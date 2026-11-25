¿Cuándo sale el oso rosa de Starbucks?

Para comprarlo ese día, los miembros deberán adquirir una bebida tamaño Grande o Venti y pagar el vaso por separado. La venta al público general comenzará el martes 1 de diciembre en tiendas participantes, hasta agotar existencias.

El cambio en la dinámica de venta también se aplicó al oso de vidrio con gorro rojo, la edición que precedió al lanzamiento rosa. En ese caso, Starbucks abrió primero la compra a sus socios Gold y después permitió que el resto de los consumidores accediera a la pieza. Ahora, la cadena amplía el acceso anticipado a los integrantes de Starbucks Rewards, con lo que utiliza sus coleccionables como un mecanismo para incentivar la permanencia y participación en su programa de lealtad.

La estrategia consiste en dosificar las novedades para mantener el interés de los consumidores durante varias semanas. El 4 de noviembre, la compañía lanzó la promoción de su vaso rojo reutilizable ; el 16 abrió la venta general del oso de vidrio con gorro rojo , y ahora prepara la llegada de la variante rosa.

“Uno de nuestros grandes activos como marca es la capacidad de transformar productos en fenómenos culturales. Con lanzamientos como el Dessert Bearista, estamos consolidando una estrategia que combina innovación, conocimiento del consumidor y un calendario de novedades que nos permite sostener la relevancia de Starbucks más allá de una sola temporada”, dijo a Expansión Diego Recalde, director de marketing de Starbucks Alsea.

Cada lanzamiento representa una nueva oportunidad de compra para quienes no consiguieron las ediciones anteriores y un motivo para regresar a las tiendas para quienes ya tienen alguna pieza de la colección.

En 2025, la edición mexicana de gorro verde ya había vendido el 70% de sus unidades a las siete de la mañana, según contó la marca en entrevista.

"El reto no es únicamente generar expectativa alrededor de un lanzamiento, sino capitalizar ese interés para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes y generar nuevas ocasiones de consumo", añadió Recalde.

Los osos Bearista de caja sorpresa llegan a México en diciembre

Starbucks compartió a Expansión que sí traerá al mercado mexicano los osos incógnita que ya se han vendido en otros países, como Estados Unidos y Perú. La marca prevé lanzarlos en diciembre, pero aún no ha dado una fecha concreta. Los modelos regulares serán los mismos que se vendieron en Estados Unidos.

En ese país, Starbucks lanzó la colección de vasos Bearista en cajas sorpresa el 10 de noviembre. Entre los modelos regulares están Reiny, el oso café con capucha y astas de reno, y Aspen, el oso esquiador. También están Joy, un oso patinador, y Bunny, que cambia de color con las bebidas frías.

Cada vaso Bearista de edición limitada cuesta 39.95 dólares, equivalentes a unos 766 pesos mexicanos, con un tipo de cambio de 19.16 pesos por dólar, y está disponible hasta agotar existencias. (Cortesía)



Cada caja contiene un solo vaso y el comprador descubre cuál le tocó al abrirla. En Estados Unidos también salió Goldie, el oso dorado y el más difícil de encontrar de la colección. Starbucks México aún no ha confirmado si esa pieza estará entre las cajas que venderá en el país.

En cuanto al precio, cada vaso Bearista de edición limitada cuesta 39.95 dólares, equivalentes a unos 766 pesos mexicanos, con un tipo de cambio de 19.16 pesos por dólar. En el país, cada oso ronda los 800 pesos.