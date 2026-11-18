La autoridad británica confirmó que Kurtaj conocerá su sentencia el próximo 23 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. El caso forma parte de una investigación internacional sobre grupos de hackers responsables de ataques que provocaron pérdidas millonarias y comprometieron información confidencial de distintas empresas.

Cómo logró hackear GTA VI desde un hotel

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que Kurtaj consiguió vulnerar los sistemas de Rockstar Games mientras permanecía en un hotel bajo medidas de protección policial.

En septiembre de 2022, las autoridades lo trasladaron al establecimiento después de que otros ciberdelincuentes expusieran información personal sobre él y su familia. Aunque tenía restricciones para utilizar internet, el joven encontró la manera de continuar sus actividades.

De acuerdo con la Fiscalía británica, utilizó un teléfono móvil, la conexión inalámbrica del televisor del hotel y un dispositivo Amazon Fire TV Stick para ejecutar nuevos ataques informáticos, con lo que incumplió las condiciones de su libertad bajo fianza.

Durante ese periodo consiguió acceder a los sistemas de Rockstar Games y sustrajo 90 videos que mostraban escenas de una versión todavía en desarrollo de GTA VI.

Posteriormente, publicó el material en internet bajo el seudónimo TeaPotUberHacker y amenazó con divulgar el código fuente del videojuego, uno de los activos tecnológicos más valiosos para cualquier desarrolladora.

La filtración ocurrió en septiembre de 2022, años antes del lanzamiento del título, y permitió conocer anticipadamente escenarios, personajes y mecánicas que Rockstar todavía no había presentado oficialmente.





Rockstar no fue su única víctima

La investigación también relacionó a Kurtaj con ataques contra Uber y Revolut, así como con intrusiones a las empresas de telecomunicaciones BT y EE.

Entre agosto y noviembre de 2021, el hacker consiguió acceder a servidores y archivos de estas últimas compañías. Las autoridades identificaron posteriormente un incremento de operaciones fraudulentas de intercambio de tarjetas SIM, una técnica conocida como SIM swapping.

Este procedimiento permite a los delincuentes tomar el control de un número telefónico y utilizarlo para interceptar mensajes, recibir códigos de autenticación o intentar acceder a cuentas bancarias y servicios digitales.

