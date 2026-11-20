Como él, dos jugadores de 18 años dicen no querer decir sus nombres, porque “nos fuimos de pinta”, y agregan que les da miedo que sus padres los reconozcan jugando el videojuego en vez de asistir a la escuela. “Vamos en la prepa y no, imagínate que nuestros papás nos ven aquí jugando, llegamos desde temprano porque no podíamos esperar a jugar el nuevo GTA VI”, comparte uno de los jóvenes.

Edwin, vendedor de 23 años, cobra 90 pesos por una hora de juego e incluso dice que hay jugadores que llegaron desde antes de abrir para vivir la experiencia que propone la nueva entrega de Rockstar Games, videojuego que entre las pantallas, los controles y las conversaciones sobre gráficos y misiones, se convierte en una razón para salir de la rutina, incluso para quienes no cuentan con una consola o una copia del videojuego.



El lanzamiento de GTA VI movilizó a jugadores mexicanos, quienes buscaron distintas formas de disfrutar el videojuego, desde acudir a locales especializados hasta pedir vacaciones para jugar. (Jimena Fuentes, fotografía modificada con IA mediante ChatGPT.)

Trece años después los jugadores ya no tienen la misma vida

Diego Pérez tenía 13 años cuando jugó GTA por primera vez y continuó con GTA V en 2013. Ahora, a sus 39 años, regresa a esta nueva entrega con otra visión de su vida, ya que acumuló cuatro trabajos, tres mudanzas, numerosos viajes, y como él mismo menciona, muchas responsabilidades.

Lo que más le sorprende de GTA VI es la densidad de su mundo y la atención de los detalles que describe como un trabajo artesanal, pero considera que todavía es demasiado pronto para determinar si el videojuego justifica 13 años de espera.

Por otro lado, para Abel Fragoso, diseñador y jugador desde hace aproximadamente 25 años, el lanzamiento fue suficientemente importante como para modificar sus planes laborales, e incluso su empresa le concedió el día libre, porque sabía cuánto esperaban el estreno.

Fragoso es coleccionista de videojuegos físicos y originalmente no pensaba comprar GTA VI hasta que existiera una edición en ese formato, pero la posibilidad de perderse el lanzamiento y encontrar revelaciones de la historia en redes sociales terminó por cambiar su decisión. “Para mí es importante sentir que el juego me pertenece”, dice sobre su preferencia por las copias físicas y, aun así, decidió adquirir la versión digital.