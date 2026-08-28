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Tecnología

La falsa demo de GTA VI que roba contraseñas

Sitios que imitan la página de Rockstar Games ofrecen una versión para jugar que no existe. El archivo instala un malware capaz de tomar contraseñas, cookies y sesiones abiertas en 19 navegadores.
vie 28 agosto 2026 11:18 AM
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Personaje femenino del universo de GTA. en una discoteca con personajes alrededor, luces de colores y humo.
Una falsa demo de GTA VI promete acceso al videojuego, pero descarga un malware capaz de robar contraseñas, cookies y sesiones abiertas en distintos navegadores. (rockstargames.com)

La espera para jugar Grand Theft Auto VI se convirtió en una oportunidad para los ciberdelincuentes, ahora, páginas que imitan el sitio de Rockstar Games prometen una demo del videojuego, donde al presionar el botón “Play Now” descargan un programa capaz de robar contraseñas y tomar el control de sesiones abiertas.

El archivo se presenta con el nombre gta 6 _installer.exe, como si se tratara del instalador de una versión disponible para juego. Sin embargo, Rockstar no ha anunciado ni distribuido una demo de GTA VI.

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Lo que recibe el usuario es una variante de Vidar, que es un malware especializado en extraer información almacenada en los navegadores, de acuerdo con un análisis de la firma de ciberseguridad Malwarebytes. Entre los datos que busca se encuentran contraseñas, cookies de sesión, historial de navegación y descargas, información de autocompletado y credenciales guardadas por otros programas.

La campaña tiene como objetivo al menos 19 navegadores, entre ellos Chrome, Edge, Firefox, Brave, Opera y Vivaldi. El malware también revisa perfiles de Thunderbird, el navegador Comet de Perplexity y WebView2, una tecnología utilizada dentro de Roblox Studio.

Una descarga de 1.1 MB es la primera señal de alerta

Las páginas fraudulentas copian imágenes, videos, logotipos y otros elementos visuales de Rockstar para aparentar que pertenecen al desarrollador. Algunas consiguieron aparecer en los resultados de Google junto con noticias y contenidos legítimos sobre GTA VI.

No obstante, existe una señal que permite detectar rápidamente el engaño: el supuesto instalador pesa sólo 1.1 MB, una capacidad insuficiente para contener un videojuego de gran escala.

Malwarebytes señaló que incluso la captura de pantalla tomada al sitio fraudulento pesaba más que el archivo presentado como una demo.

Los atacantes también aprovecharon la promoción de “An Extended Look”, el vistazo extendido de GTA VI que Rockstar difundió el 27 de agosto. Las páginas copiaron el anuncio original, pero agregaron un botón falso para jugar y descargar el archivo malicioso.

El contenido presentado por Rockstar era solamente una transmisión con más información e imágenes del videojuego, no una demo ni una versión anticipada.

¿Cómo puede entrar a una cuenta con doble autenticación?

El robo de cookies de sesión convierte a esta campaña en un riesgo mayor al de una descarga falsa.

Cuando una persona inicia sesión en un correo electrónico, red social, tienda o plataforma de videojuegos, el servicio entrega al navegador un registro para reconocer que el usuario ya comprobó su identidad. Gracias a este mecanismo no es necesario escribir la contraseña cada vez que se abre una página.

Si el atacante obtiene esa cookie, puede intentar reutilizar la sesión como si fuera el propietario de la cuenta. En ciertos servicios, esto le permite entrar sin volver a introducir la contraseña ni completar la autenticación de dos factores.

La doble autenticación protege el proceso de inicio de sesión, pero la sesión robada fue creada después de que ese control ya se superó. Por ello, cambiar la contraseña después de ejecutar el malware podría no ser suficiente si las sesiones anteriores permanecen abiertas.

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Vidar tampoco necesita mantenerse permanentemente en el equipo para causar daño. El archivo analizado no creó una tarea programada, un servicio ni otro mecanismo para ejecutarse cada vez que la computadora se reiniciara.

Una vez que las contraseñas y sesiones fueron extraídas, los ciberdelincuentes pueden intentar utilizarlas aunque el programa malicioso ya no se encuentre activo. Además, la descarga no muestra una ventana o advertencia visible: para el usuario, el supuesto instalador simplemente puede parecer un archivo que no funcionó.

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GTA VI también ha sido usado para falsas preventas

La demo falsa forma parte de una serie de fraudes que explotan la expectativa por el lanzamiento de GTA VI.

En julio, Kaspersky identificó sitios que ofrecían preventas inexistentes, supuestos accesos beta y criptomonedas relacionadas fraudulentamente con el videojuego.

Algunas páginas replicaban el diseño de tiendas oficiales, mostraban tráilers auténticos y utilizaban reseñas falsas de cinco estrellas para ganar la confianza del usuario. Después solicitaban nombres, correos electrónicos, números telefónicos, identificaciones y datos bancarios para completar una compra que nunca se entregaba.

Los delincuentes también utilizaron videos y publicaciones en redes sociales que explicaban cómo descargar supuestas versiones filtradas de manera “segura”. Los comentarios colocados junto a esos contenidos afirmaban que el archivo era verdadero.

“Cuando existe urgencia por acceder primero a una preventa, una beta o una supuesta filtración, las personas tienden a bajar la guardia y a confiar en páginas, videos o enlaces que parecen legítimos”, explicó Lisandro Ubiedo, analista senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

La nueva campaña aumenta el alcance del ataque. En lugar de limitarse a capturar los datos que una persona ingresa en un formulario falso, instala una herramienta que busca la información que ya se encuentra guardada en su computadora.

La circulación de materiales aparentemente filtrados también ayudó a crear un entorno favorable para el engaño. El archivo malicioso fue detectado el 19 de agosto, un día después de que comenzaran a difundirse nuevas imágenes de GTA VI y un supuesto mapa completo de Leonida, el estado ficticio donde se desarrolla la historia.

Entre filtraciones auténticas, videos reciclados, imágenes creadas con inteligencia artificial y publicaciones fraudulentas, los usuarios tienen mayores dificultades para distinguir una novedad real de una trampa.

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Qué hacer si descargaste la supuesta demo de GTA VI

Quien haya ejecutado el archivo debe considerar que las credenciales y sesiones abiertas en ese equipo pudieron quedar comprometidas.

El primer paso es analizar la computadora con una solución de seguridad confiable y eliminar los archivos detectados. Después, desde otro dispositivo que no esté afectado, se deben cambiar las contraseñas más importantes, comenzando por el correo electrónico principal y continuando con cuentas bancarias, servicios de pago, redes sociales y plataformas de videojuegos.

También es necesario utilizar la opción de cerrar sesión en todos los dispositivos, revocar accesos activos y eliminar equipos desconocidos. Esta medida permite invalidar las cookies o sesiones que pudieron ser robadas.

El usuario debe revisar si se agregaron direcciones de recuperación, números telefónicos, reglas de reenvío de correos o aplicaciones que no reconoce. En plataformas como Steam o Epic Games también conviene comprobar métodos de pago, inventarios digitales y movimientos recientes.

GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado una demo ni una versión para computadora, por lo que cualquier sitio que actualmente ofrezca alguno de esos archivos debe considerarse fraudulento.

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Videojuegos ciberseguridad

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