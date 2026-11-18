Durante su presentación, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, explicó que Android cuenta con más de 3,000 millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, para muchas personas en México y América Latina, la puerta de entrada a internet es un teléfono de bajo costo, con poca memoria y capacidades limitadas de procesamiento.

La ejecutiva señaló que en el ecosistema Android existen cientos de millones de estos dispositivos y que, hasta ahora, sus características técnicas habían limitado el acceso a las capacidades de Gemini.

La aplicación se diseñó con un peso de descarga sumamente ligero para que pueda instalarse y ejecutarse en teléfonos de gama de entrada o con memoria muy reducida, los cuales representan una de las principales vías de acceso al mundo digital en México y América Latina.

Noreña explicó que los ingenieros de Google trabajaron para reducir los requerimientos de la aplicación y permitir su funcionamiento en dispositivos con menor capacidad de procesamiento y memoria.

No se trata de una versión recortada o simplificada en sus funciones inteligentes, pues conserva las capacidades fundamentales de la versión estándar.

El lanzamiento busca ampliar el alcance de una herramienta que ya utilizan más de 1,000 millones de personas cada mes, de acuerdo con las cifras compartidas por Noreña. Estos usuarios recurren a Gemini para aprender, crear contenido y resolver problemas cotidianos o de mayor complejidad.

¿Qué puedes hacer con la nueva aplicación de Gemini?

La aplicación permite a los estudiantes utilizar la cámara del celular para enfocar un problema matemático o una tarea y recibir una guía paso a paso para resolverlo, como si tuvieran un tutor accesible directamente desde su dispositivo.

Para ejemplificar, Noreña habló de una estudiante de preparatoria en Oaxaca que tiene dificultades con un problema de matemáticas. En lugar de obtener únicamente el resultado, puede tomar una fotografía del ejercicio y pedir a Gemini que le explique el procedimiento.

"No crean que Gemini se lo va a resolver", señaló la ejecutiva, quien destacó que la herramienta busca acompañar al estudiante durante el proceso para que comprenda cómo llegar a la respuesta.