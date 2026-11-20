Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó al mercado con cifras que rebasan los récords de la industria del entretenimiento. El videojuego recaudó 3,790 millones de dólares durante su primer día de lanzamiento, casi cinco veces más que su antecesor y por encima de lo conseguido por Avengers: Endgame en toda su exhibición en cines .
GTA VI recauda 3,790 millones de dólares en su estreno y supera el récord de GTA V y Avengers: Endgame
El resultado convirtió a la sexta entrega de la franquicia de Rockstar Games en el estreno más exitoso de la historia, de acuerdo con las estimaciones de ventas mundiales de la compañía hasta el cierre del jueves, día en que el título llegó al mercado.
La cifra supera ampliamente los aproximadamente 800 millones de dólares que Grand Theft Auto V (GTA V) generó durante sus primeras 24 horas en 2013. También rebasa los cerca de 2,900 millones de dólares que acumula Avengers: Endgame, película que el mes pasado se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos.
El desempeño comercial confirma la capacidad de la franquicia para competir con los mayores fenómenos de la industria del entretenimiento, incluso frente a producciones cinematográficas con distribución global.
Rockstar Games informó que GTA VI había vendido 32.5 millones de unidades antes de su lanzamiento, un récord para un videojuego en todas las plataformas.
"Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente del estudio.
El videojuego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S .
GTA VI supera la conversación del Mundial en redes sociales
El impacto del lanzamiento también se reflejó en las plataformas digitales. Según la empresa de monitoreo Visibrain, GTA VI generó más publicaciones en redes sociales que el Mundial de futbol de este año.
La expectativa alrededor del título también se trasladó a la crítica especializada. La sexta entrega de la saga obtuvo una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, uno de los principales agregadores de reseñas de videojuegos.
En una crítica para The Verge, Andrew Webster destacó la calidad del título y consideró que el enorme revuelo mediático generado por su estreno es lo menos interesante de la experiencia de juego.
Como en entregas anteriores, GTA VI es un videojuego de acción de mundo abierto. Los jugadores pueden recorrer libremente una ciudad, robar automóviles, organizar atracos y completar misiones relacionadas con organizaciones criminales.
La historia sigue a Jason y Lucía, dos personajes cuyas vidas se cruzan durante una parada policial. Un robo frustrado lleva a Lucía a prisión y marca el inicio de una trama que combina secuencias cinematográficas con misiones en las que los jugadores toman el control de los protagonistas.
La aventura transcurre en Vice City, una ciudad ficticia ubicada en el estado de Leonida, territorio inspirado en Florida. Entre las actividades disponibles están los trabajos para pandillas locales, la recuperación de cargamentos de droga y el robo de vehículos.
Ocho nominaciones para los Game Awards
El éxito comercial llega después de un desarrollo que se extendió durante ocho años y que estuvo marcado por distintos contratiempos.
Rockstar tuvo que aplazar el lanzamiento en dos ocasiones, primero en 2025 y después en 2026. Además, en 2022 el estudio sufrió un ataque informático que derivó en la publicación de imágenes robadas del videojuego en internet.
Pese a estos obstáculos, GTA VI llegó al mercado con una fuerte expectativa y el reconocimiento de la crítica. Esta semana consiguió ocho nominaciones para los Game Awards, cuya ceremonia se celebrará el 10 de diciembre.
La franquicia también arrastra controversias por el contenido de sus videojuegos. Desde sus primeras entregas ha recibido críticas por la representación de la violencia y la delincuencia, debido a que permite a los jugadores realizar actividades como atropellar peatones, vender drogas y disparar contra policías.
A pesar de las críticas, Grand Theft Auto se ha mantenido como una de las propiedades intelectuales más importantes de Rockstar Games. Su sexta entrega lleva esa popularidad a una nueva escala, con un estreno que superó los ingresos iniciales de su antecesor y las cifras acumuladas de uno de los mayores éxitos del cine.
Por ahora, Rockstar no tiene previsto comercializar oficialmente el videojuego en Rusia, China, Líbano ni Catar.