No solo la gente le teme al buró: Profeco tiene un Buró Comercial para tiendas con malas prácticas en el Buen Fin 2026

¿Qué es el Buró Comercial de Profeco?

Se trata de una plataforma en línea en la que las y los consumidores pueden consultar la información de proveedores de bienes y servicios en cuestión de quejas y reclamaciones. Además, también se pueden conocer los detalles de estados procesales en casos donde se hayan abierto procesos legales en su contra.

De acuerdo a la información compartida por Profeco , en la plataforma se puede consultar la información de más de 270 giros, tales como tiendas departamentales y especializadas, artículos de belleza, club deportivo, venta de autos, escuelas, fabricación de electrodomésticos y línea blanca; farmacia, florería, joyería, juegos electrónicos, juguetes, librería, mueblería, óptica, papelería, perfumería, restaurantes, servicio de streaming, instrumentos musicales, tienda de mascotas, ventas por internet y zapatería.

Algunas de las quejas y denuncias que pueden consultarse son:

Negativa a la entrega del producto o servicio.

Negativa a cambio o devolución.

Negativa a la devolución de depósito.

Producto o servicio equivocado.

Negativa a hacer efectiva la garantía.

Negativa a la cancelación del servicio.

Negativa a corregir errores de cobro.

¿Cómo se usa el Buró Comercial?

Para realizar una consulta en el Buró Comercial, únicamente debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal web oficial del Buró Comercial

Escribir el nombre de la empresa o su razón social sin signos ortográficos (puntos, comas, tildes).

Seleccionar el giro o la actividad específica que realiza el proveedor.

Seleccionar buscar.

En caso de que la empresa o proveedor cuente con quejas generadas, el sistema desplegará un informe completo donde se especifique el estatus y las razones principales de las inconformidades.

Es importante destacar que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se incluyen nombres de personas físicas en la plataforma, pues éstos tiene carácter de confidencial.