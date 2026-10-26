Visité la ciudad que inspiró GTA 6 para ver cómo el boom turístico revive el fantasma del delito

No obstante, un paseo ya sea por Miami Beach o el Biscayne Boulevard dejan ver publicidad directamente del juego o de sus marcas ficticias, como Pfister, una parodia de Porsche, o el noticiero Weazel News, además de joyerías o incluso clubes nocturnos que puedes visitar en GTA.

En el Kaseya Center, el estadio donde juega el equipo de la NBA, Miami Heat, un letrero rosa fosforescente despliega las palabras “Welcome to Vice City” . Su costo, de acuerdo con Game Spot, fue de 975,000 dólares, lo que refleja el nivel de inversión de Rockstar para la promoción del título.

El 21 de octubre, además, Rockstar cerró varios tramos de la ciudad, incluido el puente Bayside, que da acceso al puerto, para filmar carreras reales y persecuciones que funcionarán como parte del contenido promocional del juego, mismo que estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El 21 de octubre, además, Rockstar cerró varios tramos de la ciudad, incluido el puente Bayside, que da acceso al puerto, para filmar carreras reales y persecuciones que funcionarán como parte del contenido promocional del juego. (Foto: Fernando Guarneros)



Para Emanuel Rosier, analista de la firma especializada en gaming, Newzoo, GTA 6 será “el principal motor de ventas de este año” en la industria a nivel global. “Un lanzamiento de esa magnitud impulsa las ventas de hardware y es lo suficientemente importante como para que los usuarios se decidan a comprarlo a pesar de los precios más altos, en lugar de esperar”, dijo a Expansión.

GTA 6 genera controversias entre las autoridades de Miami

El potencial de GTA VI es innegable. Se espera que genere entre 3,250 y 5,200 millones de dólares en ingresos en su primera semana tras el lanzamiento del 19 de noviembre, según datos de Newzoo, y la expectativa también gira en torno a que se convierta en el debut más exitoso en la historia del gaming.

Pero esa no es la única muestra de su relevancia, la cual llega hasta el punto de haber enfrentado a las autoridades del condado de Miami-Dade, quienes buscaron, según información de medios locales, impulsar una campaña de marketing y turismo a través de activaciones relacionadas con el juego, pero por otro lado también ha sido objeto de rechazo por apelar a una percepción violenta de la ciudad.