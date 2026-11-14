¿Qué tiene de especial pedir un DiDi en China? Lo descubrí en su país de origen

El conductor me recibió y emprendió el recorrido sin demasiadas palabras. Aunque el idioma complicó un poco la comunicación, la aplicación tenía toda la información necesaria para llevarme hasta mi destino.

Ya dentro del vehículo noté que era híbrido, con el paso de los días descubrí que no se trataba de una característica exclusiva de DiDi. Los vehículos eléctricos e híbridos aparecían constantemente en las calles, tanto en servicios de transporte como entre automóviles particulares.

La presencia de estos vehículos tiene una explicación económica, según la Agencia Internacional de Energía, en 2025, el costo energético anual de un automóvil de gasolina en China superó los 700 dólares, mientras que el de uno completamente eléctrico, con tarifas residenciales, se situó entre 100 y 550 dólares en el periodo analizado.

La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó al explorar las opciones de la aplicación. En China, la interfaz es distinta a la mexicana, en el menú de inicio no aparecen servicios de delivery pero sí es posible elegir entre distintos tipos de automóviles, renta de bicicletas, transporte sin conductor, fletes, mini autobuses e incluso servicios para personas que viajan con animales de servicio.

Además, los pasajeros pueden solicitar viajes directamente desde DiDi o mediante Alipay, una de las principales aplicaciones de pagos digitales del país. Para los extranjeros existe una interfaz internacional que facilita la contratación de transporte, aunque el servicio se concentra principalmente en movilidad.

De acuerdo con información proporcionada a Expansión por la compañía, la concentración de DiDi en estos servicios en el país asiático responde a que éstas son las necesidades que ha identificado en el mercado, mientras que en Latinoamérica el perfil se enfoca más hacia la superapp que además de movilidad integra servicios de entrega de comida y servicios financieros.