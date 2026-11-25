La autorización representa un avance en las aspiraciones comerciales de Neuralink, pues este tipo de estudios permite reunir la evidencia científica que las autoridades regulatorias necesitan para determinar si un dispositivo médico puede llegar al mercado.

We’ve received FDA approval to launch LINK, the first pivotal trial for an implantable brain-computer interface in the US. This builds off of our work with 30+ participants with Neuralink to date. Those with ALS may be eligible. To learn more: https://t.co/dWhb5N4GdR https://t.co/Vor7iXXCBA — Neuralink (@neuralink) November 25, 2026





¿Qué busca Neuralink con su nuevo ensayo clínico?

A diferencia de las primeras pruebas en humanos, que buscaban determinar la viabilidad de la tecnología, un ensayo pivotal tiene como objetivo generar evidencia clínica que sustente una eventual solicitud de autorización comercial ante las autoridades sanitarias.

En esta ocasión, Neuralink centrará sus investigaciones en personas con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas responsables del movimiento muscular y que puede provocar la pérdida de la capacidad para caminar, hablar, comer y respirar.

El objetivo de la compañía no es curar la enfermedad, sino proporcionar a los pacientes herramientas que les permitan conservar parte de su autonomía mediante el control de dispositivos electrónicos con el pensamiento.

De controlar una computadora a jugar GTA VI

Neuralink recibió en mayo de 2023 la autorización de la FDA para iniciar sus primeras pruebas en humanos. En enero de 2024, Noland Arbaugh se convirtió en la primera persona en recibir uno de sus implantes cerebrales.

El dispositivo, denominado N1, cuenta con 1,024 electrodos distribuidos en 64 filamentos más delgados que un cabello humano. Estos registran la actividad cerebral y transmiten las señales de manera inalámbrica a un software que interpreta las intenciones de movimiento y las convierte en comandos digitales.

Desde entonces, la compañía amplió sus investigaciones hacia el control de brazos robóticos y el desarrollo de sistemas que permiten convertir las intenciones del habla en palabras mediante dispositivos electrónicos.

Una de sus demostraciones más recientes coincidió con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI). Billy, un participante de sus ensayos clínicos que vive con tetraplejia debido a una lesión en la médula espinal, utilizó el implante para conducir automóviles, pilotar embarcaciones y controlar aeronaves dentro del videojuego.