Tengo noticias: hoy, esa mentalidad ya no solo es ingenua; es una bomba de tiempo. Hoy, descuidar la ciberseguridad es descuidar uno de los activos más valiosos de cualquier empresa.

La llegada de la inteligencia artificial (IA) abrió nuevas oportunidades para las empresas, pero también ha facilitado amenazas cada vez más sofisticadas. Y las consecuencias pueden ir mucho más allá de un problema con las computadoras. Un ciberataque puede impedir que una fábrica siga produciendo, dejar a una tienda sin poder cobrar con tarjeta, bloquear el acceso a archivos de trabajo, paralizar entregas o exponer los datos personales de millones de clientes. Incluso puede obligar a una empresa a suspender operaciones durante horas o días, perder ventas, enfrentar reclamos y dar explicaciones públicas sobre lo que está pasando. Recuperar los sistemas puede tomar tiempo –y dinero–, pero recuperar la confianza de los clientes, mucho más.

La ciberseguridad no empieza (ni termina) en el software

La misma tecnología que ayuda a las empresas a trabajar con mayor eficiencia también puede ser aprovechada para encontrar nuevas formas de atacarlas. Y mientras las amenazas evolucionan, muchas organizaciones siguen confiando en estrategias diseñadas para un entorno muy distinto y menos riesgoso. Básicamente, los hackers operan con herramientas del futuro mientras muchas organizaciones continúan defendiéndose con los procesos –y la mentalidad– de ayer.

Esto no significa que la inteligencia artificial sea el problema ni que debamos frenar su adopción. Más bien, es un llamado a incorporar nuevas tecnologías y a revisar cómo protegemos la información, los equipos y los procesos que dependen de ellas.

Piensa en un edificio. Las cámaras, las alarmas y los controles de acceso son necesarios, pero no sustituyen una estructura sólida. Bueno, pues en una empresa pasa algo similar: proteger sus sistemas necesita mucho más que instalar programas de seguridad. Hay que cuidar la tecnología sobre la que todo funciona.

En palabras simples: no basta con instalar programas de seguridad después de comprar los equipos. La verdadera protección empieza en los chips y en los procesadores desde que se fabrican. Es asegurar el cerebro de la computadora antes de encenderla, protegiendo zonas a las que un antivirus común ni siquiera tiene acceso.

Aquí es donde entran conceptos que suenan muy sofisticados, pero que en el fondo responden al sentido común: las AI PC y el edge computing (o procesamiento en el borde).

¿Sin rodeos técnicos? Es muy simple: dejar de mandar absolutamente todo a la nube.

Tratándose de mover datos, menos viaje es más seguridad. Si una laptop corporativa o un sensor industrial requiere la nube para cada instrucción de IA, estás creando autopistas donde los ciberdelincuentes pueden poner peajes. Cuando la capacidad de análisis y la seguridad nacen desde el mismo procesador, la computadora resuelve la tarea ahí mismo, protegiendo la información en el nivel más profundo de la tecnología: el hardware. Voilà!

Ojo: esto no significa que las máquinas se vuelven mágicamente invulnerables. Ningún gadget ni chip hace milagros por sí solo. La seguridad sigue siendo un trabajo en equipo entre el hardware, la cultura interna y la velocidad de respuesta.

Pero sí cambia las reglas del juego. Y nos lleva a un cambio de mentalidad. La meta ya no es construir un castillo impenetrable donde nunca entre una flecha, sino tener un sistema tan ágil que, si entra una flecha, la detectes en segundos, cierres la brecha y sigan operando sin que tu negocio se detenga.

El viejo indicador de éxito en TI era evitar ataques a toda costa. El estándar actual es otro. Asumiendo que el riesgo cero no existe, la verdadera métrica es la velocidad de respuesta. Qué tan rápido contiene la empresa la brecha y qué tan lista está para restaurar sus operaciones. Hoy el objetivo es construir organizaciones imposibles de detener y capaces de seguir adelante.

Cuando la ciberseguridad deja de ser un asunto solo de TI

Existe otro factor que necesito mencionar. Esta responsabilidad no debería recaer exclusivamente en el departamento de tecnología.

Todos debemos entender los riesgos que enfrenta nuestra empresa y tomar decisiones a partir de ellos. ¿Y si los sistemas de facturación dejaran de funcionar durante dos días? ¿Cuáles son las operaciones que dependen de un único proveedor? ¿Cuánto tardaría la empresa en recuperar sus datos después de un ataque? ¿Quién tomaría las decisiones durante las primeras horas de una crisis?

Responder estas preguntas antes de que sea demasiado tarde puede marcar una diferencia enorme. Porque cuando el ataque ya está sucediendo, el margen para improvisar es mucho menor.

Las empresas que comprenden esto no están esperando a que pase un milagro. Construyen seguridad desde el chip, procesan la información de forma inteligente en sus propios equipos, involucran a sus líderes y diseñan sus procesos pensando en no detenerse.

Al final, esto va mucho más allá de la tecnología. Es cuestión de preparación, capacidad de reacción y protección de la reputación.

Por eso, tal vez la pregunta no sea ya cuándo llegará el próximo ciberataque. Otra forma de empezar podría ser: ¿y si ya pasó pero no nos hemos enterado?