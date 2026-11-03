Los celulares con IA concentran el 46% del valor del mercado mexicano, pero no todos los compran por ella

Este crecimiento se concentra en los segmentos alto y premium, donde las marcas incorporan funciones de IA junto con mejores cámaras, mayor rendimiento e integración con otros dispositivos, explica Israel Krauss, director ejecutivo en Latinoamérica y analista retail de Circana.

Como referencia de precio, The Competitive Intelligence Unit (The CIU), clasifica como gama alta en México a los smartphones que cuestan más de 10,000 pesos que representan el 17.1% de la base de smartphones en el país y supera por primera vez, la gama baja. Asimismo en el mercado participan marcas como Samsung con su modelo Galaxy S desde 19,299 y Apple con su i Phone 17 que parte de 21,999 pesos, ambos precios en sus tiendas oficiales.

“Que crezcan las ventas de dispositivos con IA indica que el mercado se está moviendo y muchos consumidores encuentran la función integrada en los modelos disponibles sin haberla buscado”, agrega Krauss en entrevista con Expansión.

Esto demuestra que para los fabricantes, la oportunidad consiste en convertir esas herramientas en una razón para elegir sus equipos y seguir utilizándolos después de la compra.

La cámara y la batería siguen compitiendo con la IA

“Lo que justifica el gasto es la combinación de funciones como la fotografía, la productividad, y la integración con otros dispositivos. Por eso conviene mirar la decisión de compra completa más que el precio de una sola función”, afirma Krauss.

Para entender qué priorizan los consumidores, el informe Global Mobile Trends 2025 de GSMA Intelligence, muestra que el 93% de los consumidores que planeaban reemplazar sus smartphones consideraron importante la duración de la pila, mientras que las capacidades de IA quedaron por debajo del costo, la calidad de la cámara y la seguridad de los datos, entre otras características.

En México, el peso de la inteligencia artificial en la elección del celular cambia de acuerdo con el presupuesto pues un análisis de The CIU, publicado en diciembre de 2025, identifica esta tecnología como un atributo de compra para 3% de los usuarios de gama baja, 7% de gama media y 30% de gama alta.