Balaji Krishnamurthy, director financiero de Uber, reveló estos datos durante la llamada con analistas posterior a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026.

Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, reconoció que la adopción de esta tecnología todavía es incipiente, aunque la empresa considera que los asistentes inteligentes podrían convertirse en una nueva vía para atraer usuarios a sus servicios.

La paradoja es que esta baja adopción ocurre mientras Uber mantiene un crecimiento considerable en sus operaciones tradicionales. Durante el tercer trimestre de 2026 , la compañía registró 4,061 millones de viajes y pedidos, un incremento anual de 16%, mientras que sus ingresos alcanzaron 14,766 millones de dólares, 10% más que en el mismo periodo de 2025.

Las reservaciones brutas, que representan el valor total de los servicios contratados mediante la plataforma, ascendieron a 59,819 millones de dólares, un crecimiento de 20%. Estos resultados muestran que el negocio continúa su expansión, aunque la contratación mediante agentes de IA todavía no representa una fuente significativa de actividad.

A diferencia de un chatbot tradicional, que responde preguntas o proporciona instrucciones, un agente de inteligencia artificial puede ejecutar tareas a partir de una solicitud en lenguaje natural.

Para conseguirlo, estos sistemas necesitan conectarse con los servicios de la empresa, consultar información como disponibilidad y tarifas, y gestionar las distintas etapas de una solicitud. Uber ya contempla este tipo de interacciones mediante herramientas para desarrolladores que permiten conectar servicios externos con su plataforma.

¿Se puede pedir un Uber mediante inteligencia artificial en México?

Aunque los agentes de IA ya pueden interactuar con servicios de movilidad en determinados mercados, su disponibilidad no es uniforme. En México todavía no existe confirmación pública de que los usuarios puedan solicitar y completar un viaje de Uber mediante las principales integraciones de asistentes inteligentes.