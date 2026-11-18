Esa escasez es la base sobre la que se construyó la expectativa. Años de especulación sobre la siguiente entrega y, posteriormente, el retraso del lanzamiento de 2025 a 2026 mantienen a GTA VI en el centro de la conversación global no solo del gaming, sino de la industria del entretenimiento.

Las cifras detrás de GTA VI

1. Su presupuesto podría competir con el del Burj Khalifa

Rockstar Games nunca ha revelado cuánto costó desarrollar GTA VI; sin embargo, estimaciones de analistas como Josh Chapman, de Konvoy, y de la firma de investigación DFC Intelligence apuntan a que el proyecto requirió una inversión sin precedentes en la industria. Mientras Chapman situó el presupuesto total cerca de los 2,000 millones de dólares, DFC Intelligence proyectó un desempeño comercial que supone una inversión superior a los 1,000 millones de dólares. Si esas estimaciones son correctas, el proyecto habría costado prácticamente lo mismo que construir el Burj Khalifa, el rascacielos y la estructura más alta del mundo, cuya edificación requirió alrededor de 1,500 millones de dólares.





¿Cuánto cuesta crear GTA VI frente al Burj Khalifa?



Comparación de inversiones en millones de dólares.





GTA VI: estimación máxima

2,000 MDD







Burj Khalifa: construcción

1,500 MDD







GTA VI: estimación conservadora

1,000 MDD





En el escenario de 2,000 millones de dólares, GTA VI habría requerido una inversión 33% mayor que la construcción del Burj Khalifa.



Fuentes: estimaciones de Josh Chapman (Konvoy) y DFC Intelligence; costo de construcción del Burj Khalifa. Rockstar Games no ha confirmado el presupuesto de GTA VI. Las cifras son nominales, sin ajuste por inflación.



2. Por encima del presupuesto de que GTA V

Cuando GTA V salió en 2013, su presupuesto estimado rondó los 265 millones de dólares, incluyendo desarrollo y marketing. Visto así, GTA VI costaría unas cuatro veces más que su versión anterior, aunque para hacer una comparación en términos reales, aplicando la inflación acumulada entre 2013 y 2026 medida por el Consumer Price Index (CPI) de Estados Unidos, el equivalente más cercano es de 370 millones de dólares. Bajo ese criterio, y tomando el escenario más conservador para GTA VI (1,000 millones de dólares), la nueva entrega habría requerido alrededor de 2.7 veces más inversión que su antecesora en términos de poder adquisitivo.



3. Sus tráilers rompieron récords antes de vender una sola copia

El primer tráiler de GTA VI superó los 90 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas, suficiente para obtener el récord Guinness del anuncio de un videojuego más visto en ese periodo.

El segundo tráiler fue todavía más grande. Rockstar Games informó que acumuló 475 millones de reproducciones en todas las plataformas durante su primer día, superando el desempeño inicial de tráilers cinematográficos como los de Deadpool & Wolverine, con 365 millones, y Spider-Man: No Way Home, que acumuló 355.5 millones de vistas en el mismo periodo.