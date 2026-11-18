4. De los discos físicos a los juegos de 80 dólares
Cuando GTA V salió en septiembre de 2013 todavía dominaban el mercado la PlayStation 3 y Xbox 360; apenas dos meses después llegaron PlayStation 4 y Xbox One. Más de una década después, GTA VI debutará exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, tras dos generaciones de consolas y una renovación completa del hardware mientras Rockstar continuaba su desarrollo.
La forma de comprar videojuegos también cambió, mientras que en 2013 los grandes lanzamientos todavía dependían de las copias físicas, hoy las ventas digitales se extienden en el mercado y fabricantes como Sony y Microsoft comercializan consolas sin unidad de discos. GTA VI seguirá esa tendencia, aunque tendrá una edición física, esta incluirá únicamente un código de descarga en lugar del disco, por lo que incluso quienes compren la caja deberán descargar el juego desde la tienda digital de su consola.
Respecto al impacto en los costos para el consumidor, cuando GTA V llegó al mercado, el precio estándar de un videojuego AAA era de 60 dólares. Más de una década después, GTA VI debutará con un precio de 80 dólares para su edición estándar, reflejando el incremento en los costos de desarrollo y la decisión de las editoras de elevar el precio de los lanzamientos de mayor presupuesto.
5. Mientras Rockstar desarrollaba un juego, otras franquicias lanzaron más de una decena
Desde el lanzamiento de GTA V, Activision publicó alrededor de 13 entregas principales de Call of Duty, mientras franquicias como EA Sports FC (antes FIFA), NBA 2K o Madden mantuvieron su calendario anual.
Rockstar Games, en cambio, lanzó únicamente Red Dead Redemption 2 como nuevo proyecto de gran escala antes de GTA VI.
GTA VI: la espera más larga de la franquicia
Así evolucionaron los lanzamientos principales de Grand Theft Auto desde 2001.
2001
Grand Theft Auto III
1 año hasta la siguiente entrega
2002
GTA: Vice City
2 años hasta la siguiente entrega
2004
GTA: San Andreas
4 años hasta la siguiente entrega
2008
Grand Theft Auto IV
5 años hasta la siguiente entrega
2013
Grand Theft Auto V
13 años
El intervalo más largo entre entregas principales de la saga.
2026
Grand Theft Auto VI
La nueva entrega de Rockstar Games
Entre 2001 y 2013, Rockstar lanzó cinco entregas principales de GTA. El intervalo previsto entre GTA V y GTA VI supera por sí solo todo ese periodo.
Fuente: cronología de lanzamientos de Rockstar Games. Los intervalos se calcularon a partir de los años de lanzamiento.
6. GTA V ya supera los 220 millones de copias vendidas
La expectativa alrededor de GTA VI también se explica por el enorme éxito de su antecesor. Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, informó que GTA V ha vendido más de 220 millones de copias, mientras que toda la franquicia Grand Theft Auto supera los 470 millones de unidades.
En otras palabras, casi una de cada dos copias de GTA vendidas en la historia corresponde únicamente a GTA V, una cifra excepcional para un juego lanzado hace más de una década.
7. La primera semana de preventa ya rompió un récord
En redes sociales circularon versiones que aseguraban que GTA VI ya había generado 1,000 millones de dólares en preventas, pero la firma de análisis Newzoo calificó esa cifra como "absurda".
Lo que en realidad muestran esos datos es que durante la primera semana de preventa digital, el juego generó alrededor de 180 millones de dólares en Estados Unidos y los cinco principales mercados europeos, equivalente a unos 260 millones de dólares a nivel global.
Con base en esos datos, Newzoo estima que GTA VI podría cerrar su semana de lanzamiento con ingresos de entre 3,250 y 5,200 millones de dólares, aunque aclara que se trata de una proyección basada en modelos históricos y no de una garantía.
8. GTA VI aterriza cuando los juegos indies desafían a los gigantes
El lanzamiento de GTA VI ocurre en un momento peculiar para la industria. El informe State of Gaming 2026, de Sensor Tower, encontró que R.E.P.O. y PEAK, dos juegos independientes (indie), fueron el segundo y tercer título para PC y consolas más vendidos de 2025, superando a varias producciones AAA con presupuestos multimillonarios.
En ese contexto, GTA VI representa la otra cara de la industria, una superproducción con un presupuesto sin precedentes que buscará demostrar que los grandes blockbusters todavía pueden dominar el mercado global.