El directivo aseguró que esta práctica constituiría una violación grave de la privacidad y argumentó que el uso constante del micrófono provocaría un mayor consumo de batería y activaría los indicadores que muestran los teléfonos cuando una aplicación accede a este componente.

¿Por qué Instagram te muestra anuncios de cosas de las que acabas de hablar?

Mosseri reconoce que esta situación ocurre, pero ofrece tres explicaciones que no implican la grabación de conversaciones privadas.

La primera es que el usuario quizá vio un anuncio en varias ocasiones sin prestarle demasiada atención. La exposición previa a esa publicidad pudo influir en su decisión de hablar sobre determinado producto o servicio.

La segunda tiene que ver con la atención selectiva. Después de conversar sobre un tema, las personas son más propensas a identificar referencias relacionadas con él, tanto en internet como fuera del entorno digital.

La tercera explicación está relacionada directamente con el modelo publicitario de Instagram. La plataforma no solo considera los intereses individuales de sus usuarios, sino también los de sus amigos y los de otras personas con perfiles similares.

Esto significa que, aunque una persona nunca busque información sobre determinado producto, la actividad digital de alguien con quien comparte intereses podría influir en la publicidad que recibe.

De acuerdo con Mosseri, el objetivo del sistema es identificar anuncios que resulten relevantes para los usuarios y que, precisamente por ello, también podrían convertirse en temas de conversación.

Instagram también utiliza información de lo que haces fuera de la aplicación

La personalización de la publicidad no depende exclusivamente de los videos que reproduces, las cuentas que sigues o las publicaciones a las que das "Me gusta". Meta también recibe información de empresas externas sobre la actividad de los usuarios en otras aplicaciones y sitios web.

Estos datos pueden incluir búsquedas de productos, visitas a tiendas en línea , compras y otras interacciones digitales que las empresas comparten con Meta a través de sus herramientas publicitarias.

La compañía utiliza estas señales para identificar los intereses de las personas y conectar a los anunciantes con potenciales consumidores, incluso cuando estos no interactúan directamente con una marca dentro de Instagram.