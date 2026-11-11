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Jensen Huang, de Nvidia, sostuvo otra relación extramarital con ejecutiva de la empresa que le reporta, según el NYT

Luego del caso de la ejecutiva de MegaSpeed, Alice Huang, el empresario habría estado implicado en una relación con la ejecutiva de Nvidia, Kimberly Powell.
mié 11 noviembre 2026 04:37 PM
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Jensen Huang, CEO de Nvidia durante una conferencia en el Computex de Taiwán, en junio de 2026.
Este caso se destapa apenas a unos días de que se diera a conocer la relación de Huang con una presunta espía china. (I-HWA CHENG/AFP)

Jensen Huang , director ejecutivo de Nvidia, una vez más está en el centro de la polémica. Esta vez porque el directivo habría establecido una relación con Kimberly Powell , vicepresidenta de salud de Nvidia, quien le reporta directamente al CEO de la empresa de chips, de acuerdo con un reporte del New York Times,

Este tipo de relaciones, según el código de conducta de la empresa, no están prohibidas, pero sí se les indica a los empleados que eviten situaciones en las que sus acciones pueden generar conflictos.

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Este caso se destapa apenas unos días después de que se diera a conocer la relación con Alice Huang, ejecutiva de la empresa MegaSpeed, quien ha sido señalada como una presunta espía para China.

Por este caso, la junta directiva abrió una investigación dirigida por el bufete de abogados Watchell, Lipton, Rosen & Katz, quienes están analizando las implicaciones que tuvo para la empresa esta relación, así como para las prohibiciones que Estados Unidos tiene sobre la exportación de chips a China.

¿Quién es Kimberly Powell?

Powell es parte de Nvidia desde 2008. Es la encargada de supervisar las investigaciones alrededor de las aplicaciones de la tecnología de la empresa en el área médica, desde la atención hasta el desarrollo de dispositivos de imágenes para este sector.

De acuerdo con la información de su perfil de LinkedIn, Powell ascendió rápidamente dentro de la empresa. En 2016 fue promovida a directora sénior de desarrollo del negocio de Inteligencia Artificial y a finales de 2017 fue nombrada VP de atención médica.

En febrero 2025, Powell habló con Expansión sobre la relevancia de la empresa en el campo médico, pues, refirió, su tecnología no solo impacta en el área de la IA, sino que también trastoca otras industrias que tienen un impacto significativo en la sociedad.

“Mucha gente piensa que somos una empresa de chips, pero en realidad tenemos una arquitectura de varios sistemas y mientras Nvidia trabaja en el negocio de la atención médica también creamos aplicaciones específicas para aprovechar toda la infraestructura informática compleja que hemos construido”, señaló Powell a este medio.

Como parte de su trabajo, la ejecutiva citó la inversión de 50 millones de dólares que hizo en 2024 en Recursion, una startup con ensayos para acelerar modelos fundamentales en biología y química.

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Powell también agregó que el avance de la inteligencia artificial representa una oportunidad en el descubrimiento de fármacos asistido por ordenador. Incluso señaló que Nvidia presentó dos docenas de microservicios de IAG centrados en la atención médica con los que otras empresas pueden desarrollar sus propias aplicaciones adaptadas a las necesidades de su negocio.

De acuerdo con los reportes del Times, que citan a cinco fuentes que tienen información cercana del caso, la ejecutiva participó este año en la conferencia anual de Nvidia, celebrada en San José, California, donde habló de los avances que han realizado en el área de atención médica y biología.

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