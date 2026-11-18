Entre los casos identificados, una empleada de Meta recibió un recordatorio para responder un mensaje de su hermana en Signal, la aplicación de mensajería cifrada que no había conectado al agente. “Definitivamente no le di acceso a otras aplicaciones ni recuerdo que me preguntaran al respecto”, dijo.

Para comprobar cómo ocurrió, Reuters realizó pruebas con especialistas de Signal y AI Now Institute, quienes encontraron que Muse podía acceder a mensajes de Signal mediante permisos previamente concedidos. En Android utilizó las notificaciones del dispositivo y en computadoras Mac recurrió a herramientas de accesibilidad y capturas de pantalla. Por otra parte, las mismas pruebas no lograron reproducir ese acceso en iPhone.

Los hallazgos tienen relevancia en México, donde Muse llegó el 5 de noviembre como parte de su expansión internacional después de ser lanzado en Estados Unidos, Canadá, Japón y Singapur en septiembre.

La herramienta ha encendido las alarmas ya que cuenta con más de 10 millones de descargas desde su lanzamiento, por lo que los usuarios han expresado preocupación de que el agente pueda estar mezclando conversaciones entre diferentes cuentas y exponiendo los datos privados de los usuarios.

En otro caso, Muse les enviaba a los empleados mensajes sobre una solicitud de cuidado infantil que no habían hecho, consejos que no habían solicitado, productos que no habían adquirido y saldos de cuentas bancarias que no les pertenecían.

“Por cierto, dos actualizaciones bancarias, su saldo es de Capital One es de 2,722.58 dólares y su saldo de Charles Schwab es de 5,899.57”, menciona la publicación de un empleado reportada por el mismo medio.

Las preocupaciones sobre Muse comenzaron desde el 22 de septiembre del 2026, cuando el medio especializado Ars Technica documentó el hallazgo del investigador de seguridad de Mac, Patrick Wardle, quien identificó una vulnerabilidad que permitía redirigir las instrucciones de voz del agente hacia un servidor controlado por un atacante y obtener el token de autenticación de la cuenta.