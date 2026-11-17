Nvidia atraviesa el momento institucional más delicado de su historia tras la abrupta renuncia de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, luego de las revelaciones sobre una relación extramarital con una presunta espía china y el creciente escrutinio sobre el cumplimiento de los controles de exportación. Por ello, el reporte financiero de la compañía representaba un momento de interés.
Las 8 frases para entender el presente y futuro de Nvidia sin Jensen Huang
Aunque Huang manifestó este martes su disposición a regresar al cargo si la junta directiva de la firma lo consideraba oportuno, el Consejo —presidido por Harvey Jones— cerró por unanimidad la puerta a su retorno, ratificó a Colette Kress como directora ejecutiva y financiera interina, además de que creó un comité especial de seguridad nacional mientras la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mantiene abierta una investigación sobre la compañía.
Las frases para entender el momento que vive Nvidia
El portazo definitivo al regreso de Jensen Huang y respaldo a Colette Kress
"El Consejo de NVIDIA aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo", dijo Harvey Jones, presidente de Nvidia.
Asimismo, dio un espaldarazo a Kress: "Contamos con un equipo directivo de gran talento y tenemos plena confianza en el liderazgo, la integridad y la capacidad de Colette para desempeñarse como directora ejecutiva interina", dijo Jones.
Búsqueda abierta entre candidatos internos y externos
"Vamos a considerar tanto candidatos internos como externos. La junta reconoce que vivimos en un mundo donde las tecnologías avanzadas de silicio y la dinámica de la seguridad nacional están generando cambios importantes en nuestro mercado", señaló Harvey Jones sobre el nuevo liderazgo.
Cautela y rigor antes que prisa en la sucesión
"Nuestro nuevo director ejecutivo tendrá que desenvolverse con mucha cautela en este entorno (silicio). Por lo tanto, la búsqueda será exhaustiva y queremos nombrar al director ejecutivo permanente lo antes posible. Pero no aceleraremos el proceso hasta encontrar a la persona idónea", puntualizó Jones.
Creación de un comité de supervisión de exportaciones
“Esta mañana, la empresa anunció que nuestro Consejo ha establecido un Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones que incluirá a un grupo selecto de nuestros directores independientes, asesores externos sénior y asesores legales", dijo Jones.
El equipo humano y la normalidad empresarial como prioridad
“Lo más importante en lo que pensamos ahora mismo son los empleados de Nvidia”, declaró Colette Kress, añadiendo que son fundamentales para todo en esta empresa. “Tenemos a los mejores tecnólogos del planeta, con una hoja de ruta plurianual de primer nivel. Desde el punto de vista empresarial, todo sigue igual”.
Compromiso intacto con clientes, socios y accionistas
"Nuestra ambición no cambiará. Nuestra pasión por innovar no cambiará. Y nuestro compromiso con los clientes, socios y accionistas no cambiará", dijo Colette Kress.
Además, resaltó su apuesta por la innovación como motor del impulso actual. “Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la incansable innovación de nuestra gente", afirmó Kress.
El prometedor arranque comercial de la nueva plataforma
Kress afirmó que la hoja de ruta de la compañía se mantiene intacta y que las ventas de su plataforma Vera Rubin han tenido un comienzo prometedor. Incluso dijo que los ingresos totales de Nvidia por la venta de CPU se duplicarán en el año fiscal 2028, destacando que CoreWeave, Meta, NScale y OpenAI han adoptado Vera, sumándose a AWS, OCI y SpaceXSI.
Mejora en las previsiones de crecimiento para 2028
Kress también declaró que Nvidia está elevando sus previsiones fiscales para 2028, anticipando ahora que las ventas aumentarán un 75% interanual, en comparación con una estimación anterior del 70%”.
Pese a la tormenta en su cúpula directiva, la fabricante de semiconductores demostró solidez financiera al reportar los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2027, los cuales alcanzaron ingresos de 115,800 millones de dólares, un salto interanual del 103% impulsado por su negocio de Centros de Datos —que facturó 107,600 millones de dólares (+110%)— y el inicio de los envíos de sus sistemas Vera Rubin NVL72.