Visité la ciudad que inspiró GTA 6 para ver cómo el boom turístico revive el fantasma del delito

Miami, Estados Unidos - Grand Theft Auto VI no es solo un fenómeno en el mundo digital. Su impacto trastoca muchas áreas del mundo real y dos en donde tendrá un fuerte impacto son la economía y el turismo de la ciudad de Miami, que sirve de inspiración para la ficticia Vice City.
Al caminar por las calles de Miami, la importancia del videojuego ya es evidente. La ciudad se transformó para alojar la publicidad del título aun cuando las autoridades policiales se oponían a ello, debido a que no querían que las palabras “Grand Theft Auto” aparecieran en el espacio público, ya que la frase hace referencia a un delito.
Publicidad
No obstante, un paseo ya sea por Miami Beach o el Biscayne Boulevard dejan ver publicidad directamente del juego o de sus marcas ficticias, como Pfister, una parodia de Porsche, o el noticiero Weazel News, además de joyerías o incluso clubes nocturnos que puedes visitar en GTA.
En el Kaseya Center, el estadio donde juega el equipo de la NBA, Miami Heat, un letrero rosa fosforescente despliega las palabras “Welcome to Vice City” . Su costo, de acuerdo con Game Spot, fue de 975,000 dólares, lo que refleja el nivel de inversión de Rockstar para la promoción del título.
El 21 de octubre, además, Rockstar cerró varios tramos de la ciudad, incluido el puente Bayside, que da acceso al puerto, para filmar carreras reales y persecuciones que funcionarán como parte del contenido promocional del juego, mismo que estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
Para Emanuel Rosier, analista de la firma especializada en gaming, Newzoo, GTA 6 será “el principal motor de ventas de este año” en la industria a nivel global. “Un lanzamiento de esa magnitud impulsa las ventas de hardware y es lo suficientemente importante como para que los usuarios se decidan a comprarlo a pesar de los precios más altos, en lugar de esperar”, dijo a Expansión.
GTA 6 genera controversias entre las autoridades de Miami
El potencial de GTA VI es innegable. Se espera que genere entre 3,250 y 5,200 millones de dólares en ingresos en su primera semana tras el lanzamiento del 19 de noviembre, según datos de Newzoo, y la expectativa también gira en torno a que se convierta en el debut más exitoso en la historia del gaming.
Pero esa no es la única muestra de su relevancia, la cual llega hasta el punto de haber enfrentado a las autoridades del condado de Miami-Dade, quienes buscaron, según información de medios locales, impulsar una campaña de marketing y turismo a través de activaciones relacionadas con el juego, pero por otro lado también ha sido objeto de rechazo por apelar a una percepción violenta de la ciudad.
Publicidad
Entre las ideas que tenía el gobierno local destacaban cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Miami y estaciones del sistema Metromover a apelativos relacionados con Vice City.
De hecho, Carlos Suárez, portavoz de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó al medio The Miamian que su oficina había tenido conversaciones con Rockstar sobre estas colaboraciones. “Creemos que podría haber una oportunidad única de generar ingresos para el condado”, dijo Suárez.
Al conocer este asunto, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, criticó la idea señalando que Miami no es Vice City y que GTA es una franquicia “construida en torno a la actividad criminal que los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade trabajan todos los días para prevenir”.
El comisionado René García dijo estar “realmente incómodo” con la colaboración de la ciudad y el juego, mismo que desde su perspectivo retrata a Miami “como un refugio del crimen; como la capital del asesinato”, mientras el comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, rechazó la idea de cambiar el nombre de “importantes activos de la ciudad”.
En 1981, el condado de Miami-Dade registró más de 600 asesinatos, convirtiéndolo en la capital nacional de los homicidios, según información de The New York Times, y si bien la ciudad ha experimentado una disminución de la violencia a lo largo de las décadas, Miami sigue atrayendo una “buena cantidad de delitos relacionados con las drogas, la corrupción y las estafas financieras”, reportó el medio estadounidense.
Sin embargo, otros políticos, como Damián Pardo, comisionado del Distrito 2 de la ciudad de Miami, dijo patrocinar una ordenanza de la comisión que le daría exenciones a Rockstar para anunciar GTA 6 con espectaculares en edificios.
Publicidad
Ese tipo de exenciones solo se reservan para eventos como la Fórmula 1 o la Copa del Mundo. En este caso, dijo Pardo, el dinero de Rockstar se destinaría al desarrollo de 33 acres del espacio abierto Edward T. Graham Heritage Trail.
En la icónica Miami Beach, las autoridades reportaron que la ciudad podría recaudar hasta 4 millones de dólares gracias a la publicidad, la cual incluye logotipos de Vice City en las sombrillas de la playa que un contratista municipal alquila a los turistas, una medida que ha sido aceptada como forma de apoyar la percepción de Miami frente a los visitantes globales.
De acuerdo con Iván Castillo, especialista en videojuegos de Circana, el lanzamiento de GTA VI no solo será uno más, sino que representa todo un evento del entretenimiento mundial, debido a su escala, expectativa y capacidad de generación de ingresos, que lo ubican como uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento del mundo.
“Hay películas que dependen enormemente de su primer fin de semana”, comenta. “GTA VI puede generar una cantidad extraordinaria de ingresos inicialmente, pero además tiene la posibilidad de monetizar a esa audiencia durante muchos años. El valor de GTA VI no debería medirse únicamente por cuántas unidades venderá en su lanzamiento, sino por los millones de jugadores durante los próximos años”.