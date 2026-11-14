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¿Qué tiene de especial pedir un DiDi en China? Lo descubrí en su país de origen

Desde solicitar un viaje por Alipay hasta viajar en camionetas con asientos de masaje, así fue usar DiDi en China.
sáb 14 noviembre 2026 08:00 AM
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Así fue mi experiencia de pedir un DiDi en China
La presencia de los vehículos eléctricos e híbridos en China tiene una explicación económica. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2025, el costo energético anual de un automóvil de gasolina en China superó los 700 dólares, mientras que el de uno completamente eléctrico, con tarifas residenciales, se situó entre 100 y 550 dólares en el periodo analizado. (Foto: Selene Ramírez)

Beijing, China. Hay algo curioso en recorrer una ciudad por primera vez. Todo parece nuevo, incluso las actividades más cotidianas. Las calles, los automóviles, la manera en que las personas se desplazan y hasta los sonidos adquieren otra dimensión. En Beijing, una ciudad de grandes avenidas, edificios monumentales y tránsito intenso, una de las cosas que más llamó mi atención fue precisamente la movilidad.

Confieso que tenía curiosidad por saber cómo sería pedir un DiDi en el país donde nació la plataforma. Después de utilizarla tantas veces en México, esperaba encontrar diferencias desde el primer viaje. Sin embargo, la experiencia comenzó de una manera sorprendentemente familiar: esperé cerca de diez minutos y llegó un automóvil con espacio para cuatro pasajeros, como cualquiera que podría solicitar en Ciudad de México.

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El conductor me recibió y emprendió el recorrido sin demasiadas palabras. Aunque el idioma complicó un poco la comunicación, la aplicación tenía toda la información necesaria para llevarme hasta mi destino.

Ya dentro del vehículo noté que era híbrido, con el paso de los días descubrí que no se trataba de una característica exclusiva de DiDi. Los vehículos eléctricos e híbridos aparecían constantemente en las calles, tanto en servicios de transporte como entre automóviles particulares.

La presencia de estos vehículos tiene una explicación económica, según la Agencia Internacional de Energía, en 2025, el costo energético anual de un automóvil de gasolina en China superó los 700 dólares, mientras que el de uno completamente eléctrico, con tarifas residenciales, se situó entre 100 y 550 dólares en el periodo analizado.

La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó al explorar las opciones de la aplicación. En China, la interfaz es distinta a la mexicana, en el menú de inicio no aparecen servicios de delivery pero sí es posible elegir entre distintos tipos de automóviles, renta de bicicletas, transporte sin conductor, fletes, mini autobuses e incluso servicios para personas que viajan con animales de servicio.

Además, los pasajeros pueden solicitar viajes directamente desde DiDi o mediante Alipay, una de las principales aplicaciones de pagos digitales del país. Para los extranjeros existe una interfaz internacional que facilita la contratación de transporte, aunque el servicio se concentra principalmente en movilidad.

De acuerdo con información proporcionada a Expansión por la compañía, la concentración de DiDi en estos servicios en el país asiático responde a que éstas son las necesidades que ha identificado en el mercado, mientras que en Latinoamérica el perfil se enfoca más hacia la superapp que además de movilidad integra servicios de entrega de comida y servicios financieros.

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Una camioneta con masaje para sobrevivir al tráfico

Si el primer viaje me resultó familiar, el siguiente mostró una cara muy distinta de DiDi. Durante mi estancia utilicé, una categoría que permite solicitar camionetas con capacidad para seis pasajeros y que apuesta por una experiencia de mayor comodidad.

Desde que subí noté la diferencia. El interior era amplio, había botellas de agua y espacio suficiente para viajar con varias maletas. Los asientos tenían funciones de calefacción y masaje, además de cargadores inalámbricos para teléfonos.

Lo que más me llamó la atención fue una pequeña pantalla en el descansabrazos, aproximadamente del tamaño de un smartphone. Desde ahí podía controlar las funciones del asiento sin necesidad de pedir ayuda al conductor.

Por supuesto, probé el masaje. En medio del tráfico de Beijing, resultaba curioso encontrar una comodidad que asociaría más con un sillón de descanso que con un automóvil de transporte por aplicación. La experiencia me recordó los primeros años de estas plataformas en México, cuando algunos conductores ofrecían botellas de agua y otras cortesías incluso en viajes convencionales.

También entendí mejor para qué podría resultar útil un servicio así. Más allá del lujo, una camioneta de seis plazas ofrece ventajas para traslados al aeropuerto, viajes en grupo o recorridos con equipaje abundante.

Naturalmente, estas comodidades implican una tarifa superior a la de un automóvil convencional. En los comparativos que pude hacer, un viaje de este tipo podría elevar hasta 100% su costo contra uno convencional.

Algo que se mantuvo en ambos tipos de viaje fue la poca conversación con los conductores. Al principio, el silencio me resultó llamativo, pero uno de ellos nos explicó que no hablaba muy bien inglés. En ese contexto, la tecnología adquiere otra importancia. La aplicación establece el punto de encuentro, identifica el destino y traza la ruta, de modo que el pasajero y el conductor pueden completar el viaje incluso sin compartir un idioma.

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Un DiDi sin conductor: entre los nervios y el karaoke

Pero la experiencia más extraña de mi estancia en Beijing llegó cuando subí a un automóvil que no tenía a nadie al volante. DiDi me permitió conocer su centro de operaciones de vehículos autónomos y realizar un recorrido de prueba de aproximadamente 25 minutos. Aunque la empresa ofrece este tipo de servicios en determinadas zonas de China y permite solicitarlos desde su aplicación, su cobertura todavía es limitada.

Desde afuera, el automóvil revela que no se trata de una unidad convencional. En el techo sobresale una estructura con cámaras y sensores, mientras que otros dispositivos alrededor de la carrocería permiten al sistema identificar lo que ocurre en su entorno.

Estos vehículos utilizan tecnología de conducción autónoma de nivel 4, una clasificación que significa que pueden realizar las tareas de conducción sin intervención humana dentro de zonas y condiciones específicas.

La diferencia más evidente aparece al abrir la puerta: nadie ocupa el asiento del conductor. Los pasajeros deben viajar en la parte trasera, donde hay espacio para tres personas, aunque dos pueden hacerlo con mayor comodidad.

Una vez dentro, encontré dos pantallas. La primera, en el tablero prinipal del vehículo, muestra permanentemente una representación digital de la ruta y de los objetos que el automóvil identifica a su alrededor. La segunda, al alcance de los pasajeros, permite controlar funciones como las ventanas, la música y la iluminación interior.

El automóvil no hizo ruido cuando comenzó a moverse. Una voz del sistema anunció el inicio del recorrido y, casi sin darme cuenta, ya avanzábamos. No puedo negar que al principio sentí nervios. Resulta extraño observar cómo el volante gira por sí solo, especialmente cuando el automóvil necesita tomar una curva o cruzar una intersección. Sin embargo, conforme avanzó el trayecto, la información de las pantallas y el comportamiento del vehículo me dieron mayor confianza.

En la representación digital podía observar automóviles a varios carriles de distancia, bicicletas y peatones. El sistema mostraba cómo identificaba distintos elementos del entorno, mientras el vehículo respetaba los límites de velocidad, mantenía distancia frente a otros automóviles y frenaba con suavidad.

Pero hubo un momento que puso a prueba esa aparente tranquilidad. Durante el recorrido encontramos un camión que descargaba bicicletas para el sistema de transporte compartido de la ciudad. Cuando una persona movió una de las unidades hacia la calle, el robotaxi realizó una maniobra para evitar el obstáculo.

El movimiento del volante fue más brusco que los anteriores. Inmediatamente después, una voz del sistema ofreció una disculpa y explicó que continuaba con su proceso de aprendizaje y mejora.

La reacción me sorprendió, no solo por la maniobra, sino porque el automóvil reconoció mediante un mensaje que el movimiento pudo resultar incómodo. Fue uno de esos imprevistos que cualquier conductor puede encontrar en la calle y que muestran la complejidad de trasladar la conducción autónoma a situaciones reales.

Por fortuna, el resto del trayecto transcurrió sin complicaciones. Incluso enconré una función de karaoke. La pantalla de los pasajeros permite buscar canciones, controlar la música y modificar las luces LED del interior para que sigan el ritmo. Entre las recomendaciones iniciales, principalmente de música china, busqué canciones mexicanas y descubrí que el sistema también permitía reproducirlas.

La idea de regresar de una fiesta en un automóvil sin conductor, con karaoke y luces de colores, me resultó tan curiosa como divertida.

Al finalizar los 25 minutos, el vehículo regresó al punto de partida, detuvo la música y anunció nuestra llegada. Después agradeció el viaje y proporcionó indicaciones para descender. La experiencia terminó sin mayores contratiempos. Me sentí segura durante el recorrido, aunque la extrañeza de mirar un asiento de conductor vacío nunca desapareció por completo.

DiDi desarrolla esta tecnología desde 2016 y actualmente realiza pruebas con pasajeros en zonas autorizadas de Beijing y Guangzhou. La empresa también cuenta con Huiju Port, un centro de operaciones que integra actividades de mantenimiento, soporte y supervisión de sus robotaxis.

En enero de 2026, DiDi y GAC Aion presentaron una nueva generación de robotaxis, denominada R2, con 33 sensores entre cámaras, radares y dispositivos LiDAR. Estos últimos utilizan pulsos de luz láser para medir distancias y construir representaciones tridimensionales del entorno.

La compañía asegura que su operación autónoma acumula más de 2,200 días consecutivos de funcionamiento seguro, aunque por ahora, los robotaxis no sustituyen la operación convencional de DiDi.

La electromovilidad dejó de parecer una excepción

Una de las impresiones más persistentes de Beijing fue la cantidad de vehículos electrificados que circulan por sus calles.

Al principio me llamó la atención encontrar un automóvil híbrido en mi primer DiDi, pero después comenzó a parecer algo cotidiano. También observé estaciones de recarga en estacionamientos de plazas comerciales y edificios de oficinas, una señal de que la infraestructura forma parte de distintos espacios urbanos.

Las cifras ayudan a entender esa presencia. Según el informe Global EV Outlook 2026, de la Agencia Internacional de Energía (IEA), los vehículos completamente eléctricos y los híbridos enchufables representaron cerca de 55% de las ventas de automóviles nuevos en China durante 2025.

El país también contaba con más de 4.7 millones de puntos públicos de recarga al cierre de ese año, una red que facilita la adopción de estas tecnologías entre particulares y operadores de transporte.

La transformación responde a años de inversión industrial, incentivos gubernamentales y competencia entre fabricantes, factores que ampliaron la oferta de modelos y favorecieron su adopción.

DiDi también participa en esta transición, de acuerdo con información de la empresa, más de 74% de los kilómetros recorridos mediante su plataforma en China durante 2025 correspondieron a vehículos completamente eléctricos.

En México, el panorama todavía es diferente. DiDi busca incorporar 100,000 vehículos eléctricos a su plataforma para 2030, pero el crecimiento depende de una red de recarga más amplia, financiamiento y condiciones que permitan a los conductores mantener sus ingresos.

En agosto de 2026, el Ministerio de Transporte de China registró 1,069 millones de órdenes de transporte por aplicación en el país. Como referencia, la Encuesta Origen-Destino 2017 del Inegi contabilizó aproximadamente 1.64 millones de viajes diarios en taxis de sitio, de calle o solicitados mediante aplicaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Después de varios recorridos por Beijing, me quedó claro que pedir un DiDi en China no implica esperar menos tiempo, evitar el tráfico o encontrar conductores más conversadores. En esos aspectos, la experiencia puede resultar bastante parecida a la mexicana, lo que cambia es todo lo que rodea al viaje: la posibilidad de solicitarlo desde una aplicación de pagos, la variedad de vehículos, las comodidades disponibles y una infraestructura que permite que los automóviles eléctricos formen parte de la vida cotidiana.

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