¿Qué relación tiene AMD con China?

La investigación se concentra en IEIT Systems, una fabricante china de servidores que el Departamento de Comercio de Estados Unidos incorporó a su lista de entidades restringidas en marzo de 2025.

De acuerdo con Hunterbrook, IEIT continuó utilizando versiones recientes del firmware de AMD después de su inclusión en la lista. Este software permite que los procesadores funcionen correctamente dentro de los servidores y reciban actualizaciones.

El informe identifica al menos seis versiones nuevas de firmware que habrían aparecido en actualizaciones de IEIT después de marzo de 2025. También señala que otras tres compañías relacionadas con la fabricante china, Maginfra, Kaytus y Aivres, comercializan servidores equipados con tecnología de AMD. Sin embargo, la investigación no establece cómo obtuvo IEIT las actualizaciones ni si existieron autorizaciones para utilizarlas.

Según las cifras que Hunterbrook recuperó de los reportes financieros de la compañía, AMD facturó aproximadamente 7,750 millones de dólares a clientes de China y Hong Kong durante 2025, equivalentes a cerca de 22% de sus ingresos anuales.

A esto se suman alrededor de 4,280 millones de dólares facturados a clientes de Singapur, otro mercado relevante para la industria de semiconductores y sus cadenas de suministro.

AMD responde a las acusaciones de sus tratos con China

AMD rechazó las acusaciones y aseguró que el informe presenta de manera incorrecta sus negocios y relaciones comerciales. La compañía también sostuvo que cumple con las leyes y regulaciones estadounidenses de control de exportaciones.

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, había reconocido durante una reciente llamada de resultados que China representa un mercado importante para la empresa, aunque reiteró su intención de cumplir con las restricciones comerciales de Estados Unidos.

Las acusaciones contra AMD llegan en un momento complicado para Nvidia, uno de sus mayores competidores y que enfrenta la salida de Jensen Huang como su CEO, así como investigaciones y cuestionamientos relacionados con la venta de sus procesadores avanzados a compañías asiáticas con posibles vínculos con China.

La situación de ambas compañías refleja la dependencia de la industria estadounidense de semiconductores respecto de las cadenas de suministro y los clientes asiáticos, incluso cuando Washington intenta limitar el acceso chino a sus tecnologías más avanzadas.