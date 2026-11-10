YouTube busca el podio del streaming y arrebatarle usuarios a Roku

YouTube vs Roku, una nueva batalla en el streaming

El objetivo de Primetime Channels es reducir la fricción habitual de los usuarios al centralizar las ofertas y evitar el camino donde alternan entre múltiples aplicaciones independientes para consumir sus contenidos preferidos, un terreno que tiene dominado Roku en México.

Dentro del mercado mexicano, YouTube lidera el consumo de streaming con 10.2% de participación, según métricas de Nielsen. Sin embargo, esto corresponde a su oferta de contenido. Con Primetime Channels, estará explorando un nuevo segmento como centro multimedia, donde ya domina Roku en el caso nacional.

De acuerdo con cifras de Roku, controla el 74% del mercado de dispositivos de streaming conectados a México y si bien el dato habla de una pieza de hardware contra YouTube, que es software, permite dimensionar el reto que deberá enfrentar la plataforma de Google, pues además de su buen posicionamiento frente al usuario, Roku cuenta es el dispositivo que concentra la mayor cantidad de catálogos de las diversas apps de streaming.

Frente a esta competencia, Lessar defiende que la ventaja competitiva de YouTube en esta oportunidad, además de su alianza con otras plataformas (por ahora solo tiene disponible Vix, Paramount y Fox Sports en México), será la combinación de ese contenido con los creadores que han crecido sus carreras en la propia plataforma.

"Para YouTube, nuestro diferenciador clave y lo que realmente podemos proveer, reside en la conexión con nuestra comunidad de creadores. Tenemos miles de millones de usuarios que acuden diariamente a la plataforma para consumir dicho contenido, el cual se relaciona de forma directa con películas, series y eventos deportivos” que ofrecen por medio de otras plataformas.