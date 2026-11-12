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En México, DiDi entrega comida; en China hasta puedes viajar sin conductor

En su país de origen, la plataforma ofrece viajes compartidos o robotaxis. En México apuesta por una superapp que integra transporte, comida y servicios financieros. ¿Por qué dos estrategias para una misma empresa?
jue 12 noviembre 2026 04:00 PM
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Imagen dividida en dos. De un lado, un repartidor de Didi en las calles de Ciudad de México . Del otro lado, un vehículo autónomo transportando a un usuario en las calles de Shanghái en movimiento.
En Beijing, por ejemplo, la categoría Lux permite solicitar camionetas con capacidad para seis pasajeros. Estas unidades pueden incluir asientos con masaje y calefacción, cargadores inalámbricos y otras comodidades que las distinguen de los viajes convencionales. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Beijing, China. Pedir un DiDi en México significa abrir una aplicación desde la que también es posible solicitar comida o acceder a servicios financieros. En China, país donde nació la compañía, la experiencia es distinta, su oferta se concentra en la movilidad, con alternativas que van desde taxis convencionales y camionetas ejecutivas hasta bicicletas, minibuses y automóviles que circulan sin conductor.

La diferencia refleja dos estrategias de negocio: mientras en China DiDi busca aprovechar su escala para ofrecer distintas formas de transporte, en México pretende ampliar su relación con los consumidores mediante servicios que van más allá de los desplazamientos.

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De acuerdo con información que la compañía proporcionó a Expansión durante un encuentro en Beijing, esta adaptación responde a las necesidades de cada mercado. En lugar de trasladar todos sus productos de un país a otro, DiDi desarrolla servicios según las condiciones de movilidad, consumo y acceso a herramientas digitales.

La estrategia también aparece en su informe anual de 2025, donde la empresa reconoce que las diferencias entre su negocio chino y sus operaciones internacionales responden a las necesidades de los consumidores y conductores locales.

En China, DiDi se especializa en mover personas

Una de las principales diferencias aparece desde la pantalla de inicio. En China, los usuarios pueden elegir entre distintas categorías de transporte, incluidas opciones económicas, automóviles de mayor comodidad, vehículos ejecutivos, taxis y servicios para grupos. La oferta también contempla bicicletas, minibuses y otras modalidades de movilidad.

En Beijing, por ejemplo, la categoría Lux permite solicitar camionetas con capacidad para seis pasajeros. Estas unidades pueden incluir asientos con masaje y calefacción, cargadores inalámbricos y otras comodidades que las distinguen de los viajes convencionales.

La especialización también responde al tamaño del mercado. Durante 2025, DiDi registró 13,735 millones de transacciones en su negocio de movilidad en China, un promedio aproximado de 37.6 millones diarias, según sus resultados financieros.

La cifra permite dimensionar una operación donde la empresa necesita atender pasajeros con presupuestos, horarios y necesidades diferentes.

En México, aunque también existen categorías de transporte con distintos niveles de comodidad, la oferta no incluye toda la variedad de servicios de movilidad que DiDi desarrolla en China.

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En México, el negocio va más allá de los viajes

La estrategia latinoamericana sigue otra dirección. En México, DiDi combina transporte con entrega de comida, servicios financieros y otras soluciones digitales. Esta diversificación busca aprovechar la relación que la plataforma mantiene con pasajeros, conductores, repartidores y comercios.

Un estudio de Carnegie Endowment for International Peace, publicado en 2024, identifica la adaptación de servicios como DiDi Food, las tarifas negociables y los productos financieros entre los principales componentes de la expansión de la empresa en América Latina.

La compañía también reconoce en su informe anual de 2025 que la región ofrece oportunidades para combinar diferentes negocios dentro de una misma plataforma.

Desde su llegada a México en 2018, DiDi opera en más de 70 ciudades y acumula más de 3,000 millones de viajes, de acuerdo con cifras que presentó en abril de 2026. Solo durante 2025, alrededor de 29 millones de personas realizaron al menos un traslado mediante la plataforma, mientras que el número de pasajeros activos aumentó 12.5% frente al año anterior.

Actualmente su oferta en méxico supera los 20 productos y soluciones, una estrategia que busca aumentar la frecuencia con la que los consumidores utilizan su ecosistema, incluso cuando no necesitan solicitar un automóvil.

En el caso del delivery, Guille Álvarez, vicepresidente de ventas para Latam de AppsFlyer, explica que las aplicaciones de entrega de comida en México ya no concentran sus esfuerzo únicamente en captar nuevos usuarios, sino en conservar la actividad de quienes utilizan sus servicios.

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De acuerdo con datos de Sensor Tower proporcionados por Álvarez, las entregas anuales de aplicaciones de la categoría de Food and Drink disminuyeron 28.5% entre 2023 y lo que va de 2026, de 19.57 a 13.99 millones. En contraste los usuarios activos diarios aumentaron 9.5%, de 3.90 a 4.27 millones.

En el caso de DiDi Food, su participación entre los usuarios activos diarios de las principales apps de entrega pasó de 22.31% en 2023 a 21.06 en 2026, mientras que su base se mantuvo en cerca de 900,000 usuarios diarios.

En China, en cambio, DiDi no desarrolla una oferta equivalente de entrega de comida y productos financieros para consumidores dentro de su aplicación principal. Eso no significa que los usuarios chinos carezcan de estos servicios, sino que suelen encontrarlos en otros ecosistemas digitales.

Uno de ellos es Alipay, la aplicación de pagos de Ant Group, que permite contratar servicios de DiDi sin necesidad de abrir directamente la aplicación de transporte.

Esta integración muestra una diferencia relevante entre ambos mercados. En China, DiDi puede participar dentro de una superaplicación desarrollada por otra compañía; en México busca construir su propio ecosistema de servicios.

Los robotaxis y los eléctricos marcan otra diferencia

La conducción autónoma representa uno de los contrastes tecnológicos más importantes. En China, DiDi permite solicitar robotaxis desde su aplicación en determinadas zonas de Beijing y Guangzhou, aunque el servicio todavía opera mediante pruebas y tiene una cobertura limitada.

Los vehículos utilizan tecnología de autonomía de nivel 4, que permite conducir sin intervención humana dentro de condiciones y áreas específicas.

En agosto de 2026, DiDi anunció pruebas de servicio sin conductor con su nueva generación de robotaxis R2, desarrollada junto con GAC Aion. El modelo incorpora 33 sensores entre cámaras, radares y dispositivos LiDAR para identificar las condiciones de su entorno.

La compañía también desarrolla centros de operación para atender las necesidades de mantenimiento, recarga y supervisión de estas unidades.

De acuerdo con el informe Global EV Outlook 2026, de la Agencia Internacional de Energía (IEA), China contaba con más de 4.7 millones de puntos públicos de recarga al cierre de 2025, frente a aproximadamente 4,000 en México. El desarrollo de esta infraestructura permite que los automóviles eléctricos tengan una presencia mayor en el transporte particular y en las plataformas de movilidad.

En México, DiDi busca incorporar 100,000 vehículos eléctricos a su operación para 2030. Sin embargo, cumplir esa meta requiere ampliar la red de recarga, facilitar el financiamiento y ofrecer condiciones que permitan a los conductores mantener sus ingresos. Por el momento, la compañía todavía no anuncia una fecha para introducir un servicio equivalente

¿Por qué DiDi no replica su modelo chino en México?

De acuerdo con Stephen Zhu, vicepresidente global de DiDi, si bien la compañía busca ciudades similares a las chinas para expandir su negocio, no están buscando replicar calcas de éste fuera del país asiático. En su lugar, dice, el objetivo es buscar los servicios que mayor alcance pueden tener.

En China, la empresa creció en ciudades con grandes concentraciones de población, congestionamientos y limitaciones de estacionamiento. Estas características impulsaron el desarrollo de alternativas de transporte y sistemas tecnológicos para administrar millones de viajes.

En América Latina identificó otras oportunidades, como la necesidad de ampliar el acceso a servicios financieros, ofrecer distintas opciones de pago y desarrollar negocios relacionados con la entrega de alimentos.

La compañía considera que México es uno de sus mercados más importantes fuera de China y un espacio donde puede desarrollar productos que después adapte a otros países.

Los resultados financieros muestran el tamaño de ambos segmentos. Durante 2025, DiDi registró 13,735 millones de transacciones de movilidad en China, mientras que su negocio internacional contabilizó 4,505 millones de transacciones, que incluyen distintas operaciones fuera del país asiático.

Pese a las diferencias, la empresa plantea que el objetivo empresarial es similar: aumentar el uso de sus servicios y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que cambia es el camino para conseguirlo.

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Didi Chuxing

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