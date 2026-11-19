¿Cuánto dinero ha ganado la franquicia de GTA?

Si bien no hay manera de obtener una cantidad exacta de dinero, pues marcas como PlayStation y Steam no revelan al público sus estados financieros, existen diversas estimaciones que revelan que la franquicia bajo el mando de Rockstar ha generado más de 14,000 millones de dólares en ganancias.

De acuerdo con el sitio especializado Shane The Gamer , desde que se lanzó Grand Theft Auto III, el primer título del universo 3D y predecesor de Vice City, que fue el título que lo catapultó definitivamente al éxito, la franquicia había vendido más de 475 millones de copias.

Estos datos concuerdan con lo indicado en el reporte más reciente de Take-Two , empresa dueña de Rockstar Games, el cual destaca que hasta octubre de este año la franquicia ha vendido más de 480 millones de copias.

Estas cifras se traducen a una ganancia aproximada que ronda los 14,000 millones de dólares de acuerdo con datos de Forbes recopilados de fuentes especializadas como Sensor Tower y cifras de Take-Two. Sin embargo, los montos reales siguen siendo un misterio, pues las ganancias obtenidas de las primeras cuatro entregas (de 1997 a 1999) son prácticamente desconocidas.





GTA V: el rey indiscutido de la franquicia

Sin duda, GTA V es el título más importante no solo de la franquicia sino de todo el catálogo de Rockstar, pues de acuerdo con datos de Take-Two, hasta octubre de 2026 se han vendido más de 235 millones de unidades, representando prácticamente el 50% del total de ventas de toda la franquicia.

Además, los ingresos aproximados del título lanzado en 2013 son de poco más de 10,300 millones de dólares, con más de 1,000 millones ganados en los primeros tres días de lanzamiento y consolidando una venta de aproximadamente cinco millones de copias cada trimestre.

Por otro lado, el lanzamiento de GTA Online también ha representado un ingreso muy importante para la compañía, pues bajo este formato se han registrado ingresos aproximados de 5,000 millones de dólares.