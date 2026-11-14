¿Qué tiene de especial pedir un DiDi en China? Lo descubrí en su país de origen

Pero hubo un momento que puso a prueba esa aparente tranquilidad. Durante el recorrido encontramos un camión que descargaba bicicletas para el sistema de transporte compartido de la ciudad. Cuando una persona movió una de las unidades hacia la calle, el robotaxi realizó una maniobra para evitar el obstáculo.
El movimiento del volante fue más brusco que los anteriores. Inmediatamente después, una voz del sistema ofreció una disculpa y explicó que continuaba con su proceso de aprendizaje y mejora.
La reacción me sorprendió, no solo por la maniobra, sino porque el automóvil reconoció mediante un mensaje que el movimiento pudo resultar incómodo. Fue uno de esos imprevistos que cualquier conductor puede encontrar en la calle y que muestran la complejidad de trasladar la conducción autónoma a situaciones reales.
Por fortuna, el resto del trayecto transcurrió sin complicaciones. Incluso enconré una función de karaoke. La pantalla de los pasajeros permite buscar canciones, controlar la música y modificar las luces LED del interior para que sigan el ritmo. Entre las recomendaciones iniciales, principalmente de música china, busqué canciones mexicanas y descubrí que el sistema también permitía reproducirlas.
La idea de regresar de una fiesta en un automóvil sin conductor, con karaoke y luces de colores, me resultó tan curiosa como divertida.
Al finalizar los 25 minutos, el vehículo regresó al punto de partida, detuvo la música y anunció nuestra llegada. Después agradeció el viaje y proporcionó indicaciones para descender. La experiencia terminó sin mayores contratiempos. Me sentí segura durante el recorrido, aunque la extrañeza de mirar un asiento de conductor vacío nunca desapareció por completo.
DiDi desarrolla esta tecnología desde 2016 y actualmente realiza pruebas con pasajeros en zonas autorizadas de Beijing y Guangzhou. La empresa también cuenta con Huiju Port, un centro de operaciones que integra actividades de mantenimiento, soporte y supervisión de sus robotaxis.
En enero de 2026, DiDi y GAC Aion presentaron una nueva generación de robotaxis, denominada R2, con 33 sensores entre cámaras, radares y dispositivos LiDAR. Estos últimos utilizan pulsos de luz láser para medir distancias y construir representaciones tridimensionales del entorno.
La compañía asegura que su operación autónoma acumula más de 2,200 días consecutivos de funcionamiento seguro, aunque por ahora, los robotaxis no sustituyen la operación convencional de DiDi.