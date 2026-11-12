De acuerdo con datos de Sensor Tower proporcionados por Álvarez, las entregas anuales de aplicaciones de la categoría de Food and Drink disminuyeron 28.5% entre 2023 y lo que va de 2026, de 19.57 a 13.99 millones. En contraste los usuarios activos diarios aumentaron 9.5%, de 3.90 a 4.27 millones.

En el caso de DiDi Food, su participación entre los usuarios activos diarios de las principales apps de entrega pasó de 22.31% en 2023 a 21.06 en 2026, mientras que su base se mantuvo en cerca de 900,000 usuarios diarios.

En China, en cambio, DiDi no desarrolla una oferta equivalente de entrega de comida y productos financieros para consumidores dentro de su aplicación principal. Eso no significa que los usuarios chinos carezcan de estos servicios, sino que suelen encontrarlos en otros ecosistemas digitales.

Uno de ellos es Alipay, la aplicación de pagos de Ant Group, que permite contratar servicios de DiDi sin necesidad de abrir directamente la aplicación de transporte.

Esta integración muestra una diferencia relevante entre ambos mercados. En China, DiDi puede participar dentro de una superaplicación desarrollada por otra compañía; en México busca construir su propio ecosistema de servicios.

Los robotaxis y los eléctricos marcan otra diferencia

La conducción autónoma representa uno de los contrastes tecnológicos más importantes. En China, DiDi permite solicitar robotaxis desde su aplicación en determinadas zonas de Beijing y Guangzhou, aunque el servicio todavía opera mediante pruebas y tiene una cobertura limitada.

Los vehículos utilizan tecnología de autonomía de nivel 4, que permite conducir sin intervención humana dentro de condiciones y áreas específicas.

En agosto de 2026, DiDi anunció pruebas de servicio sin conductor con su nueva generación de robotaxis R2, desarrollada junto con GAC Aion. El modelo incorpora 33 sensores entre cámaras, radares y dispositivos LiDAR para identificar las condiciones de su entorno.

La compañía también desarrolla centros de operación para atender las necesidades de mantenimiento, recarga y supervisión de estas unidades.

De acuerdo con el informe Global EV Outlook 2026, de la Agencia Internacional de Energía (IEA), China contaba con más de 4.7 millones de puntos públicos de recarga al cierre de 2025, frente a aproximadamente 4,000 en México. El desarrollo de esta infraestructura permite que los automóviles eléctricos tengan una presencia mayor en el transporte particular y en las plataformas de movilidad.

En México, DiDi busca incorporar 100,000 vehículos eléctricos a su operación para 2030. Sin embargo, cumplir esa meta requiere ampliar la red de recarga, facilitar el financiamiento y ofrecer condiciones que permitan a los conductores mantener sus ingresos. Por el momento, la compañía todavía no anuncia una fecha para introducir un servicio equivalente

¿Por qué DiDi no replica su modelo chino en México?

De acuerdo con Stephen Zhu, vicepresidente global de DiDi, si bien la compañía busca ciudades similares a las chinas para expandir su negocio, no están buscando replicar calcas de éste fuera del país asiático. En su lugar, dice, el objetivo es buscar los servicios que mayor alcance pueden tener.

En China, la empresa creció en ciudades con grandes concentraciones de población, congestionamientos y limitaciones de estacionamiento. Estas características impulsaron el desarrollo de alternativas de transporte y sistemas tecnológicos para administrar millones de viajes.

En América Latina identificó otras oportunidades, como la necesidad de ampliar el acceso a servicios financieros, ofrecer distintas opciones de pago y desarrollar negocios relacionados con la entrega de alimentos.

La compañía considera que México es uno de sus mercados más importantes fuera de China y un espacio donde puede desarrollar productos que después adapte a otros países.

Los resultados financieros muestran el tamaño de ambos segmentos. Durante 2025, DiDi registró 13,735 millones de transacciones de movilidad en China, mientras que su negocio internacional contabilizó 4,505 millones de transacciones, que incluyen distintas operaciones fuera del país asiático.

Pese a las diferencias, la empresa plantea que el objetivo empresarial es similar: aumentar el uso de sus servicios y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que cambia es el camino para conseguirlo.