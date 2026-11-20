De criminal a "simulador de buen novio"

Uno de los principales exponentes de las críticas fue Zack Hoyt, conocido como Asmongold, quien durante una transmisión en vivo cuestionó que el juego le pidiera realizar actividades domésticas y encargos para otros personajes.

En una de las escenas, Jason debe reparar el fregadero de una inquilina que se niega a pagar la renta hasta que resuelva el problema. El streamer reaccionó con molestia ante la tarea y, en otro momento de su partida, calificó GTA VI como un "simulador de cornudos".

El creador de contenido Clavicular también criticó las actividades relacionadas con Lucia. En una publicación en X del 19 de noviembre afirmó que buena parte de las misiones consistían en comportarse como un bufón y buscar la aprobación de las mujeres.

Las quejas no comenzaron con el lanzamiento , desde septiembre, algunos usuarios cuestionaban la personalidad de Jason y aseguraban que Rockstar había convertido al protagonista masculino en un personaje demasiado sumiso frente a Lucia.

Algunas críticas se concentraron en la apariencia física de los personajes femeninos, mientras otras acusaron a Rockstar de incorporar una agenda "woke", término que sus detractores utilizan para cuestionar contenidos relacionados con diversidad e igualdad de género.

Los jugadores también crecieron y GTA les parece un reflejo más real de sus vidas

Sin embargo, otros jugadores consideran que las nuevas mecánicas enriquecen la historia y permiten explorar una faceta de los personajes que antes tenía poca presencia en la franquicia.

Para Abel Fragoso, diseñador gráfico de profesión y jugador de GTA desde hace aproximadamente 25 años, la posibilidad de realizar actividades domésticas no resulta humillante, sino una forma de darle mayor profundidad al personaje.

"Cuando vives solo, puedes acostumbrarte a ciertas incomodidades en tu casa, como un foco que no funciona o algún desperfecto en la ducha. Sin embargo, cuando sabes que vas a compartir ese espacio con alguien, empiezas a preocuparte por hacerlo más habitable", explica.