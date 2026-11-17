De acuerdo con el investigador Scott Helme, se utilizó Java Script malicioso dirigido a los visitantes de sitios web pertenecientes a 178 organizaciones de diversos sectores a través de Optimizely, la plataforma de optimización de sitios web. “Un incidente de seguridad en el que una parte no autorizada explotó una vulnerabilidad en Experimentation y la utilizó para agregar código JavaScript malicioso a algunos proyectos de clientes”, declara la plataforma citado por Reuters.

De acuerdo con Helme, los scripts intentaban reemplazar las direcciones de pago de criptomonedas con la billetera del atacante donde también se buscaba capturar los detalles de las tarjetas de pago mientras que los usuarios los ingresaban para así robar cookies y capturas de pantalla e implementar código de explotación dirigido a Apple.

"La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque. "Las billeteras (cripto) del atacante habían recibido alrededor de 7.040 dólares, todo ello en un período de aproximadamente nueve horas el día 16 de noviembre", señaló.

Aún no hay infecciones de iPhone confirmadas

Aunque el código estaba diseñado para atacar dispositivos de Apple, hasta ahora no se ha confirmado que los delincuentes hayan conseguido infectar algún iPhone. Reuters tampoco pudo determinar cuántos usuarios estuvieron expuestos ni si los intentos de robo de información tuvieron éxito.

El caso también muestra que los riesgos para los dispositivos móviles no se limitan a descargar aplicaciones sospechosas porque, en esta ocasión, los atacantes aprovecharon una herramienta utilizada por páginas legítimas para intentar llegar a sus visitantes, sin necesidad de crear sitios falsos que imitaran a las empresas afectadas.