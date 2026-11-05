Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

No solo la gente le teme al buró: Profeco tiene un Buró Comercial para tiendas con malas prácticas en el Buen Fin 2026

La recomendación de Profeco es consultar el Buró Comercial antes de tomar una decisión de compra durante la temporada que dure el Buen Fin 2026.
jue 05 noviembre 2026 04:21 PM
Añadir Expansión en Google
Tienda de ropa con los logotipos del Buen Fin 2026 y la Profeco
A través del Buró Comercial las personas pueden realizar sus compras de forma más informada. (Foto: charlesdeluvio en Unsplash)

El Buen Fin 2026 no solo llega como una oportunidad para que las personas puedan disfrutar de grandes promociones, sino que también representa un reto importante para las empresas, pues de tener una mala reputación o caer malas prácticas pueden aparecer en el Buró Comercial de Profeco.

A través de esta herramienta, las personas pueden consultar cuál es el historial de las empresas en cuanto a quejas y reclamaciones, permitiendo que puedan tomar decisiones de compra más informadas y seguras.

Publicidad

¿Qué es el Buró Comercial de Profeco?

Se trata de una plataforma en línea en la que las y los consumidores pueden consultar la información de proveedores de bienes y servicios en cuestión de quejas y reclamaciones. Además, también se pueden conocer los detalles de estados procesales en casos donde se hayan abierto procesos legales en su contra.

De acuerdo a la información compartida por Profeco , en la plataforma se puede consultar la información de más de 270 giros, tales como tiendas departamentales y especializadas, artículos de belleza, club deportivo, venta de autos, escuelas, fabricación de electrodomésticos y línea blanca; farmacia, florería, joyería, juegos electrónicos, juguetes, librería, mueblería, óptica, papelería, perfumería, restaurantes, servicio de streaming, instrumentos musicales, tienda de mascotas, ventas por internet y zapatería.

Algunas de las quejas y denuncias que pueden consultarse son:

  • Negativa a la entrega del producto o servicio.
  • Negativa a cambio o devolución.
  • Negativa a la devolución de depósito.
  • Producto o servicio equivocado.
  • Negativa a hacer efectiva la garantía.
  • Negativa a la cancelación del servicio.
  • Negativa a corregir errores de cobro.

¿Cómo se usa el Buró Comercial?

Para realizar una consulta en el Buró Comercial, únicamente debes seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal web oficial del Buró Comercial .
  • Escribir el nombre de la empresa o su razón social sin signos ortográficos (puntos, comas, tildes).
  • Seleccionar el giro o la actividad específica que realiza el proveedor.
  • Seleccionar buscar.

En caso de que la empresa o proveedor cuente con quejas generadas, el sistema desplegará un informe completo donde se especifique el estatus y las razones principales de las inconformidades.

Es importante destacar que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se incluyen nombres de personas físicas en la plataforma, pues éstos tiene carácter de confidencial.

Tazón de caldo de pollo caliente servido sobre una mesa, con trozos de pollo y verduras visibles.
Empresas

Profeco analizó 36 caldos y sazonadores; detectó que Knorr y otras marcas no cumplen con las normas

Publicidad

¿Profeco puede multar a las empresas que caen al Buró Comercial?

Si bien el objetivo principal del Buró Comercial es brindar una herramienta de información para que las personas puedan tomar decisiones de compra, es importante destacar que la Profeco sí tiene la facultad de de imponer y cobrar multas a proveedores de bienes o servicios si los derechos de los consumidores se ven afectados.

Sin embargo, las multas son aplicables solo en los casos donde se realiza una denuncia formal o cuando la Profeco actúa de oficio por faltas graves a la Ley Federal de Protección al Consumidor, tales como no tener precios exhibidos, anunciar productos mediante publicidad engañosa o incumplir con las ofertas y promociones ofrecidas.

En caso de que los consumidores deseen presentar una denuncia formal, pueden iniciar el proceso a través de los siguientes canales de comunicación:

  • Teléfono del consumidor (Telcon): 55 5568 8722 y 800 468 87 22.
  • Oficinas de Defensa del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor.
  • Chat en los canales de comunicación oficiales de Profeco.
  • Correo electrónico a la cuenta denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Para iniciar el proceso es indispensable presentar los siguientes datos y documentos:

  • Nombre o razón social del establecimiento
  • Calle
  • Número
  • Estado
  • Municipio
  • Colonia
  • Código postal
  • Narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia.
La cuarta edición de El Buen Fin se realizará del 14 al 17 de noviembre de 2014. (Foto: Cuartoscuro)
La Profeco ha recomendado a los consuidores consultar el Buró antes de comprar durante el Buen Fin 2026. (Cuartoscuro)

Publicidad

Profeco recomienda consultar el Buró Comercial en el Buen Fin 2026

Con el objetivo de garantizar compras seguras e informadas durante la temporada de promociones del Buen Fin 2026, la Profeco ha recomendado a los consumidores darse el tiempo de consultar el Buró Comercial antes de tomar una decisión de compra.

De esta manera, las personas podrán conocer el comportamiento de las marcas a las que deseen acudir, teniendo especial énfasis en el cumplimiento de los descuentos y promociones anunciadas.

Logotipos oficiales del Buen Fin y el Fin Irresistible
Empresas

El Fin Irresistible vs. El Buen Fin 2026: cuándo empieza cada uno, qué tiendas participan y cómo cambian las ofertas

Además, la Profeco también pondrá a disposición de los consumidores todos sus canales de comunicación durante los días en los que se lleve a cabo el Buen Fin 2026, con el objetivo de identificar en tiempo real el cumplimiento de los derechos de los consumidores y dar seguimiento a las denuncias que se generen.

Tags

El Buen Fin Profeco Hot Sale

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad