Aunque Huang manifestó este martes su disposición a regresar al cargo si la junta directiva de la firma lo consideraba oportuno, el Consejo —presidido por Harvey Jones— cerró por unanimidad la puerta a su retorno, ratificó a Colette Kress como directora ejecutiva y financiera interina, además de que creó un comité especial de seguridad nacional mientras la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mantiene abierta una investigación sobre la compañía.

Las frases para entender el momento que vive Nvidia

El portazo definitivo al regreso de Jensen Huang y respaldo a Colette Kress

"El Consejo de NVIDIA aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo", dijo Harvey Jones, presidente de Nvidia.

Asimismo, dio un espaldarazo a Kress: "Contamos con un equipo directivo de gran talento y tenemos plena confianza en el liderazgo, la integridad y la capacidad de Colette para desempeñarse como directora ejecutiva interina", dijo Jones.

Búsqueda abierta entre candidatos internos y externos

"Vamos a considerar tanto candidatos internos como externos. La junta reconoce que vivimos en un mundo donde las tecnologías avanzadas de silicio y la dinámica de la seguridad nacional están generando cambios importantes en nuestro mercado", señaló Harvey Jones sobre el nuevo liderazgo.

Cautela y rigor antes que prisa en la sucesión

"Nuestro nuevo director ejecutivo tendrá que desenvolverse con mucha cautela en este entorno (silicio). Por lo tanto, la búsqueda será exhaustiva y queremos nombrar al director ejecutivo permanente lo antes posible. Pero no aceleraremos el proceso hasta encontrar a la persona idónea", puntualizó Jones.

Creación de un comité de supervisión de exportaciones

“Esta mañana, la empresa anunció que nuestro Consejo ha establecido un Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones que incluirá a un grupo selecto de nuestros directores independientes, asesores externos sénior y asesores legales", dijo Jones.