De acuerdo con Shane The Gamer y datos de Take-Two, estas son las copias que ha vendido cada uno de los títulos desde que GTA forma parte de Rockstar:
-Grand Theft Auto III (2001): 14.5 millones.
-Grand Theft Auto: Vice City (2002): 17.5 millones.
-Grand Theft Auto: San Andreas (2004): 27.5 millones.
-Grand Theft Auto IV (2008): 25 millones.
-Grand Theft Auto V (2013): más de 235 millones.
De gastar 3 millón a recaudar más de 14,000
La historia de GTA nació en 1997 de la mano del pequeño estudio independiente escocés DMA Design y la mente creativa de David Jones.
Creado en un ecosistema 2D e inspirado en las calles y barrios de los Estados Unidos, el videojuego tuvo un costo de desarrollo aproximado de 1 a 2 millones de dólares, cifra que se mantuvo más o menos estable durante los dos años siguientes.
No fue sino hasta la llegada de Vice City en 2002, ya bajo el mando de Rockstar, que el gasto de desarrollo se incrementó, pasando a ser de entre 3 y 5 millones de dólares. Y aunque las cifras reales siguen sin ser conocidas, el aumento al presupuesto de cada título se ha mantenido directamente proporcional a los ingresos que éstos le han dado a la compañía.
Cifras récord para GTA VI
Luego de 13 años de espera y de una enorme expectativa generada, GTA VI al fin se ha estrenado, y el panorama económico para Rockstar es muy alentador, pues si bien se trata del título más caro y ambicioso en la historia de la compañía, las estimaciones de recaudación son igual de gigantes.
De acuerdo con diversos medios, GTA VI costó alrededor de 1,500 millones de dólares entre gastos de desarrollo y publicidad, y para crearlo hizo falta un equipo de aproximadamente 4,700 personas.