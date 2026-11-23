Otro caso ocurrió en mayo de 2021, cuando Colonial Pipeline, uno de los principales operadores de oleoductos de Estados Unidos, suspendió sus operaciones después de sufrir un ataque de ransomware.
La empresa transporta alrededor de 45% del combustible consumido en la costa este del país. Aunque el ataque afectó a sus sistemas empresariales, la compañía decidió detener preventivamente las operaciones del ducto mientras evaluaba el alcance del incidente.
La suspensión provocó problemas de abastecimiento, largas filas en gasolineras y compras de pánico en distintas ciudades del sureste estadounidense.
Para Oliveira, estos antecedentes muestran por qué la protección de los servicios esenciales debe adquirir mayor importancia en las estrategias de ciberseguridad de las organizaciones.
“En México también se presta mucha atención a la seguridad de la banca y las telecomunicaciones, pero muchas veces falta atención a sistemas críticos para la sociedad, como el agua, la electricidad y la salud”, señala el directivo.
¿Qué pasa cuando una empresa pierde el acceso a sus propios sistemas?
Uno de los principales riesgos durante un ciberataque es que los delincuentes comprometan los sistemas de identidad que permiten a trabajadores y aplicaciones acceder a los recursos de una organización.
Herramientas como Microsoft Active Directory administran estos permisos. Si los atacantes consiguen comprometerlas, pueden ampliar su acceso a otros sistemas y dificultar las tareas de recuperación.
“Si mi repositorio de identidad, como Active Directory, queda comprometido, todo mi plan de respuesta a incidentes puede quedar invalidado, porque mis empleados ya no pueden acceder a sus equipos”, explica Oliveira.
El Ransomware Risk Report 2026 de Semperis, elaborado a partir de respuestas de 1,200 organizaciones que sufrieron ataques de ransomware, encontró que 87% de los incidentes afectó sistemas de identidad. Además, solo 50% de las organizaciones consultadas contaba con respaldos específicos de estos sistemas y 40% disponía de herramientas automatizadas para recuperarlos.