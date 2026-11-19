De acuerdo con Carlos Torres, director senior de crecimiento de Airalo, “la transición hacia la telefonía digital da como consecuencia dinámicas comerciales e industriales que transforman el diseño de los dispositivos y la relación entre los usuarios y los proveedores de telecomunicaciones”.

Y es que la eliminación del lector de tarjetas y del chip plástico genera un impacto económico directo en la cadena de producción de las fabricantes de smartphones. Al retirar estas piezas mecánicas del proceso de ensamblaje, las compañías ahorran sumas de capital en logística, almacenamiento e inventarios de componentes físicos.

Según cifras de la consultora Dataintelo, producir una tarjeta SIM física cuesta entre 15 y 45 centavos de dólar. En este sentido, Torres señala que prescindir de este componente permite reducir el uso de materiales. Si bien el ahorro por unidad parece pequeño, puede resultar significativo cuando las empresas producen millones de equipos.

El año fiscal 2025 (cerrado a finales de septiembre) coincidió con la última generación en que Apple vendió un dispositivo con ranura SIM física, ya que a partir del iPhone 17, que salió ese año, la sustituyó por la eSIM, aunque el cambio inició en 2022, con el iPhone 14. En ese periodo, la firma vendió alrededor de 247 millones de unidades, lo que representaría un ahorro de unos 37 millones de dólares, teniendo en cuenta que la empresa gastó 15 centavos en cada SIM física.

No obstante, Torres destaca que el ahorro no se limita a los materiales, pues una menor cantidad de piezas también puede simplificar la línea de ensamblaje, reducir los tiempos de fabricación y disminuir el riesgo de fallas técnicas.

Asimismo, el beneficio del rediseño a partir de la eliminación de componentes no se limita al factor financiero, pues la arquitectura del celular gana un espacio clave en sus dimensiones internas, comenta, lo que también implica colocar baterías más grandes en los dispositivos y obtener un mejor rendimiento del dispositivo.