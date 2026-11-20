“Prefiero no decir mi nombre porque imagínate que me reconocen”, dice entre risas y con un control de Xbox en las manos un aficionado de 23 años que trabaja en gobierno y quien prueba el videojuego Grand Theft Auto (GTA VI), en la Frikiplaza, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
GTA VI llegó a México entre pintas escolares, críticas a la masculinidad y vacaciones para jugar
Como él, dos jugadores de 18 años dicen no querer decir sus nombres, porque “nos fuimos de pinta”, y agregan que les da miedo que sus padres los reconozcan jugando el videojuego en vez de asistir a la escuela. “Vamos en la prepa y no, imagínate que nuestros papás nos ven aquí jugando, llegamos desde temprano porque no podíamos esperar a jugar el nuevo GTA VI”, comparte uno de los jóvenes.
Edwin, vendedor de 23 años, cobra 90 pesos por una hora de juego e incluso dice que hay jugadores que llegaron desde antes de abrir para vivir la experiencia que propone la nueva entrega de Rockstar Games, videojuego que entre las pantallas, los controles y las conversaciones sobre gráficos y misiones, se convierte en una razón para salir de la rutina, incluso para quienes no cuentan con una consola o una copia del videojuego.
Trece años después los jugadores ya no tienen la misma vida
Diego Pérez tenía 13 años cuando jugó GTA por primera vez y continuó con GTA V en 2013. Ahora, a sus 39 años, regresa a esta nueva entrega con otra visión de su vida, ya que acumuló cuatro trabajos, tres mudanzas, numerosos viajes, y como él mismo menciona, muchas responsabilidades.
Lo que más le sorprende de GTA VI es la densidad de su mundo y la atención de los detalles que describe como un trabajo artesanal, pero considera que todavía es demasiado pronto para determinar si el videojuego justifica 13 años de espera.
Por otro lado, para Abel Fragoso, diseñador y jugador desde hace aproximadamente 25 años, el lanzamiento fue suficientemente importante como para modificar sus planes laborales, e incluso su empresa le concedió el día libre, porque sabía cuánto esperaban el estreno.
Fragoso es coleccionista de videojuegos físicos y originalmente no pensaba comprar GTA VI hasta que existiera una edición en ese formato, pero la posibilidad de perderse el lanzamiento y encontrar revelaciones de la historia en redes sociales terminó por cambiar su decisión. “Para mí es importante sentir que el juego me pertenece”, dice sobre su preferencia por las copias físicas y, aun así, decidió adquirir la versión digital.
El creador de contenido Okueva también organizó su calendario alrededor de los videojuegos, además de pedir vacaciones para jugar GTA VI y The Legend of Zelda. Ocarina of Time, de Nintendo. Incluso compró comida con anticipación y abasteció su refrigerador para pasar más tiempo en casa.
Su inversión fue de poco más de 1,800 pesos por la edición digital estándar de GTA VI y no necesitó comprar una consola porque ya contaba con una PlayStation 5. Para Okueva, esto es una muestra de que la espera por el juego no terminó con una simple compra porque el estreno se convirtió en una actividad para la que reservaron tiempo y reorganizaron sus responsabilidades.
Sus experiencias coinciden con el efecto GTA VI en donde las vacaciones registradas para el 19 de noviembre aumentaron 32% respecto al mismo jueves de 2025, de acuerdo con datos de la plataforma Remote, aunque la empresa no atribuye todas esas ausencias al videojuego ni ofrece un desglose específico para México.
También puedes jugar GTA VI sin comprarlo, solo a 90 pesos la hora
Edwin conoció la franquicia a los 13 años, cuando estaba en secundaria y jugó GTA San Andreas. Recuerda que le sorprendió la posibilidad de explorar ciudades, realizar misiones y tomar decisiones dentro de un mundo virtual. “Te da una libertad inmensa y es un juego que bastante gente subestima y sataniza mucho”, afirma.
Esa libertad es una de las características que distingue a Grand Theft Auto desde sus primeras entregas, porque en lugar de limitarse a una secuencia de misiones, la franquicia permite recorrer ciudades ficticias inspiradas en lugares reales, conducir vehículos, interactuar con personajes y participar en historias que satirizan aspectos de la sociedad estadounidense.
Su alcance también es comercial, pues la saga acumula más de 475 millones de copias vendidas e incluso GTA V continuó generando ingresos durante más de una década, impulsado en parte por su modalidad en línea.
Por su parte, Jesús Esteban, un jóven de 23 años, quien estudia ingeniería en sistemas, también acudió a la Frikiplaza para probar GTA VI, donde pagó 90 pesos por una hora y, cuando habló con Expansión, apenas desprendía la vista de la pantalla mientras explica que creció con el videojuego y que desea aprovechar el tiempo lo más que se pueda. “Llevo solo 10 minutos jugando y no puedo esperar a que pase más tiempo”, dice.
Su historia con la franquicia comenzó alrededor de los diez años, también con GTA San Andreas, después jugó GTA IV y GTA V, el cual vivió junto a sus primos. Sobre la nueva entrega destaca los gráficos y la posibilidad de probarla sin comprar una consola.
“Si no tienen la posibilidad de comprarlo o no tienen una consola, yo les recomiendo mucho venir aquí”, dice sobre la Frikiplaza, el centro comercial que reúne locales alrededor de la cultura geek, donde los espacios pueden pagar por hora para jugar.
Pero no todos quedaron convencidos. Para Vamps, un vendedor ubicado en el segundo piso de la Frikiplaza, es inconcebible que un videojuego desarrollado durante tantos años presente errores que, a su juicio, afectan el realismo.
Entre los problemas que dice haber observado menciona personajes que caen fuera de los límites del escenario y situaciones en las que un avión interactúa de manera poco realista con los edificios. “Para haber esperado 13 años era para que el videojuego no tuviera bugs”, reclama.
Su experiencia es contraria a la de Adrián, un joven de 21 años que trabaja rentando videojuegos y consolas, quien considera que la espera valió la pena por las mejoras gráficas, la extensión del mapa y la cantidad de espacios que pueden explorarse, aunque todavía prefiere San Andreas, el título con el que creció.
A su vez, Okueva ofrece una evaluación intermedia al decir que GTA VI cumple sus expectativas, pero que todavía no las supera. Además, reconoce avances narrativos, pero considera que algunos elementos de la interfaz y la navegación podrían estar mejor resueltos. “Creo que GTA VI es genial, pero aún no descubro qué lo hace verdaderamente grandioso”, añade.
GTA también crece, hay personajes más adultos y una protagonista femenina
Para la usuaria de Instagram Chiara Moreno, mejor conocida como @ geoduck.ig , una de las diferencias más importantes está en la manera en que GTA VI construye a sus personajes femeninos, porque recuerda que en entregas anteriores, como Vice City, las mujeres aparecían con frecuencia como personajes sexualizados, elementos cómicos o figuras secundarias en las historias de los hombres.
En contraste, considera que Lucía, una de las protagonistas de GTA VI, tiene motivaciones y conflictos propios, sin existir únicamente en función de Jason, el otro protagonista. “Para mí, como mujer, está padre ver personajes femeninos con más profundidad, que se sientan como personas y no solamente como una representación de lo que los hombres creen que somos”, explica.
Chiara también considera valiosa la participación de distintas perspectivas en los equipos creativos, aunque aclara que un personaje femenino bien escrito no necesariamente tiene que haber sido creado por una mujer.
A su vez, Okueva coincide en que la franquicia presenta una narrativa más adulta y desde su perspectiva, GTA VI se aleja de una propuesta dirigida principalmente a adolescentes y da mayor importancia a las relaciones personales de sus protagonistas.
Fragoso identifica ese cambio en una secuencia donde Jason prepara su casa para recibir a Lucía. De hecho, menciona que la posibilidad de realizar reparaciones y mejorar el hogar le recordó su propia experiencia al comenzar a vivir en pareja.
Esta relación entre los personajes de Jason y Lucía también lleva al diseñador a poner sobre la mesa la forma en cómo algunos jugadores han llamado a GTA VI un “simulador de buen novio” porque el protagonista puede reparar y acondicionar su casa antes de recibir a su pareja, lo que para él son actividades cotidianas que hacen más humanos a los personajes y muestran una masculinidad distinta a la que tradicionalmente ha predominado en la franquicia.
Fragoso considera significativo que el juego explore una relación de pareja y dé protagonismo a una mujer con historia propia, especialmente en una cultura digital donde, agrega, todavía persisten discursos machistas y tóxicos.
“Cuando vives solo, puedes acostumbrarte a ciertas incomodidades en tu casa, como un foco que no funciona o algún desperfecto en la ducha. Sin embargo, cuando sabes que vas a compartir ese espacio con alguien, empiezas a preocuparte por hacerlo más habitable”, cuenta Fragoso.
Para él, esa fue una de las situaciones más memorables de sus primeras horas de juego, junto con las interacciones espontáneas entre personajes y las rutinas cotidianas que encontró al explorar la ciudad.
Además, lo que más le sorprendió fue encontrar estas experiencias en una franquicia tradicionalmente asociada con la violencia y el crimen, pues considera que muestran una evolución en la manera de construir personajes masculinos, ahora capaces de expresar afecto, cuidar de su pareja y asumir responsabilidades cotidianas, transformación con la que también se identifica como adulto, algo significativo para él, pues demuestra cómo los videojuegos pueden reflejar los cambios en la vida de quienes crecieron jugándolos.