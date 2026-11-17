Algunos de los sitios web más visitados del mundo como CNN, BBC, Zoom, Equifax y Salesforce fueron vulnerados en un intento de robo de criptomonedas e infección de iPhones.
Este ciberataque busca infectar a usuarios de iPhone por medio de páginas como Zoom, CNN e IKEA
De acuerdo con el investigador Scott Helme, se utilizó Java Script malicioso dirigido a los visitantes de sitios web pertenecientes a 178 organizaciones de diversos sectores a través de Optimizely, la plataforma de optimización de sitios web. “Un incidente de seguridad en el que una parte no autorizada explotó una vulnerabilidad en Experimentation y la utilizó para agregar código JavaScript malicioso a algunos proyectos de clientes”, declara la plataforma citado por Reuters.
De acuerdo con Helme, los scripts intentaban reemplazar las direcciones de pago de criptomonedas con la billetera del atacante donde también se buscaba capturar los detalles de las tarjetas de pago mientras que los usuarios los ingresaban para así robar cookies y capturas de pantalla e implementar código de explotación dirigido a Apple.
"La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque. "Las billeteras (cripto) del atacante habían recibido alrededor de 7.040 dólares, todo ello en un período de aproximadamente nueve horas el día 16 de noviembre", señaló.
Aún no hay infecciones de iPhone confirmadas
Aunque el código estaba diseñado para atacar dispositivos de Apple, hasta ahora no se ha confirmado que los delincuentes hayan conseguido infectar algún iPhone. Reuters tampoco pudo determinar cuántos usuarios estuvieron expuestos ni si los intentos de robo de información tuvieron éxito.
El caso también muestra que los riesgos para los dispositivos móviles no se limitan a descargar aplicaciones sospechosas porque, en esta ocasión, los atacantes aprovecharon una herramienta utilizada por páginas legítimas para intentar llegar a sus visitantes, sin necesidad de crear sitios falsos que imitaran a las empresas afectadas.
Si bien Android suele concentrar buena parte de las amenazas de malware bancario móvil, los dispositivos de Apple tampoco están exentos de ataques, incluso Kaspersky , empresa de ciberseguridad, explica que más del 98% de los ataques a la banca móvil son dirigidos a dispositivos Android con más del 80% del mercado global de smartphones.
Además, advierte que las diferencias entre ambos sistemas operativos influyen en las formas en que los delincuentes intentan comprometerlos, por lo que contar con un iPhone no elimina el riesgo de exposición a código malicioso.
De esta manera y para reducir los riesgos, Apple recomienda mantener actualizado el sistema operativo de sus dispositivos, ya que las nuevas versiones incorporan correcciones de seguridad donde los usuarios pueden consultar las actualizaciones disponibles desde la configuración de su iPhone o iPad.
En el caso de quienes realizaron pagos o transferencias de criptomonedas mientras visitaban páginas potencialmente afectadas, también es recomendable revisar sus movimientos y verificar las direcciones de destino.
El análisis técnico también identificó dos conjuntos de herramientas de explotación, conocidos como Coruna y DarkSword, diseñados para aprovechar vulnerabilidades en distintas versiones de iOS. Su presencia en el código muestra que el ataque no se limitaba al robo de información introducida en páginas web, sino que también contemplaba intentos de comprometer dispositivos Apple.
Tras identificar el ataque, Optimizely informó que corrigió la vulnerabilidad, eliminó el código malicioso de los proyectos afectados y revocó los accesos que podían representar un riesgo. La compañía también notificó a sus clientes e inició una investigación para determinar el alcance del incidente.
Por su parte, Salesforce desactivó de manera preventiva los scripts de Optimizely mientras investiga posibles afectaciones. Equifax también suspendió el uso de la plataforma y aseguró que no encontró evidencia de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos. HSBC señaló que los scripts no autorizados no estuvieron activos en sus sitios web.