La experiencia ilustra cómo los problemas informáticos pueden impedir que un hospital consulte expedientes, procese análisis o coordine la atención médica. Cuando la interrupción ocurre por un ciberataque, sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá del robo de información.

Detrás de muchos de estos ataques existe un negocio basado en el secuestro digital. Mediante programas conocidos como ransomware, los ciberdelincuentes bloquean sistemas o cifran información y exigen un pago para facilitar su recuperación. En algunos casos, también roban datos confidenciales y amenazan con divulgarlos si la organización se niega a pagar.

Los hospitales representan objetivos especialmente sensibles porque una interrupción puede afectar la atención de los pacientes y aumentar la presión para recuperar los sistemas cuanto antes.

Fernando Oliveira, vicepresidente para Latinoamérica de Semperis, explica en entrevista con Expansión que la dependencia tecnológica ha convertido la ciberseguridad en un asunto que involucra a toda la organización, no únicamente a los equipos informáticos. Una interrupción puede impedir que una empresa funcione, genere ingresos o continúe con la prestación de servicios.

“Se puede parar la organización, dejar de funcionar, dejar de facturar, dejar de proveer servicios”, advierte Oliveira, quien señala que sectores como el agua, la electricidad y la salud requieren mayor atención porque sus interrupciones pueden afectar directamente a la población.

Los ciberataques también amenazan el agua, la electricidad y los combustibles

Los hospitales no son la única infraestructura que depende de sistemas digitales para funcionar. Las plantas de tratamiento de agua, las distribuidoras eléctricas y los operadores de combustibles también utilizan tecnología para supervisar instalaciones y controlar sus operaciones.

Los atacantes buscaban intervenir sistemas capaces de controlar pozos, bombas y depósitos de almacenamiento. La electricidad también ha enfrentado ataques de este tipo. En diciembre de 2015, ciberdelincuentes comprometieron sistemas de distribuidoras eléctricas de Ucrania y provocaron interrupciones que afectaron aproximadamente a 225,000 usuarios durante varias horas.