AM
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Imagen ilustrativa de un teléfono con un asistente de inteligencia artificial que ayuda a solicitar un viaje de Uber al aeropuerto.
Uber reveló que apenas cuatro viajes se solicitaron mediante agentes de inteligencia artificial. En México, las integraciones para contratar viajes con estos asistentes aún tienen limitaciones. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA/ChatGPT)

Pedir un Uber ya no necesariamente requiere abrir la aplicación. Los agentes de inteligencia artificial (IA) comienzan a realizar esta tarea por los usuarios, desde solicitar un vehículo hasta gestionar pedidos de comida; sin embargo, la tecnología todavía está lejos de convertirse en una alternativa habitual. Uber reveló que apenas cuatro viajes se contrataron mediante estos sistemas durante la semana de Halloween, una de las de mayor actividad para la compañía.

La cifra contrasta con los aproximadamente 320 millones de viajes y pedidos que Uber y Uber Eats registraron en conjunto durante ese mismo periodo. En el negocio de entrega de alimentos, los agentes de IA consiguieron alrededor de 500 pedidos, una cantidad igualmente reducida frente al volumen total de operaciones de la plataforma.

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Balaji Krishnamurthy, director financiero de Uber, reveló estos datos durante la llamada con analistas posterior a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026.

Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, reconoció que la adopción de esta tecnología todavía es incipiente, aunque la empresa considera que los asistentes inteligentes podrían convertirse en una nueva vía para atraer usuarios a sus servicios.

La paradoja es que esta baja adopción ocurre mientras Uber mantiene un crecimiento considerable en sus operaciones tradicionales. Durante el tercer trimestre de 2026 , la compañía registró 4,061 millones de viajes y pedidos, un incremento anual de 16%, mientras que sus ingresos alcanzaron 14,766 millones de dólares, 10% más que en el mismo periodo de 2025.

Las reservaciones brutas, que representan el valor total de los servicios contratados mediante la plataforma, ascendieron a 59,819 millones de dólares, un crecimiento de 20%. Estos resultados muestran que el negocio continúa su expansión, aunque la contratación mediante agentes de IA todavía no representa una fuente significativa de actividad.

A diferencia de un chatbot tradicional, que responde preguntas o proporciona instrucciones, un agente de inteligencia artificial puede ejecutar tareas a partir de una solicitud en lenguaje natural.

Para conseguirlo, estos sistemas necesitan conectarse con los servicios de la empresa, consultar información como disponibilidad y tarifas, y gestionar las distintas etapas de una solicitud. Uber ya contempla este tipo de interacciones mediante herramientas para desarrolladores que permiten conectar servicios externos con su plataforma.

¿Se puede pedir un Uber mediante inteligencia artificial en México?

Aunque los agentes de IA ya pueden interactuar con servicios de movilidad en determinados mercados, su disponibilidad no es uniforme. En México todavía no existe confirmación pública de que los usuarios puedan solicitar y completar un viaje de Uber mediante las principales integraciones de asistentes inteligentes.

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Una de las iniciativas es la colaboración entre Uber y ChatGPT. La integración está prevista para el 18 de noviembre de 2026, inicialmente en Estados Unidos, y permitirá a los usuarios consultar opciones de transporte mediante una conversación con el asistente.

Amazon también busca incorporar servicios de movilidad a su asistente Alexa+. En enero de 2026, durante el anuncio de su llegada a México, la compañía identificó a Uber y Rappi entre los socios con los que trabajaba para ampliar las capacidades del asistente en el país.

Uber apuesta por la IA, aunque los usuarios todavía prefieren su aplicación

El interés de Uber por los agentes de inteligencia artificial responde a una transformación más amplia de la industria tecnológica. Empresas como OpenAI, Google y Amazon buscan que sus asistentes dejen de limitarse a responder preguntas y comiencen a ejecutar acciones, desde organizar viajes hasta contratar servicios o realizar compras.

Para plataformas como Uber, esta evolución representa una oportunidad de captar solicitudes desde nuevos canales, pero también implica que una parte de la relación con el consumidor podría trasladarse a asistentes desarrollados por otras compañías.

Khosrowshahi señaló durante la llamada con analistas que existen múltiples asistentes de IA y anticipó que su número continuará aumentando. Desde su perspectiva, las plataformas capaces de proporcionar servicios en el mundo físico podrían beneficiarse de esa expansión. Por ahora, las cifras muestran una diferencia considerable entre las expectativas de la industria y los hábitos de los consumidores

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Dara Khosrowshahi Uber Reportes trimestrales Repartidores de aplicaciones Inteligencia artificial

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