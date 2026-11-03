De cada 10 teléfonos vendidos, cuatro ya tienen inteligencia artificial (IA) de acuerdo con Circana, la empresa global de investigación de mercado, la cual reveló un aumento del 39% al 46% en las ventas de este tipo de dispositivos entre junio del 2025 y julio del 2026.
Los celulares con IA concentran el 46% del valor del mercado mexicano, pero no todos los compran por ella
Este crecimiento se concentra en los segmentos alto y premium, donde las marcas incorporan funciones de IA junto con mejores cámaras, mayor rendimiento e integración con otros dispositivos, explica Israel Krauss, director ejecutivo en Latinoamérica y analista retail de Circana.
Como referencia de precio, The Competitive Intelligence Unit (The CIU), clasifica como gama alta en México a los smartphones que cuestan más de 10,000 pesos que representan el 17.1% de la base de smartphones en el país y supera por primera vez, la gama baja. Asimismo en el mercado participan marcas como Samsung con su modelo Galaxy S desde 19,299 y Apple con su i Phone 17 que parte de 21,999 pesos, ambos precios en sus tiendas oficiales.
“Que crezcan las ventas de dispositivos con IA indica que el mercado se está moviendo y muchos consumidores encuentran la función integrada en los modelos disponibles sin haberla buscado”, agrega Krauss en entrevista con Expansión.
Esto demuestra que para los fabricantes, la oportunidad consiste en convertir esas herramientas en una razón para elegir sus equipos y seguir utilizándolos después de la compra.
La cámara y la batería siguen compitiendo con la IA
“Lo que justifica el gasto es la combinación de funciones como la fotografía, la productividad, y la integración con otros dispositivos. Por eso conviene mirar la decisión de compra completa más que el precio de una sola función”, afirma Krauss.
Para entender qué priorizan los consumidores, el informe Global Mobile Trends 2025 de GSMA Intelligence, muestra que el 93% de los consumidores que planeaban reemplazar sus smartphones consideraron importante la duración de la pila, mientras que las capacidades de IA quedaron por debajo del costo, la calidad de la cámara y la seguridad de los datos, entre otras características.
En México, el peso de la inteligencia artificial en la elección del celular cambia de acuerdo con el presupuesto pues un análisis de The CIU, publicado en diciembre de 2025, identifica esta tecnología como un atributo de compra para 3% de los usuarios de gama baja, 7% de gama media y 30% de gama alta.
Un estudio de 451 Research de S&P Global con resultados publicados en octubre, agrega que los encuestados en Estados Unidos mencionaron la batería en un 56% y la calidad de la cámara en un 52% entre las características que más influyen en su compra mientras que la IA registra un 13%.
Sin embargo, este mismo informe distingue que el 65% de los participantes menciona conocer las capacidades de inteligencia artificial integradas en su celular y dentro de ese grupo, el 54% afirma que la utiliza constantemente. Incluso, el 26% dice que cambiaría de fabricante para acceder a determinadas funciones.
En el país, Samsung y Apple impulsan la transición con sus ecosistemas de ia mientras que Honor, Motorola y Oppo buscan fortalecer su presencia en segmentos de mayor valor de acuerdo con Krauss, por lo que para competir, las empresas necesitan explicar el beneficio que obtiene el usuario frente a alternativas que también ofrecen fotografía, almacenamiento y desempeño.
Pero, ¿cómo saber si mi dispositivo tiene IA?
En el iPhone se puede identificar si el teléfono admite Apple Intelligence consultando configuración>general>información>nombre del modelo. Por otro lado, si es un modelo más antiguo como el iPhone 15 y el 15 Pro Max presentados en 2023, también son compatibles así como el modelo 16 y posteriores, además del iPhone Air.
Sin embargo, el iPhone 15 y el 15 Plus quedan fuera junto con toda la familia del iPhone 14 y anteriores y las generaciones del iPhone SE. Es por esto que el año del lanzamiento no es suficiente para determinar la compatibilidad, pues dentro de la generación 15 solo las versiones Pro admiten Apple Intelligence.
Apple lanzó las primeras versiones de este sistema en octubre de 2024, por lo que si tu equipo es compatible revisa la configuración, luego ve a Apple intelligence y Siri, mantén actualizado iOS y configura el dispositivo y Siri en el mismo idioma que sea compatible. Esto permite acceder a herramientas como asistencia de escritura, resúmenes y edición de fotografías aunque la disponibilidad específica depende del modelo, idioma o región.
En Samsung , la documentación de Galaxy AI identifica funciones como traducción de llamadas, transcripción de grabaciones, resúmenes de notas, y edición generativa de fotografías y, además, la compañía aclara que la disponibilidad varía por dispositivo y que algunas herramientas requieren iniciar sesión en una cuenta Samsung o actualizar las aplicaciones.
Para Android las funciones dependen de la marca y del modelo, por ejemplo, el Motorola Edge 60 Pro incorpora moto ai para resumir notificaciones, transcribir audio y generar imágenes. Para abrirlo, el usuario puede dedicar la tecla dedicada a IA o tocar el ícono flotante pero algunas cuentan requieren iniciar sesión en una cuenta Motorola.
El Xiaomi15T ofrece herramientas de HyperAI para escribir, reconocer voz, interpretar conversaciones y editar fotografías. La marca advierte que varias requieren conexión a internet y que su disponibilidad depende del idioma, la región y la versión del software, entonces tener un Xiaomi , Redmi o POCO no garantiza acceso a todas estas funciones.
Y si te preguntas si necesitas tener un teléfono de gama alta para tener acceso a que tenga IA, la respuesta es no. Google permite acceder a la plataforma de Gemini en dispositivos compatibles con Android 9 o posterior y al menos dos GB de RAM. Sin embargo poder instalarla no significa que el celular incluye las herramientas exclusivas de moto ai, HyperAI o GalaxyAI.
El siguiente reto es demostrar para qué sirve la IA en tu dispositivo
Entre las capacidades que los consumidores estadounidenses quisieran incorporar a sus teléfonos, 451 Research identificó edición de fotografías (34%), búsquedas mejoradas (33%) y traducción de idiomas en tiempo real (32%) son las que permiten explicar la utilidad de la tecnología con mayor claridad que una etiqueta general de IA.
Por otra parte, para comercios de diferentes giros, esta tecnología puede ser de mucha utilidad, especialmente para labores como resumir una nota, traducir una conversación o editar una imagen que le permite al comprador evaluar si utilizará la herramienta.
No obstante, el directivo señala que “quien aprenda a usar estas funciones después de la compra y de forma sostenida, va a convertir el equipo en parte de sus hábitos ”, dice Krauss.