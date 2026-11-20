El resultado convirtió a la sexta entrega de la franquicia de Rockstar Games en el estreno más exitoso de la historia, de acuerdo con las estimaciones de ventas mundiales de la compañía hasta el cierre del jueves, día en que el título llegó al mercado.

La cifra supera ampliamente los aproximadamente 800 millones de dólares que Grand Theft Auto V (GTA V) generó durante sus primeras 24 horas en 2013. También rebasa los cerca de 2,900 millones de dólares que acumula Avengers: Endgame, película que el mes pasado se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos.

El desempeño comercial confirma la capacidad de la franquicia para competir con los mayores fenómenos de la industria del entretenimiento, incluso frente a producciones cinematográficas con distribución global.

Rockstar Games informó que GTA VI había vendido 32.5 millones de unidades antes de su lanzamiento, un récord para un videojuego en todas las plataformas.

"Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente del estudio.

El videojuego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S .