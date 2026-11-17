El error permaneció oculto hasta el 12 de noviembre, cuando una combinación de factores provocó que los servidores comenzaran a dejar de responder. En menos de dos horas, la falla se extendió por la infraestructura afectada y, en el momento más crítico, más del 80% de los servidores de enlace de red quedaron fuera de operación.

La interrupción se prolongó durante 23 horas y 50 minutos, según los registros oficiales de Microsoft. Durante ese periodo, numerosos usuarios no pudieron acceder a sus buzones de correo a través de Outlook y otros clientes, mientras que la entrega de mensajes sufrió retrasos. También resultaron afectadas funciones de Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint y otros servicios que dependen de la misma infraestructura.

¿Por qué Microsoft no detectó el error durante tres meses?

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las pruebas de Microsoft no reprodujeron las condiciones que finalmente desencadenaron el problema.

La compañía explicó que sus evaluaciones de carga utilizaban principalmente equipos con menor capacidad de procesamiento, mientras que el defecto se agravaba en servidores más modernos, equipados con un mayor número de núcleos.

Esta diferencia permitió que la actualización se distribuyera a escala mundial sin que los sistemas de prueba identificaran el riesgo. Durante más de tres meses, el software funcionó aparentemente con normalidad, hasta que un cambio en las condiciones de operación expuso la vulnerabilidad.

Entre otros factores asociados al incidente está que aproximadamente 15 horas antes de la interrupción, Microsoft Teams transfirió parte de su tráfico hacia la infraestructura principal que también utiliza Exchange Online, el servicio que sostiene el correo empresarial de Outlook. Al mismo tiempo, cerca del 14% de la capacidad de los servidores de enlace de red estaba fuera de servicio debido a un problema independiente registrado el día anterior.

Aunque Microsoft aseguró que la reducción de capacidad no representaba un riesgo por sí sola, su combinación con el incremento de tráfico activó el defecto que permanecía oculto desde julio.

Los mecanismos automáticos de recuperación tampoco lograron contener el incidente. Cuando algunos servidores dejaron de responder, el sistema redirigió las conexiones hacia otros equipos disponibles, pero estos también comenzaron a saturarse.

El resultado fue una falla en cascada que se extendió entre servidores y regiones, a pesar de los mecanismos de aislamiento diseñados para evitar interrupciones de gran escala.