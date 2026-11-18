Muse, el agente de IA de Meta que fue diseñado para simplificar la vida de las personas, ha tenido un comienzo problemático. De acuerdo con reportes de la agencia de noticias Reuters, la herramienta se infiltró en mensajes personales cifrados, proporcionó información inventada sobre compras y envió a los usuarios chats aparentemente destinados a otras personas, además registrar decenas de comportamientos inesperados.
Meta quiere que uses Muse, su agente de IA, pero usuarios reportan fallas de privacidad
Entre los casos identificados, una empleada de Meta recibió un recordatorio para responder un mensaje de su hermana en Signal, la aplicación de mensajería cifrada que no había conectado al agente. “Definitivamente no le di acceso a otras aplicaciones ni recuerdo que me preguntaran al respecto”, dijo.
Para comprobar cómo ocurrió, Reuters realizó pruebas con especialistas de Signal y AI Now Institute, quienes encontraron que Muse podía acceder a mensajes de Signal mediante permisos previamente concedidos. En Android utilizó las notificaciones del dispositivo y en computadoras Mac recurrió a herramientas de accesibilidad y capturas de pantalla. Por otra parte, las mismas pruebas no lograron reproducir ese acceso en iPhone.
Los hallazgos tienen relevancia en México, donde Muse llegó el 5 de noviembre como parte de su expansión internacional después de ser lanzado en Estados Unidos, Canadá, Japón y Singapur en septiembre.
La herramienta ha encendido las alarmas ya que cuenta con más de 10 millones de descargas desde su lanzamiento, por lo que los usuarios han expresado preocupación de que el agente pueda estar mezclando conversaciones entre diferentes cuentas y exponiendo los datos privados de los usuarios.
En otro caso, Muse les enviaba a los empleados mensajes sobre una solicitud de cuidado infantil que no habían hecho, consejos que no habían solicitado, productos que no habían adquirido y saldos de cuentas bancarias que no les pertenecían.
“Por cierto, dos actualizaciones bancarias, su saldo es de Capital One es de 2,722.58 dólares y su saldo de Charles Schwab es de 5,899.57”, menciona la publicación de un empleado reportada por el mismo medio.
Las preocupaciones sobre Muse comenzaron desde el 22 de septiembre del 2026, cuando el medio especializado Ars Technica documentó el hallazgo del investigador de seguridad de Mac, Patrick Wardle, quien identificó una vulnerabilidad que permitía redirigir las instrucciones de voz del agente hacia un servidor controlado por un atacante y obtener el token de autenticación de la cuenta.
De esta forma, aunque el ataque requería ejecutar previamente código en el dispositivo de la víctima, el caso evidenció los riesgos de concentrar múltiples permisos y accesos en un asistente de inteligencia artificial.
Además, Wardle dijo a Malwarebytes, el software de ciberseguridad, que “es trivial convertir Muse en la puerta trasera definitiva”, pues cada vez tienen más acceso los agentes e IA a la información personal de los usuarios, necesitan más permisos, conexiones de cuentas y datos confidenciales.
Meta busca que Muse se gane la confianza de los usuarios
En una entrevista con Expansión , Vishal Shah, vicepresidente de productos de IA de Meta a nivel global, reconoció que las controversias sobre la privacidad de los datos, generan cuestionamientos y dudas legítimas en los usuarios sobre la seguridad de las herramientas de Meta y por ello tomaron un rumbo diferente en el caso de Muse.
"Creo que no hay duda de que las personas tendrán preguntas sobre cómo funciona esto exactamente y cómo se ha construido la seguridad del sistema”, comentó Shah. “Por eso nos esforzamos, no sólo para diseñar el sistema de manera muy diferente a todo lo demás que Meta ha construido antes”.
Cada usuario opera dentro de una máquina virtual dedicada en la nube, denominada Muse secure VM. Este entorno aísla la información de cada persona y evita el cruce de datos con otros servidores de la corporación, explicó el ejecutivo de Meta. A la par, la empresa integró un proceso independiente bautizado como Sentinel, el cual supervisa las acciones del agente principal y exige una aprobación humana explícita cada vez que el software intenta realizar una compra o ingresar credenciales en un sitio nuevo.
"Es esencialmente una computadora en la nube que es solo para ti y tu Muse, no se comparte con nadie más. Además, el agente nunca tiene acceso directo a tus datos sensibles como contraseñas o tarjetas de crédito, y creamos el Sentinel para monitorear al agente e intervenir con aprobaciones humanas en cada compra", dijo el ejecutivo de Meta.
No obstante, en cuanto a este tipo de declaraciones sobre que “ Muse está diseñado desde cero para la privacidad y la seguridad ”, Wardle comparte que no se esperaba un agente que pudiera ser fácilmente manipulado para otorgar todo ese acceso a un atacante.