Muse, el agente de Meta, llega a México y así le puedes sacar el máximo provecho

México es el primer país en América Latina en recibir esta herramienta que servirá para conectar Gmail, Google Calendar e Instagram para gestionar información desde una misma interfaz. A diferencia de un chatbot tradicional, Muse utiliza herramientas externas para realizar actividades que antes requerían que, como usuario, cambiaras entre distintas aplicaciones.

¿Cómo puedo tener acceso a Muse en México?

Muse está disponible en español para personas mayores de 18 años con su uso básico gratuito aunque la empresa también ofrece planes de suscripción opcionales para acceder a más funciones.

Los usuarios pueden ingresar directamente a muse.ai o descargar la aplicación desde la App Store para iPhone y Google Play para Android y una vez dentro, pueden configurar su agente, asignarle un nombre con las opciones de Quill, Boone o Muse, se puede personalizar la apariencia y elegir cómo quieren que se comunique.

Asimismo, se pueden vincular las aplicaciones que utilizan habitualmente, siempre que autoricen los permisos correspondientes e incluso Meta afirma que los usuarios podrán interactuar con Muse desde WhatsApp y que próximamente incorporará compatibilidad con sus lentes de Inteligencia Artificial.

¿Qué puedes hacer con Muse y qué pasa con tus datos?

A diferencia de ChatGPT, Meta busca diferenciarlo por su integración con servicios de uso cotidiano. En México, esto incluye conectores con Cinepolis, Coppel, Despegar, Kavak, Kueski, Liverpool y Rappi, para que los usuarios puedan consultar productos y acceder a servicios desde una misma conversación pero la disponibilidad de estas funciones dependerá de su habilitación gradual.

Como casos prácticos, Muse ayuda al conectarlo con Gmail y Google Calendar, para que una persona pueda pedirle que revise información relacionada con sus pendientes y le ayude a organizar su agenda; con Instagram, el agente puede aprovechar contenido guardado para atender solicitudes cotidianas.

Con Cinépolis, contempla que los usuarios puedan consultar la cartelera, elegir funciones y comprar boletos dentro de una misma conversación.

Coppel y Liverpool participarán con herramientas relacionadas con la búsqueda y compra de productos; Despegar ofrecerá servicios vinculados con viajes; Kavak, con la búsqueda de automóviles; y Kueski, con servicios financieros. Por su parte, Rappi también forma parte de los socios iniciales del lanzamiento.

Estas experiencias no están necesariamente disponibles desde el primer día pero los usuarios podrán consultar cuáles funcionan en ese momento desde la configuración de Muse.

La forma en la que opera el agente es mediante una computadora virtual exclusiva para cada usuario y cuenta con su propio navegador, de acuerdo con Meta, por lo que esta infraestructura le permite interactuar con otros servicios para realizar tareas.

No obstante, antes de conectar cuentas de correo, calendarios o servicios financieros, conviene revisar los permisos que solicita cada integración y qué información podrá consultar. Meta asegura que desarrolló Muse con medidas de seguridad y privacidad, aunque el anuncio no detalla qué operaciones requieren una confirmación adicional del usuario.

Sin embargo, conectar Gmail, un calendario o una plataforma comercial implica conceder acceso a información personal, por lo que antes de activar una integración, conviene revisar qué permisos solicita , qué acciones puede ejecutar y cómo revocar el acceso cuando ya no resulte necesario.

La llegada de Muse a México amplía la oferta de asistentes capaces de actuar en nombre de sus usuarios y brinda la diferencia frente a una herramienta que únicamente genera respuestas para ayudar en las tareas que efectivamente pueda completar y en el control que cada persona conserve sobre sus cuentas.