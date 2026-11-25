Adultos mayores, los que más cancelan seguros; piden transparencia a hospitales

Los mayores de 60 años son quienes más cancelan sus seguros individuales de gastos médicos mayores, dijo la consultora THB México.

Para algunos, la renovación sigue fuera de su alcance incluso si reducen la cobertura o aceptan un deducible más alto, dijo Alfredo Careaga, director de Desarrollo de Negocio de la firma.

El 15 de septiembre pasado, Expansión publicó que en un año, se cancelaron un millón de pólizas de gastos médicos, en un entorno de fuerte encarecimiento de precios del producto.

Sobre el tema, Careaga reportó aumentos de 20% en las primas y de hasta 60% en algunos casos, según la edad del asegurado. Para los adultos mayores, cambiar de compañía también puede ser difícil. Algunas aseguradoras aceptan nuevos clientes solo hasta los 70 o 75 años, explicó.

En las empresas, el ajuste más frecuente que observa THB es la reducción de las coberturas que reciben los trabajadores. Algunos buscan contratar por su cuenta la protección que antes pagaba su empleador, pero el precio de una póliza individual suele rebasar su presupuesto, señaló Careaga.

El directivo pidió a los hospitales transparentar sus precios. Identificó la concentración de la oferta en grandes grupos hospitalarios, el costo de los insumos importados y la escasez de médicos entre los factores que encarecen la atención. Advirtió que un tope a los aumentos de las primas podría llevar a algunas aseguradoras a dejar de ofrecer estas pólizas si los costos hospitalarios siguen al alza.

Cancelación de seguros, por aumento de precios: Condusef

El precio de la renovación ya pesa en la decisión de conservar el seguro. Óscar Rosado, presidente de la Condusef, dijo a Expansión que el alza de las primas se ha reflejado principalmente en cancelaciones y, en menor medida, en las quejas que recibe el organismo.

Al cierre de junio de 2026, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas registró 15.2 millones de riesgos asegurados en gastos médicos, frente a 16.2 millones un año antes.