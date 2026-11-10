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YouTube busca el podio del streaming y arrebatarle usuarios a Roku

La plataforma tiene disponible Primetime Channels, una función que reúne plataformas de streaming para que los usuarios puedan.
mar 10 noviembre 2026 05:55 AM
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Imagen de un usuario apretando el botón de YouTube en el control de su televisión inteligente en la sala de su casa con los logos de YouTube y Roku en la parte superior de la imagen
Dentro del mercado mexicano, YouTube lidera el consumo de streaming con un 10.2% de participación, según métricas de Nielsen. (Foto: Generada con IA en Google Flow)

YouTube quiere ser el referente en todas las áreas del mercado del streaming audiovisual. Desde junio, la plataforma lanzó en México su función Primetime Channels, donde integra diversos servicios, con la cual busca transformarse en el centro del entrenamiento y ponerse a la par de otros competidores, como Roku , que llevan liderando el segmento varios años.

“Las audiencias desean un lugar centralizado para su contenido porque los derechos de transmisión permanecen divididos en muchas plataformas, lo cual genera alta fricción y frustración al cambiar de aplicación”, reconoce Courtney Lessard, directora de gestión de producto en YouTube, quien agrega que esta iniciativa busca consolidar a YouTube como “un centro único de entretenimiento digital” para el usuario.

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YouTube vs Roku, una nueva batalla en el streaming

El objetivo de Primetime Channels es reducir la fricción habitual de los usuarios al centralizar las ofertas y evitar el camino donde alternan entre múltiples aplicaciones independientes para consumir sus contenidos preferidos, un terreno que tiene dominado Roku en México.

Dentro del mercado mexicano, YouTube lidera el consumo de streaming con 10.2% de participación, según métricas de Nielsen. Sin embargo, esto corresponde a su oferta de contenido. Con Primetime Channels, estará explorando un nuevo segmento como centro multimedia, donde ya domina Roku en el caso nacional.

De acuerdo con cifras de Roku, controla el 74% del mercado de dispositivos de streaming conectados a México y si bien el dato habla de una pieza de hardware contra YouTube, que es software, permite dimensionar el reto que deberá enfrentar la plataforma de Google, pues además de su buen posicionamiento frente al usuario, Roku cuenta es el dispositivo que concentra la mayor cantidad de catálogos de las diversas apps de streaming.

Frente a esta competencia, Lessar defiende que la ventaja competitiva de YouTube en esta oportunidad, además de su alianza con otras plataformas (por ahora solo tiene disponible Vix, Paramount y Fox Sports en México), será la combinación de ese contenido con los creadores que han crecido sus carreras en la propia plataforma.

"Para YouTube, nuestro diferenciador clave y lo que realmente podemos proveer, reside en la conexión con nuestra comunidad de creadores. Tenemos miles de millones de usuarios que acuden diariamente a la plataforma para consumir dicho contenido, el cual se relaciona de forma directa con películas, series y eventos deportivos” que ofrecen por medio de otras plataformas.

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En este sentido agrega que para conectar estos dos mundos, la compañía desarrolló herramientas interactivas como la función Watch With, la cual permite a un creador comentar eventos en directo, como un partido de la NFL, mientras realiza sus actividades habituales, algo que ya se probó en México junto al creador Robegrill.

Asimismo, la plataforma incorpora innovaciones como la función multi-view, creada originalmente para transmisiones deportivas, como el NFL Sunday Ticket, la cual permite desplegar múltiples pantallas simultáneas en dispositivos diversos sin requerir decodificadores de cable.

En México, 5 de cada 10 usuarios usa internet en su pantalla y YouTube lo quiere aprovechar

La decisión de YouTube por explorar este mercado no es fortuita y responde a modificaciones en los hábitos de consumo. Por un lado, la adopción más marcada de la TV como centro de consumo de internet y, por el otro, la búsqueda de combatir la fragmentación de los contenidos.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, del Inegi, el 50% de las personas usuarias de internet en México se conecta por medio de un televisor inteligente, demostrando el potencial para YouTube sin eliminar la experiencia tradicional de la plataforma.

En este sentido, Lessard agrega que equipo de producto evitará distorsionar las recomendaciones algorítmicas de la pantalla principal al integrar estos grandes catálogos corporativos, con el fin de que los usuarios no pierdan sus recomendaciones personalizadas.

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Por otra parte, la ejecutiva explica que el movimiento de YouTube responde a una transformación global dentro del modelo de negocio del entretenimiento digital, pues la industria atraviesa una transición desde la fragmentación de servicios hacia esquemas de empaquetado que aportan mayor comodidad al consumidor.

"Existe un movimiento pendular natural en la industria: tras un periodo de desagregación para innovar, el mercado regresa al empaquetamiento”, comenta. “Para los usuarios resulta mucho más simple comprar y gestionar sus servicios bajo productos empaquetados, por lo que buscamos ofrecer la mayor cantidad de opciones flexibles”.

Por ahora, esta expansión en YouTube integra a socios como Vix, Paramount+ y Fox Sports, pero contempla la incorporación progresiva de nuevos aliados comerciales y eventos en vivo (deportivos y musicales) para robustecer su catálogo.

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