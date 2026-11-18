Al respecto, Sebastián Valverde, director general de Google México, señaló que si bien en el sector tecnológico se suele estar habituados a la velocidad, el ritmo con el que se han sentido estos cambios en el país durante los últimos diez años equivale a un avance acelerado de una década, impulsado por la energía y creatividad de un mercado que busca consolidarse como referente global.

​"Cada día me siento desafiado por la energía, la creatividad y la vitalidad de un país que ya es referente mundial en muchísimos aspectos, pero que todavía también tiene un área de oportunidad muy grande para poder seguir creciendo", comentó.

La empresa detalló que estas cifras no representan los ingresos ni las ventas directas de Google, sino la suma de la actividad económica movilizada a favor de empresas, emprendedores y negocios mediante el aprovechamiento de sus plataformas, como las soluciones publicitarias, la monetización de aplicaciones, el ecosistema de YouTube o la operación de los servicios en la nube para pymes.

¿Qué herramientas de Google impactaron a la economía en México?

Uno de los negocios más importantes de Google es la publicidad. En este sentido, las herramientas dentro del buscador tuvieron impacto, ya que permiten a las empresas interactuar con clientes potenciales y concretar oportunidades de negocio de forma directa (como la reserva de citas a través de Maps o compras a partir de sus enlaces en el buscador).

Otra parte de la generación de ingresos se dio por medio del ecosistema Android y de la monetización de apps, es decir, de los ingresos acumulados por los desarrolladores a través de descargas, comercialización de software y monetización de aplicaciones creadas desde México para el mercado nacional e internacional.