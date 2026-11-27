Hasta el momento se desconoce quiénes están detrás del ataque, cuál fue su alcance y si los responsables consiguieron extraer información.

El incidente se suma a una serie de ataques informáticos que han afectado recientemente a dependencias estadounidenses, entre ellas el FBI, el Pentágono, el Departamento del Tesoro y agencias de inteligencia.

¿Qué es Cloud One y por qué es importante para Estados Unidos?

Cloud One comenzó a desarrollarse en 2017 como parte de los esfuerzos de modernización tecnológica de la Fuerza Aérea estadounidense. La plataforma utiliza servicios de cuatro de las principales compañías tecnológicas del mundo: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, matriz de Google.

Además de respaldar actividades administrativas, como el pago de nóminas y la gestión de personal, aloja aplicaciones relacionadas con la defensa aérea y el seguimiento de armamento en más de 200 instalaciones militares alrededor del mundo.

Según una de las fuentes consultadas por Reuters, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder a la capa de administración de la infraestructura.

El ataque interrumpe la modernización tecnológica de la Fuerza Aérea

El descubrimiento de la intrusión obligó a suspender algunos procesos de migración de aplicaciones hacia la nube, así como a bloquear actualizaciones de programas que ya operaban dentro de la plataforma.

También se retiraron privilegios de administrador a algunos usuarios, mientras que el Comando Cibernético de Estados Unidos fue convocado para evaluar las afectaciones, según Reuters.

La Fuerza Aérea estadounidense evitó pronunciarse sobre las vulnerabilidades de sus sistemas, aunque aseguró que continuamente aporta medidas para proteger su información y capacidades operativas.

